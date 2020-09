Sensatie op Monza: Ferrari valt uit, Hamilton krijgt straf en Gasly wint

Afgang voor Ferrari

Een drama in de thuisrace van de Italiaanse renstal. Voor het eerst sinds 1995 stond er geen Ferrari in de uitslag.

De Ferrari van Charles Leclerc was er erger aan toe. Ter hoogte van de parabolicabocht vloog de Monegask de bandenmuur in. Leclerc zelf kwam er zonder kleerscheuren vanaf.

Eerst weigerden de remmen van Sebastian Vettels auto dienst. De 4-voudige wereldkampioen ging rechtdoor in een bocht, als bij wonder kon hij zijn Ferrari nog zonder al te veel schade de garage inrijden.

Een week na de teleurstellende prestaties in de Grote Prijs van België verliep de race op het circuit van Monza zo mogelijk nog dramatischer voor Ferrari.

Straftijd voor Hamilton

Lewis Hamilton begon de herstart vanaf de eerste plaats, maar lang mocht hij die niet vasthouden. De WK-leider was in het eerste deel van de wedstrijd de pitsstraat ingereden toen het licht op rood stond.

Allereerste zege voor Gasly

De knotsgekke race in Italië kreeg ook een verrassende winnaar. Na de stop-and-go-straf voor Lewis Hamilton bikkelden plots coureurs van de kleinere teams om de zege.

Pierre Gasly haalde het. De 24-jarige Fransman, vorig jaar nog afgeserveerd bij Red Bull, won voor het eerst een race in de Formule 1. Zijn Italiaans team AlphaTauri werd gek. Voor het eerst in 8 jaar won er geen Mercedes-, Ferrari- of Red Bull-auto.

Achter Gasly legde Carlos Sainz jr. met zijn McLaren beslag op de 2e plaats, de Canadees Lance Stroll (Racing Point) mocht als derde mee het podium op.