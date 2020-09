LIVE: Ferrari-feestje op thuiscircuit in Mugello? Verstappen meteen out!

16:50 16 uur 50. Weer een rode vlag. De rode vlag gaat opnieuw de hoogte in. Er is weer werk om de omloop raceklaar te maken. Alle rijders verzamelen - een tweede keer - in de pits. . Weer een rode vlag De rode vlag gaat opnieuw de hoogte in. Er is weer werk om de omloop raceklaar te maken. Alle rijders verzamelen - een tweede keer - in de pits.

16:50 16 uur 50. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

16:45 16 uur 45. Nieuw incident. Exit Lance Stroll. De Canadees staat aan de kant en stapt uit zijn auto. In een bocht heeft hij de grip verloren door een klapband. De safety car komt opnieuw het circuit op. . Nieuw incident Exit Lance Stroll. De Canadees staat aan de kant en stapt uit zijn auto. In een bocht heeft hij de grip verloren door een klapband. De safety car komt opnieuw het circuit op.

16:38 16 uur 38. Hamilton op weg naar winst. De top 10: Hamilton, Bottas, Ricciardo, Stroll, Albon, Perez, Norris, Leclerc, Kvyat en Russell. Nog 21 ronden. . Hamilton op weg naar winst De top 10: Hamilton, Bottas, Ricciardo, Stroll, Albon, Perez, Norris, Leclerc, Kvyat en Russell. Nog 21 ronden.

16:33 Video over wat er in het begin gebeurd is:. 16 uur 33. Video over wat er in het begin gebeurd is: Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

16:31 16 uur 31. Ook Hamilton heeft nieuw rubber gekregen, net als Bottas hard rubber. Bottas is intussen toch weer 2e geworden, na een pitsstop van Albon. . Ook Hamilton heeft nieuw rubber gekregen, net als Bottas hard rubber. Bottas is intussen toch weer 2e geworden, na een pitsstop van Albon.

16:30 16 uur 30. Alexander Albon heeft de 2e plaats van Bottas overgenomen, op 26 seconden van Hamilton. Bottas is 3e. . Alexander Albon heeft de 2e plaats van Bottas overgenomen, op 26 seconden van Hamilton. Bottas is 3e.

16:29 16 uur 29. Problemen bij Bottas . Bottas verliest terrein. Hij hinkt plots al 7 seconden achterop. In de laatste ronden verliest hij te veel tijd. In de pits komt hij harde banden halen. . Problemen bij Bottas Bottas verliest terrein. Hij hinkt plots al 7 seconden achterop. In de laatste ronden verliest hij te veel tijd. In de pits komt hij harde banden halen.

16:26 16 uur 26. Hamilton deelt voorin de lakens uit, "voorzichtig" achternagezeten door Bottas. Hamilton meldt aan de pits dat zijn banden niet echt geweldig voelen. . Hamilton deelt voorin de lakens uit, "voorzichtig" achternagezeten door Bottas. Hamilton meldt aan de pits dat zijn banden niet echt geweldig voelen.



16:23 16 uur 23. We hebben niks te verliezen. Maar beslis snel, want ik word door iedereen voorbijgereden. Charles Leclerc. We hebben niks te verliezen. Maar beslis snel, want ik word door iedereen voorbijgereden. Charles Leclerc

16:22 16 uur 22. Wat vind je van plan-C? Ferrari tegen Leclerc. Wat vind je van plan-C? Ferrari tegen Leclerc

16:20 16 uur 20. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

16:18 16 uur 18. Ferrari's schitteren weer in onkunde. Er zit geen Ferrari-feestje aan te komen. Leclerc ervaart nog eens hoe wankel zijn bolide is en zoekt de pits op. Hij rijdt nu rond in laatste positie, de 13e. Ploegmaat Vettel is 10e. . Ferrari's schitteren weer in onkunde Er zit geen Ferrari-feestje aan te komen. Leclerc ervaart nog eens hoe wankel zijn bolide is en zoekt de pits op. Hij rijdt nu rond in laatste positie, de 13e. Ploegmaat Vettel is 10e.

16:17 16 uur 17. De rondetijden van de toppers in deze race zijn momenteel gelijklopend. De verschillen in de posities: Bottas op 2 seconden van Hamilton, Stroll op 13 seconden en Ricciardo op 15 seconden. . De rondetijden van de toppers in deze race zijn momenteel gelijklopend. De verschillen in de posities: Bottas op 2 seconden van Hamilton, Stroll op 13 seconden en Ricciardo op 15 seconden.

