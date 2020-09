Boze Hamilton laat record Schumacher liggen door domme tijdstraf, Bottas profiteert

De sterren stonden gunstig voor Hamilton: hij pakte zijn 8e pole van 2020, zijn 96e uit zijn carrière, en mocht als eerste starten. Sinds 2014 won in Sotsji altijd een Mercedes, Hamilton was dat in 2014, 2015, 2018 en 2019.

Maar kort voor de wedstrijd kwam er een onheilspellend bericht: Hamilton had een oefenstart gemaakt op een ongeoorloofde plaats en dat moesten de koerscommissarissen bestuderen.

Vrij snel in de wedstrijd kwam het verdict: niet 1 maar 2 keer 5 seconden tijdstraf. Hamilton had zijn pole verzilverd, nummer 2 Verstappen viel in het vuil bij de start terug naar de 3e plaats en moest Bottas laten passeren.

"Wat een belachelijke beslissing", reageerde Hamilton, die met al zijn ervaring toch beter had moeten weten. Toen hij de pits inging, moest hij 10 seconden - een eeuwigheid in de F1 - stilstaan, waarna hij als 11e weer het circuit opdraaide. Op 35 seconden van leider en teammaat Bottas.

De Fin voelde zich zegezeker: hij reed in een snellere auto dan de Red Bull van Verstappen en controleerde de race. Hij had er ook goeie herinneringen aan, want was er in 2017 al eens de beste. Bottas won met iets minder dan 8 seconden voor op Verstappen. Voor de Fin was het de 2e zege van 2020 na de opener in Oostenrijk begin juli.

Hamilton kon nog oprukken naar de 3e plaats, maar meer zat er niet in voor de zesvoudige wereldkampioen en WK-leider. De recordevenaring zal ten vroegste voor over 2 weken zijn op de Nürburgring in Duitsland, dus op de thuisgrond van Michael Schumacher.

Hamilton begreep niks van de straf: "Ik ben er vrij zeker van dat niemand eerder 2 vijfsecondesancties heeft gekregen voor zoiets belachelijks." De WK-leider mocht van het team een oefenstart maken, maar deed dat dus op de verkeerde plaats: "Ik bracht niemand in gevaar. Ik deed dit al op een miljoen circuits door de jaren heen en nooit was het een thema."

De wedstrijdjury gaf hem ook nog 2 strafpunten op zijn racelicentie. Hij zit nu aan 10 op 12 toegelaten strafpunten over een periode van een jaar. Bij 12 strafpunten moet hij 1 race missen. "Dat is natuurlijk overdreven", aldus de Brit bij Sky Sports. "Maar het was te verwachten. Ze proberen me te stoppen, niet? Maar oké, ik moet even onder de radar blijven, gefocust blijven en dan zien we wel..." (lees voort onder tweet)