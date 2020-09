Rustig meesterschap van Hamilton in brokkenrace, snelle exit Verstappen

De race in Mugello was er eentje om niet snel te vergeten. Het ene incident volgde het andere op en het eerste spektakel kregen we al in de eerste ronde op ons bord.

Max Verstappen startte goed, maar voelde het vermogen in zijn Red Bull al snel als sneeuw voor de zon verdwijnen. Door zijn slabakkende snelheid werd de Nederlander achteraan aangetikt, waardoor hij in het grind verdween. Intussen was Lewis Hamilton de leidersplaats kwijtgespeeld aan zijn ploegmaat Valtteri Bottas.

Toen ook Pierre Gasly in de brokken deelde en Vettel na een aanrijding zijn bolide moest laten herstellen, kwam de safety car op het circuit.

Wat later kwam de race weer op gang, maar ze moest al even snel opnieuw stilgelegd worden: Antonio Giovinazzi knalde in de poep van Romain Grosjean, die heel traag voor de Italiaan uitreed.

De rode vlag bracht soelaas, maar niet voor Bottas. Na de 2e start liet hij zich in de 2e bocht de kaas van het brood eten, uitgerekend door Hamilton.

Dit moment bleek beslissend in de strijd om de overwinning: hoe de anderen ook probeerden, aan het meesterschap van Hamilton viel niet te tornen. Bottas ontpopte zich nog maar eens tot een verdienstelijke tweede, al wilde hij duidelijk meer.

In hun 1.000e F1-wedstrijd wilden de Ferrari's zich op hun eigen Mugello-circuit in Toscane nog eens van hun beste kant laten zien, maar dat is dezer dagen makkelijker gezegd dan gedaan.

Charles Leclerc vertoefde wel even tussen de grote tenoren, maar het manco van zijn bolide (een gebrekkige topsnelheid) kwam weer snel bloot te liggen. Leclerc legde beslag op plaats 8, Sebastian Vettel op plaats 10.

Een schuiver van Lance Stroll luidde na driekwart wedstrijd een tweede rode vlag in. De rijders kregen de tijd om in de pits de beentjes nog eens te strekken en een laatste keer nieuw (zacht) rubber te laten steken.

De leiderpositie van Hamilton kwam niet meer in het gedrang, de 2e plaats van Bottas nog heel even. UIteindelijk was het Alexander Albon die zich verzekerde van de 3e positie, en zo stapte de Britse Thai van Red Bull voor de eerste keer in zijn leven op het podium.