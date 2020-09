LIVE: Schumachers record niet in gevaar na tijdstraf Hamilton, Bottas op 1 in Rusland

14:30 14 uur 30. Gasly komt binnen. Er was even een virtual safety car om wat rommel op te ruimen, waarvan Gasly gebruikmaakt om binnen te komen. De jonge Fransman van AlphaTauri hoopt met verse banden nog wat goed te maken. Hij verliest 2 plekken (van 9 naar 11), maar moet in principe veel sneller kunnen zijn dan zijn voorgangers... . Gasly komt binnen Er was even een virtual safety car om wat rommel op te ruimen, waarvan Gasly gebruikmaakt om binnen te komen. De jonge Fransman van AlphaTauri hoopt met verse banden nog wat goed te maken. Hij verliest 2 plekken (van 9 naar 11), maar moet in principe veel sneller kunnen zijn dan zijn voorgangers...

14:28 14 uur 28. Grosjean tikt Vettel aan. In de achtergrond vecht, nou ja vecht, Vettel voor WK-punten. De Ferrari-man is 14e en word in de bocht aangetikt door Grosjean. Gelukkig zonder erg. Vettel moet nog 3 rijders voorbij om WK-punten te sprokkelen (top 10). . Grosjean tikt Vettel aan In de achtergrond vecht, nou ja vecht, Vettel voor WK-punten. De Ferrari-man is 14e en word in de bocht aangetikt door Grosjean. Gelukkig zonder erg. Vettel moet nog 3 rijders voorbij om WK-punten te sprokkelen (top 10).

14:26 14 uur 26. Nog 13 ronden. De top 7 lijkt vast te liggen: enkel Kvijat (8e) en Ocon (7e) liggen op 1 seconde van elkaar. De top 6 heeft in principe ruimte genoeg om de eigen positie te behouden: 1. Bottas, 2. Verstappen, 3. Hamilton, 4. Perez, 5. Ricciardo, 6. Leclerc. . Nog 13 ronden De top 7 lijkt vast te liggen: enkel Kvijat (8e) en Ocon (7e) liggen op 1 seconde van elkaar. De top 6 heeft in principe ruimte genoeg om de eigen positie te behouden: 1. Bottas, 2. Verstappen, 3. Hamilton, 4. Perez, 5. Ricciardo, 6. Leclerc.

14:13 14 uur 13. Verstappen zit vast op 2. Bottas rijdt nog maar eens het snelste racerondje: 1'37"807. Red Bull en Verstappen beseffen dat er met hun tragere bolide niets aan te doen is. Het verschil is bijna 14 seconden. De 2e plaats lijkt het hoogst haalbare. Zelf heeft Verstappen 10 seconden voorsprong op Hamilton. . Verstappen zit vast op 2 Bottas rijdt nog maar eens het snelste racerondje: 1'37"807. Red Bull en Verstappen beseffen dat er met hun tragere bolide niets aan te doen is. Het verschil is bijna 14 seconden. De 2e plaats lijkt het hoogst haalbare. Zelf heeft Verstappen 10 seconden voorsprong op Hamilton.

14:11 14 uur 11. Bottas leidt comfortabel. Ruim 13 seconden is de voorsprong van Bottas op eerste achtervolger Verstappen. Ook hier geldt hetzelfde: zonder ongelukken ligt ook deze situatie vast. Dan wint Bottas straks zijn 2e GP van Rusland (na 2017) en zijn 2e race van 2020 (na Oostenrijk). . Bottas leidt comfortabel Ruim 13 seconden is de voorsprong van Bottas op eerste achtervolger Verstappen. Ook hier geldt hetzelfde: zonder ongelukken ligt ook deze situatie vast. Dan wint Bottas straks zijn 2e GP van Rusland (na 2017) en zijn 2e race van 2020 (na Oostenrijk).

14:09 14 uur 09. Verstappen rapper dan Hamilton. In de laatste ronden is Verstappen telkens sneller dan Hamilton, die sneller zijn banden kreeg en dan ook wat spaarzamer moet rijden. Het verschil tussen de 2 is 8 seconden, dat krijgt de Brit zonder ingreep niet meer dicht. . Verstappen rapper dan Hamilton In de laatste ronden is Verstappen telkens sneller dan Hamilton, die sneller zijn banden kreeg en dan ook wat spaarzamer moet rijden. Het verschil tussen de 2 is 8 seconden, dat krijgt de Brit zonder ingreep niet meer dicht.

14:07 14 uur 07. Harde banden. Op Vettel, Albon en Russell na (op mediums) rijden alle andere auto's rond op harde banden. . Harde banden Op Vettel, Albon en Russell na (op mediums) rijden alle andere auto's rond op harde banden.

14:05 14 uur 05. Tijdstraf Ricciardo. Renault pakt een positiewissel tussen Ocon en Riccardo slecht aan. Ocon laat de Australiër niet echt zuiver passeren, maar die laatste maakt daarbij een ongeoorloofd manoeuvre: 5 seconden straf bij de volgende pit. . Tijdstraf Ricciardo Renault pakt een positiewissel tussen Ocon en Riccardo slecht aan. Ocon laat de Australiër niet echt zuiver passeren, maar die laatste maakt daarbij een ongeoorloofd manoeuvre: 5 seconden straf bij de volgende pit.

14:04 14 uur 04. Verstappen is Kvijat voorbij. De Nederlander jaagt nu op de Ferrari van Leclerc, die 3 seconden voor hem uitrijdt. Bottas is op 9,5 seconden leider. . Verstappen is Kvijat voorbij De Nederlander jaagt nu op de Ferrari van Leclerc, die 3 seconden voor hem uitrijdt. Bottas is op 9,5 seconden leider.

14:02 14 uur 02. Verstappen pit en blijft voor Hamilton. Met een perfecte pit halfweg komt Verstappen net na Kvijat weer op het circuit. Belangrijk voor hem was om Hamilton achter zich te houden en dat lukt. . Verstappen pit en blijft voor Hamilton Met een perfecte pit halfweg komt Verstappen net na Kvijat weer op het circuit. Belangrijk voor hem was om Hamilton achter zich te houden en dat lukt.

13:58 13 uur 58. Top 4 moet nog pitten. Bottas, Verstappen, Leclerc en Kvijat vormen de top 4, zij zijn nog niet binnengekomen. . Top 4 moet nog pitten Bottas, Verstappen, Leclerc en Kvijat vormen de top 4, zij zijn nog niet binnengekomen.

13:54 13 uur 54. Bottas is veel sneller van Verstappen. Max Verstappen tuft nu al sinds de pit van Hamilton op de 2e plaats rond, maar wel op 7,5 seconden achterstand. Bottas is met zijn Mercedes per rondje bijna een seconde sneller dan de Red Bull. . Bottas is veel sneller van Verstappen Max Verstappen tuft nu al sinds de pit van Hamilton op de 2e plaats rond, maar wel op 7,5 seconden achterstand. Bottas is met zijn Mercedes per rondje bijna een seconde sneller dan de Red Bull.

13:53 13 uur 53. Bottas snelste rondetijd. Raceleider Bottas ruikt zijn kans: de Fin weet dat dit zijn dag kan worden en perst er meteen een snelste rondetijd uit. . Bottas snelste rondetijd Raceleider Bottas ruikt zijn kans: de Fin weet dat dit zijn dag kan worden en perst er meteen een snelste rondetijd uit.

13:51 13 uur 51. Bottas op weg naar zege? Valtteri Bottas won de 1e race van 2020, wint de Fin ook de 10e? Dat zou met de tijdstraf van zijn ploegmaat moeten lukken. Tenzij Hamilton, die al 7e is, nog zijn achterstand kan goedmaken. Tussen Bottas en Hamilton moeten de rijders immers nog allemaal binnenkomen... Bottas heeft trouwens goeie herinneringen aan Sotsji, hij won er in 2017. . Bottas op weg naar zege? Valtteri Bottas won de 1e race van 2020, wint de Fin ook de 10e? Dat zou met de tijdstraf van zijn ploegmaat moeten lukken. Tenzij Hamilton, die al 7e is, nog zijn achterstand kan goedmaken. Tussen Bottas en Hamilton moeten de rijders immers nog allemaal binnenkomen... Bottas heeft trouwens goeie herinneringen aan Sotsji, hij won er in 2017.

13:49 13 uur 49. Hamilton op 35 seconden van Bottas. Lewis Hamilton rijdt ondertussen alweer als 10e rond, op 35 seconden van teammaat Bottas, die nu leider is. De Fin heeft 4,5 seconden voorsprong op Verstappen. . Hamilton op 35 seconden van Bottas Lewis Hamilton rijdt ondertussen alweer als 10e rond, op 35 seconden van teammaat Bottas, die nu leider is. De Fin heeft 4,5 seconden voorsprong op Verstappen.

13:46 13 uur 46. Hamilton pit. Lewis Hamilton rijdt de pits binnen en moet eerst 10 seconden wachten - een eeuwigheid in de F1, waarna in een mum harde banden worden opgelegd. Hamilton komt als 11e weer het circuit op. . Hamilton pit Lewis Hamilton rijdt de pits binnen en moet eerst 10 seconden wachten - een eeuwigheid in de F1, waarna in een mum harde banden worden opgelegd. Hamilton komt als 11e weer het circuit op.

