LIVE: Dubbele opgave voor Ferrari in eigen land

16:09 16 uur 09. Herstart om 16.20u. Over 11 minuten racen we weer. . Herstart om 16.20u Over 11 minuten racen we weer.

16:09 Max Verstappen en de andere rijders wachten het vervolg van de wedstrijd af:. 16 uur 09. Max Verstappen en de andere rijders wachten het vervolg van de wedstrijd af:

16:05 16 uur 05. Mercedes maakt van de onderbreking gebruik om tekst en uitleg te vragen bij de wedstrijdleiding. De Duitsers zijn het niet eens met de 10 seconden straftijd voor Lewis Hamilton. . Mercedes maakt van de onderbreking gebruik om tekst en uitleg te vragen bij de wedstrijdleiding. De Duitsers zijn het niet eens met de 10 seconden straftijd voor Lewis Hamilton.

16:00 16 uur . Eerste dubbele opgave voor Ferrari sinds 1995. Terwijl de coureurs wachten op de herstart hebben we even de tijd gehad om de geschiedenisboeken in te duiken. Daarin moeten we 25 jaar terug voor een uitslag zonder een Ferrari in de Grote Prijs van Italië. Zowel Jean Alesi als Gerhard Berger moesten toen opgeven. Johnny Herbert (Benetton-Renault) won de race in 1995. . Eerste dubbele opgave voor Ferrari sinds 1995 Terwijl de coureurs wachten op de herstart hebben we even de tijd gehad om de geschiedenisboeken in te duiken. Daarin moeten we 25 jaar terug voor een uitslag zonder een Ferrari in de Grote Prijs van Italië. Zowel Jean Alesi als Gerhard Berger moesten toen opgeven. Johnny Herbert (Benetton-Renault) won de race in 1995.

15:59 De race van Charles Leclerc (Ferrari) eindigt in de banden:. 15 uur 59. De race van Charles Leclerc (Ferrari) eindigt in de banden:

15:57 15 uur 57. 10 seconden straftijd voor Hamilton. Als ze straks weer racen, moet Lewis Hamilton 10 seconden halt houden in de pits. Die straf heeft hij gekregen omdat hij zijn banden kwam wisselen toen het niet mocht. Het licht van de pitsstraat stond op rood. Ook Giovinazzi (Alfa Romeo) moet 10 seconden op de strafbank komen zitten. . 10 seconden straftijd voor Hamilton Als ze straks weer racen, moet Lewis Hamilton 10 seconden halt houden in de pits. Die straf heeft hij gekregen omdat hij zijn banden kwam wisselen toen het niet mocht. Het licht van de pitsstraat stond op rood.

Ook Giovinazzi (Alfa Romeo) moet 10 seconden op de strafbank komen zitten.

15:54 Charles Leclerc schuift met zijn Ferrari van het circuit:. 15 uur 54. Charles Leclerc schuift met zijn Ferrari van het circuit:

15:53 15 uur 53. Rode vlag. De wedstrijdleiding legt de race stil om de bandenmuur te herstellen. Alle auto's moeten van het circuit. . Rode vlag De wedstrijdleiding legt de race stil om de bandenmuur te herstellen. Alle auto's moeten van het circuit.

15:52 15 uur 52. Met Leclerc is gelukkig alles in orde. Hij maakt zich al joggend uit de voeten. . Met Leclerc is gelukkig alles in orde. Hij maakt zich al joggend uit de voeten.

15:50 15 uur 50. Crash Ferrari! Ai, ook de tweede Ferrari moet de strijd staken. Charles Leclerc vliegt keihard in de banden. . Crash Ferrari! Ai, ook de tweede Ferrari moet de strijd staken. Charles Leclerc vliegt keihard in de banden.

15:48 15 uur 48. De safetycar verlaat het circuit: we racen weer. Lewis Hamilton (Mercedes) leidt na 24 van de 53 rondes voor Lance Stroll (Racing Point). De Canadees is de enige die de pits nog niet bezocht heeft. . De safetycar verlaat het circuit: we racen weer. Lewis Hamilton (Mercedes) leidt na 24 van de 53 rondes voor Lance Stroll (Racing Point). De Canadees is de enige die de pits nog niet bezocht heeft.

15:47 15 uur 47. Nu is de pitsstraat wel officieel geopend. Zowat elke rijder maakt daar gebruik van. . Nu is de pitsstraat wel officieel geopend. Zowat elke rijder maakt daar gebruik van.

15:45 15 uur 45. Straf voor Hamilton? De wedstrijdjury onderzoekt of Hamilton de pitsstraat wel mocht indraaien. Als die gesloten was, hangt hem een strafje boven het hoofd. Het verklaart alleszins waarom weinig rijders banden kwamen wisselen tijdens de gelevlagsituatie. . Straf voor Hamilton? De wedstrijdjury onderzoekt of Hamilton de pitsstraat wel mocht indraaien. Als die gesloten was, hangt hem een strafje boven het hoofd.

Het verklaart alleszins waarom weinig rijders banden kwamen wisselen tijdens de gelevlagsituatie.