16:13 16 uur 13. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

16:10 16 uur 10. Stroll op 3. Leclerc is zijn 3e positie kwijt. Stroll gaat hem voorbij. Dit wijst weer op een gebrekkige topsnelheid bij Ferrari. . Stroll op 3 Leclerc is zijn 3e positie kwijt. Stroll gaat hem voorbij. Dit wijst weer op een gebrekkige topsnelheid bij Ferrari.

16:07 16 uur 07. Het gaatje tussen Hamilton en Bottas bedraagt net geen 2 seconden. Leclerc volgt als 3e op 8 seconden van Hamilton. . Het gaatje tussen Hamilton en Bottas bedraagt net geen 2 seconden. Leclerc volgt als 3e op 8 seconden van Hamilton.

16:03 16 uur 03. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

16:02 16 uur 02. Haasje over. Bottas is vanuit eerste positie vertrokken, maar in de 2e bocht moet hij Hamilton laten passeren. Leclerc volgt als 3e. . Haasje over Bottas is vanuit eerste positie vertrokken, maar in de 2e bocht moet hij Hamilton laten passeren. Leclerc volgt als 3e.

15:58 15 uur 58. Her-start! Na een lang oponthoud zijn de rijders weer in actie geschoten. We zijn al wel 7 auto's kwijtgespeeld, want intussen heeft ook Esteban Ocon er de brui aan gegeven. Nog 50 ronden. . Her-start! Na een lang oponthoud zijn de rijders weer in actie geschoten. We zijn al wel 7 auto's kwijtgespeeld, want intussen heeft ook Esteban Ocon er de brui aan gegeven. Nog 50 ronden.

15:51 15 uur 51. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

15:49 15 uur 49. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

15:45 15 uur 45. Nog 10 minuten wachten... Pas om 15.55u zullen we opnieuw actie zien. Tot dan wordt er niet gereden in Mugello. . Nog 10 minuten wachten... Pas om 15.55u zullen we opnieuw actie zien. Tot dan wordt er niet gereden in Mugello.

15:41 15 uur 41. De race ligt nog altijd stil. . De race ligt nog altijd stil.

15:40 15 uur 40. Wat hier gebeurd is, is oerdom. Willen ze ons dood of wat? Dit is het ergste dat ik ooit gezien heb. Romain Grosjean. Wat hier gebeurd is, is oerdom. Willen ze ons dood of wat? Dit is het ergste dat ik ooit gezien heb. Romain Grosjean

15:36 15 uur 36. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

15:31 15 uur 31. Rode vlag! De race is stilgelegd. De overgebleven rijders snorren de pits in en kunnen even op adem komen. Intussen kan het circuit schoongemaakt worden, want de brokstukken liggen overal verspreid. . Rode vlag! De race is stilgelegd. De overgebleven rijders snorren de pits in en kunnen even op adem komen. Intussen kan het circuit schoongemaakt worden, want de brokstukken liggen overal verspreid.

15:30 15 uur 30. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

15:27 15 uur 27. Weer een botsing! De safety car heeft het circuit nog maar een paar seconden verlaten en het spel zit al opnieuw op de wagen. Een nieuwe botsing betekent einde race voor 4 rijders. Antonio Giovinazzi knalt in de poep van Grosjean, die heel traag voor de Italiaan rijdt. Exit Giovinazzi, Latifi, Sainz en Magnussen. . Weer een botsing! De safety car heeft het circuit nog maar een paar seconden verlaten en het spel zit al opnieuw op de wagen. Een nieuwe botsing betekent einde race voor 4 rijders. Antonio Giovinazzi knalt in de poep van Grosjean, die heel traag voor de Italiaan rijdt. Exit Giovinazzi, Latifi, Sainz en Magnussen.

15:26 15 uur 26.

15:25 15 uur 25. Exit Gasly. Er zijn nog meer slachtoffers gevallen: ook Pierre Gasly ligt eruit. Sebastian Vettel deelt in de brokken en moet zijn voorvleugel laten herstellen in de pits. Hij rijdt rond in laatste stelling. . Exit Gasly Er zijn nog meer slachtoffers gevallen: ook Pierre Gasly ligt eruit. Sebastian Vettel deelt in de brokken en moet zijn voorvleugel laten herstellen in de pits. Hij rijdt rond in laatste stelling.

