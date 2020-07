14:27

"Roze Mercedessen" kunnen verrassen. Niet Ferrari of Red Bull, maar wel Racing Point bezet de tweede startrij in Hongarije. Lance Stroll heeft met de derde plek in de kwalificaties zijn beste startplek beet sinds 2017. In de GP van Italië startte hij al eens vanop de tweede plek na gridstraffen voor Ricciardo en Verstappen. "De auto was echt geweldig. Ik ben dolblij", zei de jonge Canadees. Bovendien starten Stroll en ploegmaat Sergio Perez op de mediumbanden, wat hen in principe de snelste tactiek oplevert met één bandenwissel.