15:45 Magnussen zal er niet als een haas vandoor gaan, hij geeft op:. 15 uur 45. Magnussen zal er niet als een haas vandoor gaan, hij geeft op:

15:42 15 uur 42. Hamilton wisselt, Sainz leider. De gele vlag wapper, dit is het moment om banden te ruilen. Lewis Hamilton heeft dat begrepen. Hij wisselt zacht rubber in voor mediums. Daardoor is Hamilton zijn eerste plaats wel (even) kwijt. Carlos Sainz jr. kijkt de kat uit de boom en rijdt nu aan de leiding met zijn McLaren. . Hamilton wisselt, Sainz leider De gele vlag wapper, dit is het moment om banden te ruilen. Lewis Hamilton heeft dat begrepen. Hij wisselt zacht rubber in voor mediums.

Daardoor is Hamilton zijn eerste plaats wel (even) kwijt. Carlos Sainz jr. kijkt de kat uit de boom en rijdt nu aan de leiding met zijn McLaren.

15:41 2 McLarens in de top 3, hoe lang zou dat geleden zijn? 15 uur 41. 2 McLarens in de top 3, hoe lang zou dat geleden zijn?

15:38 15 uur 38. 1 pitstop. Een derde van de wedstrijd is achter de rug, de eerste auto's komen binnen om hun banden te wisselen. Als alles goed gaat, zullen ze dat maar een keer doen. Eén pitstop volstaat op Monza. . 1 pitstop Een derde van de wedstrijd is achter de rug, de eerste auto's komen binnen om hun banden te wisselen. Als alles goed gaat, zullen ze dat maar een keer doen. Eén pitstop volstaat op Monza.

15:37 15 uur 37. De top 10 (17/53 rondes). 1. Hamilton 2. Sainz 3. Norris 4. Pérez 5. Ricciardo 6. Bottas 7. Verstappen 8. Stroll 9. Ocon 10. Gasly . De top 10 (17/53 rondes)

1. Hamilton 2. Sainz 3. Norris 4. Pérez 5. Ricciardo 6. Bottas 7. Verstappen 8. Stroll 9. Ocon 10. Gasly



15:30 Dramatic in der Box:. 15 uur 30. Dramatic in der Box:

15:28 De Ferrari van Vettel vat onderaan vuur:. 15 uur 28. De Ferrari van Vettel vat onderaan vuur:

15:24 Sebastian Vettel kan niet remmen:. 15 uur 24. Sebastian Vettel kan niet remmen:

15:23 15 uur 23. Opgave Vettel. De eerste Ferrari ligt al uit koers. Sebastian Vettel slaagt er nog in om zijn auto veilig in de pits te loodsen. Daar duwen de mecaniciens hem in de garage. Pijnlijk voor de fiere Italianen. . Opgave Vettel De eerste Ferrari ligt al uit koers. Sebastian Vettel slaagt er nog in om zijn auto veilig in de pits te loodsen. Daar duwen de mecaniciens hem in de garage.

Pijnlijk voor de fiere Italianen.

15:21 15 uur 21. Vettel gaat rechtdoor. Ai, het gaat van kwaad naar erger voor Sebastian Vettel. De remmen van zijn Ferrari begeven het en de Duitser vliegt in een bocht gewoon rechtdoor. "Mijn rempedaal doet niks meer", laat Vettel weten. Dat wordt een opgave voor de 4-voudige wereldkampioen. . Vettel gaat rechtdoor Ai, het gaat van kwaad naar erger voor Sebastian Vettel. De remmen van zijn Ferrari begeven het en de Duitser vliegt in een bocht gewoon rechtdoor.

"Mijn rempedaal doet niks meer", laat Vettel weten. Dat wordt een opgave voor de 4-voudige wereldkampioen.

15:19 15 uur 19. We zijn 5 rondes ver en de Ferrari-fans hebben weinig reden tot juichen. Zowel Leclerc (13e) als Vettel (17e) hebben nog geen plaats kunnen winnen. . We zijn 5 rondes ver en de Ferrari-fans hebben weinig reden tot juichen. Zowel Leclerc (13e) als Vettel (17e) hebben nog geen plaats kunnen winnen.

15:17 15 uur 17. Alles is in orde met de bandendruk en de voorvleugel. Mercedes garandeert Bottas dat er niets mis is met de auto. Alles is in orde met de bandendruk en de voorvleugel. Mercedes garandeert Bottas dat er niets mis is met de auto.

15:14 15 uur 14. Go! Slechte start Bottas. De grand prix is begonnen. Lewis Hamilton is goed weg, zijn Mercedes-ploegmaat Valtteri Bottas niet. De Fin was vertrokken vanaf de tweede plaats, maar in de eerste ronde moet hij heel wat posities prijsgeven. Sainz, Norris, Pérez en Ricciardo passeren hem allemaal. . Go! Slechte start Bottas De grand prix is begonnen. Lewis Hamilton is goed weg, zijn Mercedes-ploegmaat Valtteri Bottas niet. De Fin was vertrokken vanaf de tweede plaats, maar in de eerste ronde moet hij heel wat posities prijsgeven. Sainz, Norris, Pérez en Ricciardo passeren hem allemaal.

15:12 Sebastian Vettel staat voor een stevige inhaalrace:. 15 uur 12. Sebastian Vettel staat voor een stevige inhaalrace:

15:10 15 uur 10. Formatieronde. De rijders verkennen het rondje van Monza nog een keer voor ze beginnen te racen. . Formatieronde De rijders verkennen het rondje van Monza nog een keer voor ze beginnen te racen.

15:10 De uitslag van de kwalificaties gisteren:. 15 uur 10. De uitslag van de kwalificaties gisteren: