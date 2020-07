Autoritaire Hamilton houdt Bottas en Verstappen netjes af in Oostenrijk

De tweede Grote Prijs Formule 1 van het seizoen is een prooi geworden voor Lewis Hamilton (Mercedes). De Britse wereldkampioen was ongenaakbaar in de GP van Steiermark in Spielberg, waar voor het tweede weekend op een rij geracet werd. In een monotone race deden de Ferrari’s elkaar in bocht 3 al de duvel aan. Valtteri Bottas (Mercedes) blijft leider.