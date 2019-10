Fase per fase

Anderlecht pakte dit weekend een tweede zege.

06-10-2019 06-10-2019.

Zege voor Zakaria. De overwinning is voor Zakaria Bentato (Anderlecht). In de finale legde hij Abdullah over de knie.

De finale! De finale wordt gespeeld door Zakaria (Anderlecht) en Abdullah.

15:21 15 uur 21.

Anderlecht of Standard. De tegenstanders in deze halve finale zijn Zakaria Bentato van Anderlecht en ShadooW van Standard. Hij werd pas getransfereerd van Moeskroen.

Over naar FIFA. In FIFA zijn we intussen aanbeland bij de tweede halve finale. Daarin nemen de esporters van Anderlecht en Standard het tegen elkaar op.

Mcon Esports door naar de finale, GameFist verliest.

Halve finales Rocket League: Mcon Esports door naar de finale, GameFist verliest.