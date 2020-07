16:49 16 uur 49. Einde. Lewis Hamilton rijdt autoritair naar zijn tweede overwinning op rij. De Britse wereldkampioen profiteert ook van de mindere start van Bottas om naar de leiding te springen in het kampioenschap. Max Verstappen houdt nipt zijn tweede plek vast in de slotronde. . Einde Lewis Hamilton rijdt autoritair naar zijn tweede overwinning op rij. De Britse wereldkampioen profiteert ook van de mindere start van Bottas om naar de leiding te springen in het kampioenschap. Max Verstappen houdt nipt zijn tweede plek vast in de slotronde.

16:47 16 uur 47. Hamilton rijdt snelste ronde. De late bandenwissel voor Hamilton bleek toch nog de juiste keuze. De Brit snoept de snelste wedstrijdronde af van ploegmaat Bottas. . Hamilton rijdt snelste ronde De late bandenwissel voor Hamilton bleek toch nog de juiste keuze. De Brit snoept de snelste wedstrijdronde af van ploegmaat Bottas.

16:46 16 uur 46. Gebeurt het toch nog? De voorsprong van Verstappen op Bottas smelt als sneeuw voor de zon. De Nederlander zal nog zijn uiterste best moeten doen om zijn tweede plek vast te houden. . Gebeurt het toch nog? De voorsprong van Verstappen op Bottas smelt als sneeuw voor de zon. De Nederlander zal nog zijn uiterste best moeten doen om zijn tweede plek vast te houden.

16:43 16 uur 43. Valtteri Bottas lijkt na zijn bandenwissel te laat te komen om Verstappen nog te bedreigen voor de tweede plek. Ondertussen gaat Hamilton toch nog nieuwe banden halen: hij heeft nog 3 rondjes voor de snelste wedstrijdronde. . Valtteri Bottas lijkt na zijn bandenwissel te laat te komen om Verstappen nog te bedreigen voor de tweede plek. Ondertussen gaat Hamilton toch nog nieuwe banden halen: hij heeft nog 3 rondjes voor de snelste wedstrijdronde.

16:41 16 uur 41. Wisselt Hamilton nog? Lewis Hamilton overweegt 6 rondjes voor het einde nog om de pitstraat in te duiken voor zachte banden. Wil hij ook nog het punt voor de snelste wedstrijdronde afsnoepen van Bottas? . Wisselt Hamilton nog? Lewis Hamilton overweegt 6 rondjes voor het einde nog om de pitstraat in te duiken voor zachte banden. Wil hij ook nog het punt voor de snelste wedstrijdronde afsnoepen van Bottas?

16:37 16 uur 37. Carlos Sainz wringt zich dan toch voorbij Leclerc. De Monegask dreigt zo voor een tweede race op rij geen punten te pakken. . Carlos Sainz wringt zich dan toch voorbij Leclerc. De Monegask dreigt zo voor een tweede race op rij geen punten te pakken.

16:34 16 uur 34. Overmacht Mercedes. Lewis Hamilton benadrukt zijn dominantie in Hongarije. Hij dubbelt nu zelfs de Ferrari van Vettel op de 5e plek. De Britse wereldkampioen kan zijn tweede overwinning van het seizoen al opschrijven. . Overmacht Mercedes Lewis Hamilton benadrukt zijn dominantie in Hongarije. Hij dubbelt nu zelfs de Ferrari van Vettel op de 5e plek. De Britse wereldkampioen kan zijn tweede overwinning van het seizoen al opschrijven.

16:27 16 uur 27. Kwalificatierace voor Bottas. Valtteri Bottas krijgt een duidelijke opdracht vanaf de pitmuur: nog 17 rondjes minstens 1'18" klokken om Verstappen nog te belagen. De Fin is een gehoorzame soldaat en zet meteen de snelste wedstrijdronde neer. . Kwalificatierace voor Bottas Valtteri Bottas krijgt een duidelijke opdracht vanaf de pitmuur: nog 17 rondjes minstens 1'18" klokken om Verstappen nog te belagen. De Fin is een gehoorzame soldaat en zet meteen de snelste wedstrijdronde neer.

