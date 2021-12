Van Gerwen wint moeizaam op WK darts: "Maar vorig jaar gooide ik helemaal als een drol"

08:50 08 uur 50. Van Gerwen: "De cruise control stond aan". Michael van Gerwen baalde dat hij gisteren de 1e set weggaf tegen de nummer 101 van de wereld. "Ik dacht dat ik de controle had, de cruise control stond aan. En dan mis ik uit het niets zeven pijlen op de dubbel. Dat mag gewoon niet gebeuren", reageerde de Nederlander bij RTL. "Zo'n eerste wedstrijd op het WK is altijd lastig, ik ben opgelucht dat ik door ben. Van hieruit kan ik voortbouwen." . Van Gerwen: "De cruise control stond aan" Michael van Gerwen baalde dat hij gisteren de 1e set weggaf tegen de nummer 101 van de wereld.



08:47 08 uur 47. Vorig jaar gooide ik helemaal als een drol. Dan had ik een wedstrijd als deze verloren, nu win ik gewoon. Michael van Gerwen . Vorig jaar gooide ik helemaal als een drol. Dan had ik een wedstrijd als deze verloren, nu win ik gewoon Michael van Gerwen

23:43 23 uur 43. Van Gerwen moet warmdraaien. De Nederlander Michael van Gerwen heeft met wat moeite zijn eerste klip omzeild op het WK darts. De drievoudige wereldkampioen kwam tegen de Engelsman Chas Barstow, een semiprofessional en de nummer 101 van de wereld, zowaar op achterstand, maar herpakte zich nadien. Van Gerwen haalde het uiteindelijk met 3-1, goed voor een plaats in de derde ronde. . Van Gerwen moet warmdraaien De Nederlander Michael van Gerwen heeft met wat moeite zijn eerste klip omzeild op het WK darts.

07:48 07 uur 48. Gary Anderson klopt Adrian Lewis in clash der ex-wereldkampioenen. De eerste affiche van dit WK was de Schot Gary Anderson tegen de Engelsman Adrian Lewis, allebei 2 keer wereldkampioen geweest. Anderson in 2015 en 2016, Lewis in 2011 en 2012. Lewis begon het best en won set 1, maar zesde reekshoofd Anderson raakte volledig onder stoom en won 9 van de laatste 10 legs. Het werd zo 3-1 voor de Flying Scotsman tegen Jackpot. Anderson (50) verloor nog nooit zijn 1e match op het WK en stond vorig jaar voor de 5e keer in de finale. In de derde ronde wacht Ian White of Chris Landman. . Gary Anderson klopt Adrian Lewis in clash der ex-wereldkampioenen De eerste affiche van dit WK was de Schot Gary Anderson tegen de Engelsman Adrian Lewis, allebei 2 keer wereldkampioen geweest. Anderson in 2015 en 2016, Lewis in 2011 en 2012.



07:45 Adrian Lewis begon goed, maar kreeg daarna geen voet meer aan de grond. 07 uur 45. Adrian Lewis begon goed, maar kreeg daarna geen voet meer aan de grond

07:44 07 uur 44. Geen derde keer, goede keer voor Lisa Ashton. Lisa Ashton is 1 van de 2 vrouwen op dit WK (naast revelatie Fallon Sherrock). De 4-voudige BDO-wereldkampioene was er in 2019 en 2021 ook bij op de PDC-editie, maar kon nog nooit een match winnen. Ook tegen de Nederlander Ron Meulenkamp niet. Die haalde het vlot met 3-0 (3-1, 3-0, 3-1). . Geen derde keer, goede keer voor Lisa Ashton Lisa Ashton is 1 van de 2 vrouwen op dit WK (naast revelatie Fallon Sherrock). De 4-voudige BDO-wereldkampioene was er in 2019 en 2021 ook bij op de PDC-editie, maar kon nog nooit een match winnen.



00:15 00 uur 15. Price laat spierballen rollen op 1e WK-dag en legt publiek zwijgen op. Hoofdact op de 1e WK-dag was Gerwyn Price tegen Ritchie Edhouse. De uittredende wereldkampioen kreeg als vanouds het publiek tegen zich en moest rechtkrabbelen na een slechte start, maar sloeg op het einde genadeloos toe. Price is niet de meest geliefde, bij de walk-on tegen Edhouse kreeg de Welshman boegeroep uit de zaal. Dat leek even in zijn hoofd te kruipen, want hij was niet helemaal bij de zaak in het begin. Ondanks het gejoel vocht Price zich terug in de wedstrijd om stilaan vertrouwen te tanken en in de laatste set keihard toe te slaan. Hij finishte 2 keer kort na elkaar een indrukwekkende 130-score. Price liet de spierballen rollen en brulde als een leeuw. In de volgende ronde wacht onze landgenoot Kim Huybrechts of de winnaar van het duel tussen Fallon Sherrock en Steve Beaton. Maar wie zijn tegenstander wordt, maakt hem niet uit. . Price laat spierballen rollen op 1e WK-dag en legt publiek zwijgen op Hoofdact op de 1e WK-dag was Gerwyn Price tegen Ritchie Edhouse. De uittredende wereldkampioen kreeg als vanouds het publiek tegen zich en moest rechtkrabbelen na een slechte start, maar sloeg op het einde genadeloos toe.



