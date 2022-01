WK darts: Michael Smith staat weer in finale, James Wade weer niet

22:32 22 uur 32. Michael Smith troeft James Wade af in Engelse halve finale. Michael Smith heeft zijn favorietenrol bevestigd en staat met machtig darts in de WK-finale, net als in 2019. De 31-jarige Engelsman is op een missie: beter doen dan toen, die verloor hij van Michael van Gerwen. Smith schakelde in de vorige rondes de toernooifavorieten Jonny Clayton en wereldkampioen Gerwyn Price uit. Tegen James Wade, 8 jaar ouder en nummer 4 van de wereld, ging de nummer 4 gewoon op zijn elan door. Smith liep 5-1 uit in sets, Wade kwam nog terug tot 5-3, maar toen was het voorbij: 6-3. Wade blijft zo de beste speler uit de dartsgeschiedenis die nog nooit een WK-finale speelde. De 38-jarige stond bij de laatste 4 in 2009, 2012, 2013 en 2022. . Michael Smith troeft James Wade af in Engelse halve finale Michael Smith heeft zijn favorietenrol bevestigd en staat met machtig darts in de WK-finale, net als in 2019. De 31-jarige Engelsman is op een missie: beter doen dan toen, die verloor hij van Michael van Gerwen.



Smith schakelde in de vorige rondes de toernooifavorieten Jonny Clayton en wereldkampioen Gerwyn Price uit. Tegen James Wade, 8 jaar ouder en nummer 4 van de wereld, ging de nummer 4 gewoon op zijn elan door.



Smith liep 5-1 uit in sets, Wade kwam nog terug tot 5-3, maar toen was het voorbij: 6-3.



Wade blijft zo de beste speler uit de dartsgeschiedenis die nog nooit een WK-finale speelde. De 38-jarige stond bij de laatste 4 in 2009, 2012, 2013 en 2022.

Smith liep snel 2-0 uit in set, onder meer met een gemiddelde van 119 in set 2. Wade bleef in leven door de 3e set te winnen, al had het ook anders gekund. Smith gooide bij 2-2 in legs 3x140, maar kon 81 niet afmaken. Wade deed dat wel met 121.



Wade miste tops om er ook 2-2 in sets van te maken, Smith strafte dat genadeloos af en liep snel van 3-1 uit naar 5-1. Smith strafte alles af wat Wade liet liggen.



Wade kwam iets tekort vanavond, maar gaf zich niet zomaar gewonnen. Met een 160-checkout pakte hij de 7e set (5-2) en ook de 8e was voor de oudere Engelsman (5-3). Maar toen hervond Smith weer zijn ritme en maakte het simpel af: 6-3.



Setstanden: 3-2, 3-1, 2-3, 3-2, 3-1, 3-0, 1-3, 2-3, 3-1. Het gemiddelde van Smith was 100,98, dat van Wade 95,53. Ook in het uitgooien was Smith beter: 45,1% tegenover 40%.

Bij 5-1 achter lukt Wade een 160 checkout, goed voor de set.

Wade was niet op z'n best, Smith strafte alles af

Onderweg wierp Wright ook bijna een 9-darter, maar hij miste zijn 9e pijl op D12.

Rydz stond nog maar een 2e keer in de kwartfinale van een major, maar had geen last van de zenuwen. Na amper 5,5 minuut had hij de 1e set beet. Rydz gooide aan 100 procent uit, Wright zat ook boven een gemiddelde van 100, maar had problemen met de checkouts.



Zo stond het plots 2-0 in sets. Wright herpakte zich (1-2), maar Rydz was niet onder de indruk (1-3 in sets).



De wereldkampioen van 2020 moest zweten en zwoegen. Hij liet een 9-darter liggen, maar maakte met het shot van de wedstrijd 3-3 gelijk in sets: Rydz miste tops, Wright wierp 20, dubbel 18 en tops.



Wright gooide de dubbels nu wel vlot en leek het moeilijkste achter de rug te hebben. Rydz versaagde evenwel niet en ging met de nodige moeite (dubbel 1) naar 4-3 voor in sets. Met de rug tegen de muur kwam alle ervaring boven bij Wright: hij maakte 4-4 in sets gelijk en liep 2-0 in legs weg, onder meer met een geweldig bull-shot.



Hij kon de match evenwel niet over de streep trekken, het publiek was ook voor Rydz. Die stond nog een laatste keer op en maakte 2-2 gelijk. Toen vond Wright het welletjes: hij won ijskoud de nodige 2 legs en brulde dat het een lieve lust was.

In de Engelse kwartfinale tussen James Wade en Mervyn King was eerstgenoemde de betere met duidelijke 5-0-cijfers.

00:09 00 uur 09. Programma kwartfinales (op 1 januari). James Wade (Eng) - Mervyn King (Eng) Luke Humphries (Eng) - Gary Anderson (Sch) Gerwyn Price (Wal) - Michael Smith (Eng) Peter Wright (Sch) - Callan Rydz (Eng) . Programma kwartfinales (op 1 januari) James Wade (Eng) - Mervyn King (Eng)

Luke Humphries (Eng) - Gary Anderson (Sch)

Gerwyn Price (Wal) - Michael Smith (Eng)

Peter Wright (Sch) - Callan Rydz (Eng)

31-12-2021 31-12-2021.

De 50-jarige Anderson (een Schot) leek zijn schaapjes al bij 3-1 op het droge te hebben. Maar Cross bood weerstand en kwam terug tot 3-3. In de beslissende 7e set maakte Anderson het af met een pijl in de double 20.



In de kwartfinales treft Anderson zaterdag de Engelsman Luke Humphries, die eerder vandaag Chris Dobey op de knieën kreeg met 4-3.

Zo staat er voor het eerst sinds 2012 geen enkele Nederlander in de kwartfinales van het WK darts.