16:24 16 uur 24. Ademruimte voor Verstappen. Verstappen is zijn dichtste belager kwijt, want Valtteri Bottas heeft nog eens een nieuw setje harde banden laten monteren. De Nederlander moet nog 18 rondes overleven om de tweede plek te verzilveren. . Ademruimte voor Verstappen Verstappen is zijn dichtste belager kwijt, want Valtteri Bottas heeft nog eens een nieuw setje harde banden laten monteren. De Nederlander moet nog 18 rondes overleven om de tweede plek te verzilveren.

16:23 16 uur 23. Sainz vs. Leclerc. Volgend seizoen zijn ze ploegmaats bij Ferrari, maar nu mogen Carlos Sainz en Charles Leclerc nog voluit de strijd aangaan. De McLaren van Sainz wil de top 10-plek van Leclerc overnemen. . Sainz vs. Leclerc Volgend seizoen zijn ze ploegmaats bij Ferrari, maar nu mogen Carlos Sainz en Charles Leclerc nog voluit de strijd aangaan. De McLaren van Sainz wil de top 10-plek van Leclerc overnemen.

16:21 16 uur 21. Stand van zaken. Hamilton rijdt onbedreigd aan de leiding, Verstappen probeert zijn tweede plek te beschermen voor Bottas. Stroll, Vettel en Albon (die al 7 plaatsen heeft goedgemaakt) volgen dat trio. . Stand van zaken Hamilton rijdt onbedreigd aan de leiding, Verstappen probeert zijn tweede plek te beschermen voor Bottas. Stroll, Vettel en Albon (die al 7 plaatsen heeft goedgemaakt) volgen dat trio.

16:19 16 uur 19. Verstappen begint zich zorgen te maken, nu Bottas tot op één seconde is genaderd. De Fin kan DRS gebruiken om de Nederlander in te halen, maar voorlopig verdedigt Verstappen goed. . Verstappen begint zich zorgen te maken, nu Bottas tot op één seconde is genaderd. De Fin kan DRS gebruiken om de Nederlander in te halen, maar voorlopig verdedigt Verstappen goed.

16:14 16 uur 14. Bottas jaagt op Verstappen. Valtteri Bottas mikt op de tweede plek om ook na 3 races nog leider te blijven in het klassement. Hij heeft nog 2 seconden goed te maken om de Nederlander het vuur aan de schenen te leggen. . Bottas jaagt op Verstappen Valtteri Bottas mikt op de tweede plek om ook na 3 races nog leider te blijven in het klassement. Hij heeft nog 2 seconden goed te maken om de Nederlander het vuur aan de schenen te leggen.

16:09 16 uur 09. Grosjean en Magnussen hebben zich lang geweerd, maar zakken nu toch weg uit de top 10. Enkel Magnussen maakt met zijn Haas nog aanspraak op één kampioenschapspunt, maar Leclerc zit de Deen op de hielen. . Grosjean en Magnussen hebben zich lang geweerd, maar zakken nu toch weg uit de top 10. Enkel Magnussen maakt met zijn Haas nog aanspraak op één kampioenschapspunt, maar Leclerc zit de Deen op de hielen.

16:04 16 uur 04. Ook Lance Stroll hoeft geen regenbanden, want het zou maar 5 minuten regenen boven Boedapest. De jonge Canadees van Racing Point ziet door zijn pitstop wel Bottas naar de derde plek snellen. . Ook Lance Stroll hoeft geen regenbanden, want het zou maar 5 minuten regenen boven Boedapest. De jonge Canadees van Racing Point ziet door zijn pitstop wel Bottas naar de derde plek snellen.

16:01 16 uur 01. Ik zie regendruppels. Lewis Hamilton ziet het circuit natter worden. Ik zie regendruppels. Lewis Hamilton ziet het circuit natter worden.

15:59 15 uur 59. Snelste ronde voor Vettel. Sebastian Vettel perst alles uit zijn verse rubbers en klokt de snelste wedstrijdronde van de race. De Duitser opent nu de jacht op Carlos Sainz en de 10e plek. . Snelste ronde voor Vettel Sebastian Vettel perst alles uit zijn verse rubbers en klokt de snelste wedstrijdronde van de race. De Duitser opent nu de jacht op Carlos Sainz en de 10e plek.

15:57 15 uur 57. De trage bochten in Hongarije vragen veel van de linkerband vooraan. Verstappen trekt aan de alarmbel bij Red Bull en waarschuwt voor een broodnodige bandenwissel. . De trage bochten in Hongarije vragen veel van de linkerband vooraan. Verstappen trekt aan de alarmbel bij Red Bull en waarschuwt voor een broodnodige bandenwissel.