13:45 13 uur 45. Ricciardo komt als eerste van softs binnen. De Australiër van Renault legt er meteen harde banden op: hij gaat dus voor 1 pitstop. Dat is normaal ook het plan van Hamilton. . Ricciardo komt als eerste van softs binnen De Australiër van Renault legt er meteen harde banden op: hij gaat dus voor 1 pitstop. Dat is normaal ook het plan van Hamilton.

13:40 13 uur 40. Hamilton wil niet pitten. Bij Mercedes maakten ze zich klaar om Hamilton in de pits te ontvangen, maar de 6-voudige wereldkampioen heeft dat niet zo begrepen: hij vraagt over de radio om hem niet te snel te laten pitten. Hij beseft natuurlijk het gevaar: als hij nu binnenkomt, komt hij pas weer als voorlaatste het circuit op. . Hamilton wil niet pitten Bij Mercedes maakten ze zich klaar om Hamilton in de pits te ontvangen, maar de 6-voudige wereldkampioen heeft dat niet zo begrepen: hij vraagt over de radio om hem niet te snel te laten pitten.



13:39 13 uur 39. Zesvoudige wereldkampioen zal moeten aanvallen. De race zal pas echt losbarsten, wanneer Hamilton gaat pitten. Dat zal hem - door die straf - zoveel tijd kosten, dat hij vanaf dan vanuit de achtergrond continu zal moeten aanvallen. Een 91e zege lijkt veraf. . Zesvoudige wereldkampioen zal moeten aanvallen De race zal pas echt losbarsten, wanneer Hamilton gaat pitten. Dat zal hem - door die straf - zoveel tijd kosten, dat hij vanaf dan vanuit de achtergrond continu zal moeten aanvallen. Een 91e zege lijkt veraf.

13:38 13 uur 38. Dit is gewoon belachelijk, man. Lewis Hamilton op teamradio. Dit is gewoon belachelijk, man. Lewis Hamilton op teamradio

13:37 13 uur 37. Fout van Hamilton zelf. Er is niet veel in te brengen tegen de sancties van de koerscommissarissen voor Hamilton. Die heeft op eigen houtje gekozen om zijn oefenstarts op de verkeerde plaats uit te voeren. Het team kan hem dit nooit opgedragen hebben. . Fout van Hamilton zelf Er is niet veel in te brengen tegen de sancties van de koerscommissarissen voor Hamilton. Die heeft op eigen houtje gekozen om zijn oefenstarts op de verkeerde plaats uit te voeren. Het team kan hem dit nooit opgedragen hebben.

13:37 13 uur 37. 10 seconden straftijd? Wat gebeurde er? Lewis Hamilton kan het niet geloven op de wedstrijdradio. 10 seconden straftijd? Wat gebeurde er? Lewis Hamilton kan het niet geloven op de wedstrijdradio

13:32 13 uur 32. Tijdstraf Hamilton: 2x5 seconden. De koerscommissarissen hebben het verdict geveld: Hamilton wordt bestraft voor een ongeoorloofde oefenstart in een verkeerde zone. De Brit van Mercedes, op kop in de race, ging 2 keer in de fout én krijgt dan ook 2 keer 5 seconden aangesmeerd. Bij zijn pitstop moet hij dus 10 seconden extra in de pit blijven. . Tijdstraf Hamilton: 2x5 seconden De koerscommissarissen hebben het verdict geveld: Hamilton wordt bestraft voor een ongeoorloofde oefenstart in een verkeerde zone. De Brit van Mercedes, op kop in de race, ging 2 keer in de fout én krijgt dan ook 2 keer 5 seconden aangesmeerd. Bij zijn pitstop moet hij dus 10 seconden extra in de pit blijven.

13:30 13 uur 30. Mercedessen lopen uit. Sinds Sotsji in 2014 op de kalender staat, won er altijd een Mercedes. En ook nu zijn ze de snelsten. Lewis Hamilton en Valtteri Bottas rijden meteen weg van de concurrentie. . Mercedessen lopen uit Sinds Sotsji in 2014 op de kalender staat, won er altijd een Mercedes. En ook nu zijn ze de snelsten. Lewis Hamilton en Valtteri Bottas rijden meteen weg van de concurrentie.

13:26 13 uur 26. Ronde 6: safetycar vertrekt. En we zijn weer los: Hamilton, Bottas, Verstappen, Ocon, Ricciardo, Perez, Gasly, Leclerc, Magnussen en Grosjean is de top 10. . Ronde 6: safetycar vertrekt En we zijn weer los: Hamilton, Bottas, Verstappen, Ocon, Ricciardo, Perez, Gasly, Leclerc, Magnussen en Grosjean is de top 10.

