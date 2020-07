Spektakel: bazige Bottas, humeurige Hamilton en verdwenen Verstappen

Net voor de race in Spielberg moest Lewis Hamilton al een eerste keer in een zure appel bijten. Na een klacht van Red Bull moest de 6-voudige wereldkampioen 3 plaatsen terug op de startgrid. De reden: in de kwalificaties had Hamilton niet genoeg vaart geminderd toen de gele vlag uithing.

Maar al snel maakte Hamilton zijn onverwachte achterstand op zijn concurrenten goed. Vanuit 5e positie schoof de Brit in een mum van tijd op naar de 3e plaats.

Toen Max Verstappen door een elektronisch probleem niet veel later geen kracht meer in zijn Red Bull voelde, kreeg Hamilton door de vroege opgave van de Nederlander de 2e plaats zomaar in de schoot geworpen.

Zo ontspon zich voorin een duel tussen Mercedes-ploegmakkers Bottas-Hamilton. De twee losten elkaar van geen vin, maar toch slaagde Hamilton er op geen enkel moment in de leiderspositie van de Fin ook maar één keer écht te bedreigen.

Op den duur was het Hamilton die in zijn achteruitkijkspiegel moest kijken om Alexander Albon, de tweede rijder van Red Bull, van zich af te houden. In de finale ging Albon zijn kans door Hamilton buitenkant bocht aan te vallen.

Maar die beweging brak hem zuur op, want Hamilton hield niet in, waardoor Albon het linkervoorwiel van Hamilton aantikte en kostbare tijd verloor. Toch kwam ook Hamilton niet ongeschonden uit de strijd, want hij kreeg er van de wedstrijdjury een tijdstraf van 5 seconden voor aan zijn broek.

Daardoor eindigde Hamilton uiteindelijk niet als 2e, maar pas als 4e. Charles Leclerc (Ferrari) nam plaats 2 met grote dank aan en de (Belgische) Brit Lando Norris (McLaren) mocht voor het eerst in zijn leven een F1-podium opstappen.

Intussen nam een oppermachtige Valtteri Bottas de felicitaties met gepaste trots in ontvangst: van begin tot einde op kop gereden, hoedje af! Geen twijfel mogelijk dat het humeur van Lewis Hamilton er onder geleden zal hebben. (lees voort onder tweet)