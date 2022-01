22:44

22 uur 44. Dimitri Van den Bergh staat er meteen op 1e wedstrijd. Dimitri Van den Bergh heeft zijn 1e wedstrijd van 2022 met succes afgesloten. Op de Masters was onze landgenoot een maatje te groot voor Ian White: 6-1. Na zijn gekende danspasjes schoot "Dancing Dimi" uitstekend uit de startblokken. Hij pakte meteen uit met een check-out van 167, de hoogste van de dag. Van den Bergh stoomde door en greep maar net naast een ninedarter. Een bijna geruststellende 3-1-voorsprong was wel een feit. Die kloof gaf hij niet meer uit handen. Na een check-out van 108 van de Belg pakte Ian White nog wel uit met een 180, maar dat bleek maar een laatste stuiptrekking. Van den Bergh maakte het al snel helemaal af: 6-1. Morgen treft Van den Bergh in de volgende ronde Jonny Clayton. .