15:55 15 uur 55. Vettel neemt risico. Sebastian Vettel vertrouwt de weersvoorspellingen niet en gaat harde banden halen in de pitstraat. De Duitser begint aan een inhaalrace vanaf de 12e plek. . Vettel neemt risico Sebastian Vettel vertrouwt de weersvoorspellingen niet en gaat harde banden halen in de pitstraat. De Duitser begint aan een inhaalrace vanaf de 12e plek.

15:55 15 uur 55. Het snelste rondje komt nog maar eens op naam van Lewis Hamilton. De Britse wereldkampioen heeft nu al een kloof van ruim 14 seconden op Max Verstappen. . Het snelste rondje komt nog maar eens op naam van Lewis Hamilton. De Britse wereldkampioen heeft nu al een kloof van ruim 14 seconden op Max Verstappen.

15:52 15 uur 52. Regen op komst. Binnen enkele minuten zouden de hemelsluizen opengaan boven de Hungaroring. Bij lichte regen kunnen de rijders voort op slicks, maar bij een zware plensbui wordt het weer druk in de pitstraat. . Regen op komst Binnen enkele minuten zouden de hemelsluizen opengaan boven de Hungaroring. Bij lichte regen kunnen de rijders voort op slicks, maar bij een zware plensbui wordt het weer druk in de pitstraat.

15:49 15 uur 49. Status quo. Lewis Hamilton, Max Verstappen en Lance Stroll staan virtueel nog steeds op het podium in Hongarije. Valtteri Bottas is ondertussen voorbij de twee Haas-rijders geflitst naar de vierde plek. . Status quo Lewis Hamilton, Max Verstappen en Lance Stroll staan virtueel nog steeds op het podium in Hongarije. Valtteri Bottas is ondertussen voorbij de twee Haas-rijders geflitst naar de vierde plek.

15:43 15 uur 43. Leclerc in pitstraat. Charles Leclerc blijft terrein verliezen op de zachte banden en gooit het roer om. Na 21 rondjes gaat hij een harde band halen. Nu is het hopen voor de Monegask dat er geen wolkbreuk volgt boven Boedapest. . Leclerc in pitstraat Charles Leclerc blijft terrein verliezen op de zachte banden en gooit het roer om. Na 21 rondjes gaat hij een harde band halen. Nu is het hopen voor de Monegask dat er geen wolkbreuk volgt boven Boedapest.

15:41 15 uur 41. Alexander Albon is nu toch verlost van de Ferrari's na een knap inhaalmanoeuvre. Ook Vettel steekt Leclerc voorbij. De vijfvoudige wereldkampioen rijdt nu op de achtste plek rond. . Alexander Albon is nu toch verlost van de Ferrari's na een knap inhaalmanoeuvre. Ook Vettel steekt Leclerc voorbij. De vijfvoudige wereldkampioen rijdt nu op de achtste plek rond.

15:38 15 uur 38. Motor Gasly geeft het op. Pierre Gasly (AlphaTauri) heeft al een heel weekend last van zijn krachtbron en ziet nu zijn Honda-motor definitief de geest geven. De Fransman moet als eerste de wedstrijd verlaten. Ook Red Bull, dat met dezelfde krachtbron rijdt, mag zich zorgen maken. . Motor Gasly geeft het op Pierre Gasly (AlphaTauri) heeft al een heel weekend last van zijn krachtbron en ziet nu zijn Honda-motor definitief de geest geven. De Fransman moet als eerste de wedstrijd verlaten. Ook Red Bull, dat met dezelfde krachtbron rijdt, mag zich zorgen maken.

15:37 15 uur 37. Albon probeert. Alexander Albon haalde tijdens de kwalificaties Q3 niet en probeert dat nu in de race goed te maken. De Thai zitten tussen de verdedigende Leclerc en de aanvallende Vettel. . Albon probeert Alexander Albon haalde tijdens de kwalificaties Q3 niet en probeert dat nu in de race goed te maken. De Thai zitten tussen de verdedigende Leclerc en de aanvallende Vettel.

