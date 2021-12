Van Duijvenbode na comeback: "Nog een zege en ik kan wereldkampioen worden"

15:51 15 uur 51.

15:39 15 uur 39. Sensationele comeback van Van Duijvenbode. De Nederlander Dirk van Duijvenbode heeft voor een heerlijke ommekeer gezorgd in de 4e ronde. Tegen de Engelsman Ross Smith keek Van Duijvenbode tegen een 3-0-achterstand aan in de sets. De Nederlander leek in de 4e set zijn ambities helemaal te mogen begraven, maar Smith vergat om uit te gooien. De comeback was helemaal ingezet. Van Duijvenbode boog zijn 3-0-achterstand om in een 3-4-zege. In de 4e ronde wacht Van Duijvenbode de winnaar uit het duel tussen Gerwyn Price en onze landgenoot Kim Huybrechts. "Als ik de volgende wedstrijd win, kan ik wereldkampioen worden", zegt Van Duijvenbode, die vorig jaar al de kwartfinales bereikte.



23:22 Het publiek smaakt de comeback van Van Barneveld. 23 uur 22. Het publiek smaakt de comeback van Van Barneveld

23:19 23 uur 19. Van Barneveld wint bij comeback in Ally Pally. Raymond van Barneveld, een vijfvoudige wereldkampioen, wint bij zijn terugkeer in Ally Pally na uitstekende wedstrijd tegen Ilagan. De Filipijn is geen topper, maar Van Barneveld gaf amper twee legs prijs (3-0). Van Barneveld stopte twee jaar geleden met darts na een nederlaag in ronde 1 op het WK en ging daarna door een diep dal. Begin dit jaar maakte hij een comeback en nu wint ie opnieuw met glans op hetzelfde podium waar hij twee jaar geleden afscheid nam. In de volgende ronde moet hij tegen ex-wereldkampioen Rob Cross, geen cadeau dus.

Van Barneveld stopte twee jaar geleden met darts na een nederlaag in ronde 1 op het WK en ging daarna door een diep dal. Begin dit jaar maakte hij een comeback en nu wint ie opnieuw met glans op hetzelfde podium waar hij twee jaar geleden afscheid nam.

In de volgende ronde moet hij tegen ex-wereldkampioen Rob Cross, geen cadeau dus.



08:50 08 uur 50. Van Gerwen: "De cruise control stond aan". Michael van Gerwen baalde dat hij gisteren de 1e set weggaf tegen de nummer 101 van de wereld. "Ik dacht dat ik de controle had, de cruise control stond aan. En dan mis ik uit het niets zeven pijlen op de dubbel. Dat mag gewoon niet gebeuren", reageerde de Nederlander bij RTL. "Zo'n eerste wedstrijd op het WK is altijd lastig, ik ben opgelucht dat ik door ben. Van hieruit kan ik voortbouwen."



08:47 08 uur 47. Vorig jaar gooide ik helemaal als een drol. Dan had ik een wedstrijd als deze verloren, nu win ik gewoon. Michael van Gerwen

23:43 23 uur 43. Van Gerwen moet warmdraaien. De Nederlander Michael van Gerwen heeft met wat moeite zijn eerste klip omzeild op het WK darts. De drievoudige wereldkampioen kwam tegen de Engelsman Chas Barstow, een semiprofessional en de nummer 101 van de wereld, zowaar op achterstand, maar herpakte zich nadien. Van Gerwen haalde het uiteindelijk met 3-1, goed voor een plaats in de derde ronde.

07:48 07 uur 48. Gary Anderson klopt Adrian Lewis in clash der ex-wereldkampioenen. De eerste affiche van dit WK was de Schot Gary Anderson tegen de Engelsman Adrian Lewis, allebei 2 keer wereldkampioen geweest. Anderson in 2015 en 2016, Lewis in 2011 en 2012. Lewis begon het best en won set 1, maar zesde reekshoofd Anderson raakte volledig onder stoom en won 9 van de laatste 10 legs. Het werd zo 3-1 voor de Flying Scotsman tegen Jackpot. Anderson (50) verloor nog nooit zijn 1e match op het WK en stond vorig jaar voor de 5e keer in de finale. In de derde ronde wacht Ian White of Chris Landman.



