WK darts: ook Engelsman Chisnall moet bühne verlaten na positieve test

Ook Dave Chisnall test positief. Daar is het volgende coronageval. Ook de Engelsman Dave Chisnall moet het toernooi verlaten na een positieve test. Daardoor krijgt zijn landgenoot Luke Humphries een ticket in de schoot geworpen voor de volgende ronde. Eerder testten ook de Nederlanders Michael van Gerwen, Vincent van der Voort en Raymond van Barneveld positief op het virus. Die laatste was al uitgeschakeld.

Daardoor krijgt zijn landgenoot Luke Humphries een ticket in de schoot geworpen voor de volgende ronde.

Eerder testten ook de Nederlanders Michael van Gerwen, Vincent van der Voort en Raymond van Barneveld positief op het virus. Die laatste was al uitgeschakeld.

Cross maakt het af met 170-finish. In een Engels onderonsje hebben oud-wereldkampioen Rob Cross en tweevoudig kwartfinalist Daryl Gurney de toeschouwers op hun wenken bediend. De twee Engelsen maakten er een spannend schouwspel van en verdeelden de eerste 6 sets: 3-3. Cross maakte het in de 7e set wondermooi af met een checkout op 170: na 2 keer een triple 20 besliste de 31-jarige Engelsman de wedstrijd met een pijltje recht in de roos. Bull's eye! Cross schaart zich zo bij de laatste 16.



Cross maakte het in de 7e set wondermooi af met een checkout op 170: na 2 keer een triple 20 besliste de 31-jarige Engelsman de wedstrijd met een pijltje recht in de roos. Bull's eye! Cross schaart zich zo bij de laatste 16.

Van Gerwen moet WK verlaten na positieve coronatest. Na zijn landgenoot Vincent van der Voort heeft nu ook Michael van Gerwen positief getest op het coronavirus. De drievoudige wereldkampioen moet zich noodgedwongen terugtrekken uit het WK. Van Gerwen vierde afgelopen weekend nog samen kerst met Vincent van de Voort, die maandag al positief testte. Chris Dobey, Van Gerwens volgende tegenstander, krijgt zo een vrijgeleide naar de 1/8e finales.



Van Gerwen vierde afgelopen weekend nog samen kerst met Vincent van de Voort, die maandag al positief testte. Chris Dobey, Van Gerwens volgende tegenstander, krijgt zo een vrijgeleide naar de 1/8e finales.

Darts Wervelende Huybrechts dwingt wereldkampioen Price tot het uiterste, maar verliest

Sensationele comeback van Van Duijvenbode. De Nederlander Dirk van Duijvenbode heeft voor een heerlijke ommekeer gezorgd in de 4e ronde. Tegen de Engelsman Ross Smith keek Van Duijvenbode tegen een 3-0-achterstand aan in de sets. De Nederlander leek in de 4e set zijn ambities helemaal te mogen begraven, maar Smith vergat om uit te gooien. De comeback was helemaal ingezet. Van Duijvenbode boog zijn 3-0-achterstand om in een 3-4-zege. In de 4e ronde wacht Van Duijvenbode de winnaar uit het duel tussen Gerwyn Price en onze landgenoot Kim Huybrechts. "Als ik de volgende wedstrijd win, kan ik wereldkampioen worden", zegt Van Duijvenbode, die vorig jaar al de kwartfinales bereikte.



De Nederlander leek in de 4e set zijn ambities helemaal te mogen begraven, maar Smith vergat om uit te gooien. De comeback was helemaal ingezet. Van Duijvenbode boog zijn 3-0-achterstand om in een 3-4-zege.



In de 4e ronde wacht Van Duijvenbode de winnaar uit het duel tussen Gerwyn Price en onze landgenoot Kim Huybrechts. "Als ik de volgende wedstrijd win, kan ik wereldkampioen worden", zegt Van Duijvenbode, die vorig jaar al de kwartfinales bereikte.

Het publiek smaakt de comeback van Van Barneveld.

Van Barneveld wint bij comeback in Ally Pally. Raymond van Barneveld, een vijfvoudige wereldkampioen, wint bij zijn terugkeer in Ally Pally na uitstekende wedstrijd tegen Ilagan. De Filipijn is geen topper, maar Van Barneveld gaf amper twee legs prijs (3-0). Van Barneveld stopte twee jaar geleden met darts na een nederlaag in ronde 1 op het WK en ging daarna door een diep dal. Begin dit jaar maakte hij een comeback en nu wint ie opnieuw met glans op hetzelfde podium waar hij twee jaar geleden afscheid nam. In de volgende ronde moet hij tegen ex-wereldkampioen Rob Cross, geen cadeau dus.

Van Barneveld stopte twee jaar geleden met darts na een nederlaag in ronde 1 op het WK en ging daarna door een diep dal. Begin dit jaar maakte hij een comeback en nu wint ie opnieuw met glans op hetzelfde podium waar hij twee jaar geleden afscheid nam.

In de volgende ronde moet hij tegen ex-wereldkampioen Rob Cross, geen cadeau dus.



Darts WK darts: The Bronzed Adonis schakelt The Queen of the Palace uit

Van Gerwen: "De cruise control stond aan". Michael van Gerwen baalde dat hij gisteren de 1e set weggaf tegen de nummer 101 van de wereld. "Ik dacht dat ik de controle had, de cruise control stond aan. En dan mis ik uit het niets zeven pijlen op de dubbel. Dat mag gewoon niet gebeuren", reageerde de Nederlander bij RTL. "Zo'n eerste wedstrijd op het WK is altijd lastig, ik ben opgelucht dat ik door ben. Van hieruit kan ik voortbouwen."



"Ik dacht dat ik de controle had, de cruise control stond aan. En dan mis ik uit het niets zeven pijlen op de dubbel. Dat mag gewoon niet gebeuren", reageerde de Nederlander bij RTL.

"Zo'n eerste wedstrijd op het WK is altijd lastig, ik ben opgelucht dat ik door ben. Van hieruit kan ik voortbouwen."

Vorig jaar gooide ik helemaal als een drol. Dan had ik een wedstrijd als deze verloren, nu win ik gewoon. Michael van Gerwen