13:22 13 uur 22. Nog steeds safetycar. We zijn ondertussen 4 ronden ver en de safety car rijdt nog altijd voor het pak. Interessant voor sommige auto's om de banden te sparen, onder andere de softs van Hamilton, die op een 1 pitstrategie startte. . Nog steeds safetycar We zijn ondertussen 4 ronden ver en de safety car rijdt nog altijd voor het pak. Interessant voor sommige auto's om de banden te sparen, onder andere de softs van Hamilton, die op een 1 pitstrategie startte.

13:21 13 uur 21. Lance Stroll ook eruit. De Racing Point van Lance Stroll staat ook stil op het circuit. De Canadees foetert op zijn auto, maar dat helpt niet. Over and out. Hij raakte bij de start de Ferrari van Leclerc blijkt in de herhaling, niet de fout van Stroll dus. . Lance Stroll ook eruit De Racing Point van Lance Stroll staat ook stil op het circuit. De Canadees foetert op zijn auto, maar dat helpt niet. Over and out. Hij raakte bij de start de Ferrari van Leclerc blijkt in de herhaling, niet de fout van Stroll dus.

13:17 13 uur 17. Gele vlag: Carlos Sainz eruit. De McLaren van Carlos Sainz verliest veel snelheid en probeert van naast de baan er weer op te raken, hij botst evenwel tegen een stukje muur. Zijn race zit erop, de brokstukken moeten geruimd. . Gele vlag: Carlos Sainz eruit De McLaren van Carlos Sainz verliest veel snelheid en probeert van naast de baan er weer op te raken, hij botst evenwel tegen een stukje muur. Zijn race zit erop, de brokstukken moeten geruimd.

13:12 13 uur 12. Start: Hamilton en Verstappen goed weg. Lewis Hamilton is als een speer vertrokken en kan zijn teammaat Bottas achter zich houden. Dat is een huzarenstukje met die eerste lange bocht in Sotsji. Verstappen vertrok ook heel goed en kon zich achter de 2 Mercedessen positioneren. . Start: Hamilton en Verstappen goed weg Lewis Hamilton is als een speer vertrokken en kan zijn teammaat Bottas achter zich houden. Dat is een huzarenstukje met die eerste lange bocht in Sotsji. Verstappen vertrok ook heel goed en kon zich achter de 2 Mercedessen positioneren.

13:10 13 uur 10. Tweede plaats is de slechtste. Max Verstappen vertrekt als 2e achter Hamilton, maar dat is geen cadeau, want de 2e passeert langst het vuilste deel van het circuit. Het wordt verwacht dat Bottas vanaf plaats 3 meteen in het zog van zijn ploegmaat zal zitten. . Tweede plaats is de slechtste Max Verstappen vertrekt als 2e achter Hamilton, maar dat is geen cadeau, want de 2e passeert langst het vuilste deel van het circuit. Het wordt verwacht dat Bottas vanaf plaats 3 meteen in het zog van zijn ploegmaat zal zitten.

13:10 13 uur 10. Lewis Hamilton onwetend. De wedstrijdjury heeft nog altijd geen beslissing genomen over Hamilton. Het kan dat hij tijdens de race straks toch nog een sanctie krijgt voor een ongeoorloofde oefenstart. . Lewis Hamilton onwetend De wedstrijdjury heeft nog altijd geen beslissing genomen over Hamilton. Het kan dat hij tijdens de race straks toch nog een sanctie krijgt voor een ongeoorloofde oefenstart.

Probleem voor Hamilton? De koerscommissarissen onderzoeken of de Brit een ongeoorloofde oefenstart heeft gedaan buiten de aangeduide zone. 13 uur 05. Probleem voor Hamilton? De koerscommissarissen onderzoeken of de Brit een ongeoorloofde oefenstart heeft gedaan buiten de aangeduide zone.

Ook Kimi Räikkönen zet een recordje neer vandaag. De Fin evenaart de 322 gereden GP's van Rubens Barichello. 12 uur 56. Ook Kimi Räikkönen zet een recordje neer vandaag. De Fin evenaart de 322 gereden GP's van Rubens Barichello.

Het is de 250e GP voor Sebastian Vettel. Maar vooraan meestrijden, zal iets anders zijn... 12 uur 55. Het is de 250e GP voor Sebastian Vettel. Maar vooraan meestrijden, zal iets anders zijn...

De herziene grid na straffen voor Albon en Latifi:. 12 uur 54. De herziene grid na straffen voor Albon en Latifi:

12 uur 54.