15:32 15 uur 32. Bottas rukt verder op en heeft nu de Racing Point van Lance Stroll in het vizier. Ondertussen rijdt Kevin Magnussen, die al tijdens de formatieronde de pits indook voor andere banden, nog steeds op de derde plek. . Bottas rukt verder op en heeft nu de Racing Point van Lance Stroll in het vizier. Ondertussen rijdt Kevin Magnussen, die al tijdens de formatieronde de pits indook voor andere banden, nog steeds op de derde plek.

15:29 15 uur 29. Snelste ronde voor Hamilton. Leider Lewis Hamilton rijdt zorgeloos rond op de Hungaroring. Hij heeft zijn voorsprong op Verstappen al uitgebouwd tot ruim 9 seconden. Alleen de donkere wolken die het circuit naderen, kunnen nog roet in het eten strooien. . Snelste ronde voor Hamilton Leider Lewis Hamilton rijdt zorgeloos rond op de Hungaroring. Hij heeft zijn voorsprong op Verstappen al uitgebouwd tot ruim 9 seconden. Alleen de donkere wolken die het circuit naderen, kunnen nog roet in het eten strooien.

15:27 15 uur 27. Deze zachte banden zijn waardeloos. Charles Leclerc (Ferrari) is niet tevreden na de bandenwissel. Deze zachte banden zijn waardeloos. Charles Leclerc (Ferrari) is niet tevreden na de bandenwissel

15:25 15 uur 25. Bottas niet voorbij Leclerc. Charles Leclerc heeft wat goed te maken na zijn botsing met ploegmaat Sebastian Vettel in Oostenrijk. De Monegask voelt de hete adem van Bottas in zijn net, maar laat de leider in de WK-stand nu voorbij. . Bottas niet voorbij Leclerc Charles Leclerc heeft wat goed te maken na zijn botsing met ploegmaat Sebastian Vettel in Oostenrijk. De Monegask voelt de hete adem van Bottas in zijn net, maar laat de leider in de WK-stand nu voorbij.

15:22 15 uur 22. Bottas heeft zijn dramatische start al wat kunnen goedmaken en rijdt nu rond op de zevende plek. Hij heeft dus gewisseld met Verstappen, die nu de eerste achtervolger op Hamilton is. . Bottas heeft zijn dramatische start al wat kunnen goedmaken en rijdt nu rond op de zevende plek. Hij heeft dus gewisseld met Verstappen, die nu de eerste achtervolger op Hamilton is.

15:21 15 uur 21. Drukte in de pitstraat. Bijna alle rijders volgen het voorbeeld van Leclerc en duiken de pitstraat in om vers rubber te krijgen. Ook leider Lewis Hamilton gaat slicks (banden zonder profiel) halen. Verrassend genoeg rijden zo Haas-rijders Magnussen en Grosjean op plek 3 en 4. . Drukte in de pitstraat Bijna alle rijders volgen het voorbeeld van Leclerc en duiken de pitstraat in om vers rubber te krijgen. Ook leider Lewis Hamilton gaat slicks (banden zonder profiel) halen. Verrassend genoeg rijden zo Haas-rijders Magnussen en Grosjean op plek 3 en 4.

15:18 15 uur 18. Valse start Bottas. De herhaling van de start verklaart het dramatische begin voor Bottas. De Fin was te vroeg weg en moest even inhouden. Om het nog erger te maken: Bottas mag nog een tijdsstraf verwachten voor zijn valse start. . Valse start Bottas De herhaling van de start verklaart het dramatische begin voor Bottas. De Fin was te vroeg weg en moest even inhouden. Om het nog erger te maken: Bottas mag nog een tijdsstraf verwachten voor zijn valse start.

15:17 15 uur 17. Het circuit lijkt in Boedapest lijkt al op te drogen. De meeste rijders zijn gestart op intermediate banden, maar wie waagt nu al de gok om over te schakelen op slicks? Charles Leclerc (Ferrari) duikt als eerste de pitstraat in. . Het circuit lijkt in Boedapest lijkt al op te drogen. De meeste rijders zijn gestart op intermediate banden, maar wie waagt nu al de gok om over te schakelen op slicks? Charles Leclerc (Ferrari) duikt als eerste de pitstraat in.

