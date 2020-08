LIVE: Kan "supersnelle" Red Bull van Verstappen Mercedes-duo opnieuw verschalken?

Vettel strijdt voor een plekje in de top 10, maar met Daniil Kvjat achter zich wordt hij wel opgejaagd. Voorlopig moet de Duitser tevreden zijn met een 11e stek, achter ploegmaat Leclerc.

Valtteri Bottas snelt op het lange rechte stuk opnieuw voorbij Stroll en neemt de derde plek weer in beslag. Intussen heeft Verstappen een secondje achterstand op Hamilton.

De bolides trekken zich vliegensvlug op gang, Bottas laat zich al meteen verrassen! De Fin van Mercedes wordt mooi opzijgezet door Lance Stroll, Verstappen pikt plekje 2 in.

