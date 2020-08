VIDEO: Straf, Lewis Hamilton wint zelfs op 3 wielen

De race in Groot-Brittannië kreeg een scenario in drie delen. Over het middenstuk kunnen we kort zijn: dat was slaapverwekkend. Maar deel een werd wel gekruid door twee crashes. In ronde twee tikte Albon de Haas van Magnussen van de baan. En enkele rondes later verloor Kvyat de controle over zijn AlphaTauri.

Maar het echte venijn van de race zat in de staart. De teams hadden gegokt op een pitstop, maar de banden bleken toch iets minder duurzaam dan gehoopt. Valtteri Bottas was het eerste slachtoffer. De Mercedes-rijder reed al de hele race op plaats twee, maar zijn voorband verdween letterlijk als sneeuw voor de zon. Hij moest de pits nog in en tuimelde zo helemaal naar beneden.

Max Verstappen schoof een plaatsje op en de Nederlander zag zijn kans schoon. Hij reed de pitstrook in voor vers rubber. Zijn doel was om het snelste rondje te laten noteren en dat lukte ook, maar achteraf had hij misschien toch spijt.

In de laatste ronde gebeurde immers het ondenkbare. Ook de banden van Lewis Hamilton waren tot op de draad versleten, maar met nog een halve ronde te rijden, zat er voor de wereldkampioen niets anders op dan door te rijden. Op drie wielen hobbelde hij over de finish. Max Verstappen kwam nog aangezoefd, maar kwam net te laat. Charles Leclerc parkeerde zijn Ferrari ietwat onverhoopt op plaats drie.

Uit de auto van Hamilton klonk na de finish een zucht van opluchting. De Brit doet ook een uitstekende zaak in de WK-tussenstand. Bottas pakte geen enkel punt en heeft nu al een achterstand van 30 punten op zijn ploegmaat.