15:15 15 uur 15. Verstappen meteen naar 3. En of de mecaniciens van Red Bull goed werk hebben geleverd. Max Verstappen schiet uitstekend uit de startblokken en steekt de twee Ferrari's en Bottas voorbij. De Nederlander prijkt al op de derde plek, achter Hamilton en Stroll. . Verstappen meteen naar 3 En of de mecaniciens van Red Bull goed werk hebben geleverd. Max Verstappen schiet uitstekend uit de startblokken en steekt de twee Ferrari's en Bottas voorbij. De Nederlander prijkt al op de derde plek, achter Hamilton en Stroll.

15:13 15 uur 13. Rode lichten zijn uit. De Grote Prijs van Hongarije is begonnen. Lewis Hamilton gaat uitstekende de eerste bocht door, maar ploegmaat Valtteri Bottas laat zich wegdrummen. . Rode lichten zijn uit De Grote Prijs van Hongarije is begonnen. Lewis Hamilton gaat uitstekende de eerste bocht door, maar ploegmaat Valtteri Bottas laat zich wegdrummen.

15:07 15 uur 07. De mecaniciens van Red Bull lijken er toch nog in te slagen om Verstappen aan de start te krijgen in Hongarije. De nieuwe voorvleugel is gemonteerd en de ophanging lijkt in orde. Kan de Nederlander zijn team bedanken met een sterke (regen?)race? . De mecaniciens van Red Bull lijken er toch nog in te slagen om Verstappen aan de start te krijgen in Hongarije. De nieuwe voorvleugel is gemonteerd en de ophanging lijkt in orde. Kan de Nederlander zijn team bedanken met een sterke (regen?)race?

15:02 15 uur 02. Race van Verstappen al voorbij? Max Verstappen heeft een beginnersfoutje gemaakt in de opwarmingsronde. De Nederlander wou de grip van zijn banden testen op het natte circuit en stuurde zijn Red Bull tegen de vangrail. Resultaat: voorvleugel weg en kapotte(?) ophanging. De Nederlander start zo met nog meer twijfels in Hongarije. De mecaniciens hebben nog 10 minuten om de bolide zo goed mogelijk op te knappen. . Race van Verstappen al voorbij? Max Verstappen heeft een beginnersfoutje gemaakt in de opwarmingsronde. De Nederlander wou de grip van zijn banden testen op het natte circuit en stuurde zijn Red Bull tegen de vangrail. Resultaat: voorvleugel weg en kapotte(?) ophanging. De Nederlander start zo met nog meer twijfels in Hongarije. De mecaniciens hebben nog 10 minuten om de bolide zo goed mogelijk op te knappen.

14:31 14 uur 31. Speelt regen spelbreker? Donkere regenwolken verzamelen zich dit weekend boven de Hungaroring. Ook tijdens de race wordt regen voorspeld en dat kan de verhoudingen overhoop gooien. Biedt dat een beetje hoop voor Max Verstappen, die na teleurstellende kwalificaties op P7 start? . Speelt regen spelbreker? Donkere regenwolken verzamelen zich dit weekend boven de Hungaroring. Ook tijdens de race wordt regen voorspeld en dat kan de verhoudingen overhoop gooien. Biedt dat een beetje hoop voor Max Verstappen, die na teleurstellende kwalificaties op P7 start?

14:27 14 uur 27. "Roze Mercedessen" kunnen verrassen. Niet Ferrari of Red Bull, maar wel Racing Point bezet de tweede startrij in Hongarije. Lance Stroll heeft met de derde plek in de kwalificaties zijn beste startplek beet sinds 2017. In de GP van Italië startte hij al eens vanop de tweede plek na gridstraffen voor Ricciardo en Verstappen. "De auto was echt geweldig. Ik ben dolblij", zei de jonge Canadees. Bovendien starten Stroll en ploegmaat Sergio Perez op de mediumbanden, wat hen in principe de snelste tactiek oplevert met één bandenwissel. . "Roze Mercedessen" kunnen verrassen Niet Ferrari of Red Bull, maar wel Racing Point bezet de tweede startrij in Hongarije. Lance Stroll heeft met de derde plek in de kwalificaties zijn beste startplek beet sinds 2017. In de GP van Italië startte hij al eens vanop de tweede plek na gridstraffen voor Ricciardo en Verstappen. "De auto was echt geweldig. Ik ben dolblij", zei de jonge Canadees. Bovendien starten Stroll en ploegmaat Sergio Perez op de mediumbanden, wat hen in principe de snelste tactiek oplevert met één bandenwissel.

