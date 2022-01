WK darts LIVE: Wright of Smith, wie kroont zich tot wereldkampioen?

22:24 22 uur 24. Tussenstand Smith-Wright 2-3. Sets (best of 13) 1 2 3 4 5 6 Michael Smith (Eng) 1 1 3 3 2 Peter Wright (Sch) 3 3 1 2 3 . Tussenstand Smith-Wright 2-3 Sets (best of 13) 1 2 3 4 5 6 Michael Smith (Eng) 1

22:23 22 uur 23. Wright toch weer op voorsprong. In een zenuwachtige 5e leg mist Wright eerst een check-out op 88, maar van Smith krijgt hij een tweede kans en op dubbel 8 is het deze keer wel bingo. Wat is het antwoord van Smith in de volgende set? . Wright toch weer op voorsprong In een zenuwachtige 5e leg mist Wright eerst een check-out op 88, maar van Smith krijgt hij een tweede kans en op dubbel 8 is het deze keer wel bingo. Wat is het antwoord van Smith in de volgende set?

22:20 22 uur 20. Michael Smith blijft zijn 180's in het bord hameren en komt zo toch weer op gelijke hoogte in de leg: 2-2. . Michael Smith blijft zijn 180's in het bord hameren en komt zo toch weer op gelijke hoogte in de leg: 2-2.

22:20 Michael Smith neemt het 180-record af van Gary Anderson. 22 uur 20. Michael Smith neemt het 180-record af van Gary Anderson.

22:16 22 uur 16. Na 2 mokerslagen op een rij neemt Wright de controle weer over in de 5e leg, met een snelle 2-0-voorsprong. . Na 2 mokerslagen op een rij neemt Wright de controle weer over in de 5e leg, met een snelle 2-0-voorsprong.

22:08 22 uur 08. Finale helemaal in evenwicht. Smith is helemaal terug! Eerst laat hij het nog liggen bij een check-out van 76. Maar ook Wright wringt zijn kans om uit te gooien de nek om. Smith sleurt de 4e set uiteindelijk toch binnen. . Finale helemaal in evenwicht Smith is helemaal terug! Eerst laat hij het nog liggen bij een check-out van 76. Maar ook Wright wringt zijn kans om uit te gooien de nek om. Smith sleurt de 4e set uiteindelijk toch binnen.

22:04 22 uur 04. Wright redt voorlopig zijn hachje in de 4e set. 2-2 in de legs, wordt dit een eerste sleutelmoment in de wedstrijd? . Wright redt voorlopig zijn hachje in de 4e set. 2-2 in de legs, wordt dit een eerste sleutelmoment in de wedstrijd?

22:00 22 uur . Het niveau is ferm opgekrikt in vergelijking met set 1. Smith telt al tien 180's in deze partij, hij zet de 4e set stilaan naar zijn hand. . Het niveau is ferm opgekrikt in vergelijking met set 1. Smith telt al tien 180's in deze partij, hij zet de 4e set stilaan naar zijn hand.

21:59 De 167-finish van Smith in set 3. 21 uur 59. De 167-finish van Smith in set 3

21:57 21 uur 57. Met een pijltje in de double 13 haalt Smith de 3e set binnen. De spanning is weer helemaal terug! . Met een pijltje in de double 13 haalt Smith de 3e set binnen. De spanning is weer helemaal terug!

21:55 21 uur 55. Smith gooit nu de ene 180 na de andere en pakt uit met een check-out op 167. Wright tovert minder spraakmakende scores op het bord. Het levert Smith een 2-1-voorsprong op in set 3. . Smith gooit nu de ene 180 na de andere en pakt uit met een check-out op 167. Wright tovert minder spraakmakende scores op het bord. Het levert Smith een 2-1-voorsprong op in set 3.

21:48 De hoge check-outs van Wright in set 2. 21 uur 48. De hoge check-outs van Wright in set 2

21:47 21 uur 47.

21:46 21 uur 46. Ontketende Wright 2-0 voor in sets. Plots is Wright helemaal onder stoom gekomen. Deze keer rondt hij het af bij een check-out van 124 en een pijl in de roos. Smith moet bezinnen. . Ontketende Wright 2-0 voor in sets Plots is Wright helemaal onder stoom gekomen. Deze keer rondt hij het af bij een check-out van 124 en een pijl in de roos. Smith moet bezinnen.

21:44 21 uur 44. Wright pakt uit. Wright slaat een mentaal slagje. Na een finish van 148 krijgt hij zelfs een applausje van Smith. . Wright pakt uit Wright slaat een mentaal slagje. Na een finish van 148 krijgt hij zelfs een applausje van Smith.

21:43 21 uur 43. 1-1 in set 2. Met een pijltje in de double 20 gooit Smith uit in het 1e leg. Wright doet hetzelfde in het 2e leg. Een gelijkopgaande 2e set. . 1-1 in set 2 Met een pijltje in de double 20 gooit Smith uit in het 1e leg. Wright doet hetzelfde in het 2e leg. Een gelijkopgaande 2e set.

21:37 21 uur 37. Smith lurkt aan zijn waterfles en dat werpt zijn vruchten af. Hij schudt meteen een 180 uit zijn mouw bij het begin van de 2e set. . Smith lurkt aan zijn waterfles en dat werpt zijn vruchten af. Hij schudt meteen een 180 uit zijn mouw bij het begin van de 2e set.

21:33 21 uur 33. 1e set is voor Wright. Hoog liggen de percentages niet. Maar dat zal Wright worst wezen, hij haalt de eerste set binnen met 3-1. . 1e set is voor Wright Hoog liggen de percentages niet. Maar dat zal Wright worst wezen, hij haalt de eerste set binnen met 3-1.

21:30 Het 2e leg dat vol missers zat bij de checkout. 21 uur 30. Het 2e leg dat vol missers zat bij de checkout