15:22 15 uur 22. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

15:22 15 uur 22. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

15:20 15 uur 20.

15:19 15 uur 19. Red Bull verliest vermogen. In de herhaling zien we hoe Verstappen na een snedige start al heel snel alle power verliest. Zijn bolide verachtert en wordt achteraan aangetikt, waardoor hij in het zand verdwijnt. Wat een afknapper voor de Nederlander en zijn Red Bull-team. . Red Bull verliest vermogen In de herhaling zien we hoe Verstappen na een snedige start al heel snel alle power verliest. Zijn bolide verachtert en wordt achteraan aangetikt, waardoor hij in het zand verdwijnt. Wat een afknapper voor de Nederlander en zijn Red Bull-team.

15:18 15 uur 18. Bottas op 1. Lewis Hamilton is de leiding bij de start kwijtgespeeld aan zijn ploegmaat Valtteri Bottas. . Bottas op 1 Lewis Hamilton is de leiding bij de start kwijtgespeeld aan zijn ploegmaat Valtteri Bottas.

15:15 15 uur 15.

15:14 15 uur 14. Verstappen meteen out! Drama voor Max Verstappen: de Nederlander stapt al in de eerste ronde uit zijn auto. Hij was goed gestart, maar belandt door een aanrijding wat verder in het gravel. Zijn wedstrijd zit er al op nog voor ze goed en wel begonnen is. . Verstappen meteen out! Drama voor Max Verstappen: de Nederlander stapt al in de eerste ronde uit zijn auto. Hij was goed gestart, maar belandt door een aanrijding wat verder in het gravel. Zijn wedstrijd zit er al op nog voor ze goed en wel begonnen is.

15:13 15 uur 13. Start! De Grote Prijs van Toscane is begonnen. We moeten 59 rondjes afleggen. . Start! De Grote Prijs van Toscane is begonnen. We moeten 59 rondjes afleggen.

15:11 15 uur 11. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

15:08 15 uur 08. Bijna klaar! De rijders maken zich klaar om aan de wedstrijd te beginnen. De auto's begeven zich naar de startposities. . Bijna klaar! De rijders maken zich klaar om aan de wedstrijd te beginnen. De auto's begeven zich naar de startposities.

15:03 15 uur 03. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

15:01 15 uur 01. De Ferrari-bolides van Vettel en Leclerc krijgen in deze race een nieuwe look. Het is een uitrusting die doet denken aan de de tijd van toen. . De Ferrari-bolides van Vettel en Leclerc krijgen in deze race een nieuwe look. Het is een uitrusting die doet denken aan de de tijd van toen.

15:00 15 uur . Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

14:59 14 uur 59. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

14:57 14 uur 57. Zonnige dag. De race begint om 15.10u. Het is een zonnige zomerdag in Mugello: de thermometer geeft bijna 30 graden aan. . Zonnige dag De race begint om 15.10u. Het is een zonnige zomerdag in Mugello: de thermometer geeft bijna 30 graden aan.

14:56 14 uur 56. Formule 1 De Mercedes-bolides staan zondag op de eerste startrij in Mugello

14:55 14 uur 55. 95e pole voor Hamilton . Lewis Hamilton (Mercedes) start vanmiddag vanaf de pole in de 9e manche van het WK. De Britse regerende wereldkampioen en huidige WK-leider legde zijn snelste ronde in de kwalificaties af in 1'15"144. Hij was daarmee 59 duizendste seconde sneller dan zijn Finse ploegmaat Valtteri Bottas. Op de tweede rij starten de Red Bulls van de Nederlander Max Verstappen en de Thai Alexander Albon. . 95e pole voor Hamilton Lewis Hamilton (Mercedes) start vanmiddag vanaf de pole in de 9e manche van het WK. De Britse regerende wereldkampioen en huidige WK-leider legde zijn snelste ronde in de kwalificaties af in 1'15"144. Hij was daarmee 59 duizendste seconde sneller dan zijn Finse ploegmaat Valtteri Bottas. Op de tweede rij starten de Red Bulls van de Nederlander Max Verstappen en de Thai Alexander Albon.