Max Verstappen krijgt Mercedes klein en boekt eerste seizoenszege

Mercedes is dan toch te kloppen. Na 4 zeges op een rij heeft het team een keer niet gewonnen in de Formule 1. Met een aparte bandenstrategie doorbrak Max Verstappen de hegemonie van de Duitsers. De Nederlander stuurde zijn Red Bull naar de overwinning in de 70th Anniversary Grand Prix op het circuit van Silverstone.

Start: Verstappen van 4 naar 3

Vorige week kregen we op Silverstone pas in de allerlaatste rondes spektakel te zien, vandaag wisselden de coureurs sneller van positie. Max Verstappen nam in de eerste hectometers meteen nummer 3 Nico Hülkenberg te grazen.

Verstappen: "Race niet zoals een oma"

Net als vorige zondag speelden de banden een hoofdrol op het circuit van Silverstone. Met hard rubber joeg Verstappen snel het Mercedes-duo Hamilton-Bottas op. Red Bull probeerde Verstappen te temperen, maar daar had de Nederlander geen boodschap aan. "Komaan, nu blijven we een keer in het spoor van Mercedes", antwoordde hij. "Ik ga niet zoals mijn oma rijden."

Bottas en Hamilton wisselen, Verstappen niet

Mercedes was met mediumbanden van start gegaan en moest nog voor het halfuur binnen voor de hardere variant. Verstappen lachte in zijn vuistje. Hij bleef racen en nam de eerste plaats over.

Korte stint Verstappen

Pas halverwege de race ging Verstappen om nieuwe banden. Lang reed hij niet rond op de mediums. Na enkele rondjes liet de 22-jarige racer weer het harde schoeisel op zijn Red Bull monteren. Een slimme strategie die hem een eerste seizoenszege opleverde. Bottas (Oostenrijk), Hamilton (Stiermarken, Hongarije en Groot-Brittannië) hadden de eerste races gewonnen, nu werden ze geklopt door Verstappen. "Het was een goeie dag met de juiste strategie", zei onze noorderbuur. "We hebben Mercedes onder druk gezet waardoor ze de pits in moesten."

Hamilton finisht nog als 2e

In de slotrondes ging Hamilton ploegmaat en polesitter Bottas nog voorbij. Zo bleef de schade beperkt voor de wereldkampioen die autoritair leider blijft in het WK, voor Verstappen en Bottas. "Eerst en vooral wil ik Red Bull en Max (Verstappen, red) feliciteren", sprak Hamilton. "Zij kampten niet met de banden zoals wij. Werk aan de winkel dus voor het team."

Volgend weekend racen de Formule 1-coureurs in de omgeving van Barcelona. Twee weken later vormt het circuit van Spa-Francorchamps het decor voor race 7 van het aparte seizoen 2020.

Uitslag 70th Anniversary Grand Prix coureur/team chrono 1. Max Verstappen (Ned-Red Bull) 2. Lewis Hamilton (GBr-Mercedes) op 11"326 3. Valtteri Bottas (Fin-Mercedes) 19"231 4. Charles Leclerc (Mon-Ferrari) 29"289 5. Alexander Albon (Tha-Red Bull) 39"146 6. Lance Stroll (Can-Racing Point) 42"538 7. Nico Hülkenberg (Dui-Racing Point) 55"951 8. Esteban Ocon (Fra-Renault) 1'04"773 9. Lando Norris (GBr-McLaren) 1'05"544 10. Daniil Kvijat (Rus-AlphaTauri)

1'09"669 11. Pierre Gasly (Fra-AlphaTauri) 1'10"642 12. Sebastian Vettel (Dui-Ferrari) 1'13"370 13. Carlos Sainz jr. (Spa-McLaren) 1'14"070 14. Daniel Ricciardo (Aus-Renault) 1 ronde 15. Kimi Räikkönen (Fin-Alfa Romeo) 1 ronde 16. Romain Grosjean (Fra-Haas) 1 ronde 17. Antonio Giovinazzi (Ita-Alfa Romeo) 1 ronde 18. George Russell (GBr-Williams) 1 ronde 19. Nicholas Latifi (Can-Williams) 1 ronde -- Kevin Magnussen (Den-Haas) DNF

70th Anniversary Grand Prix