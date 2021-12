Van Barneveld overtuigt bij zijn gesmaakte comeback in Ally Pally

23 uur 19. Van Barneveld wint bij comeback in Ally Pally. Raymond van Barneveld, een vijfvoudige wereldkampioen, wint bij zijn terugkeer in Ally Pally na uitstekende wedstrijd tegen Ilagan. De Filipijn is geen topper, maar Van Barneveld gaf amper twee legs prijs (3-0). Van Barneveld stopte twee jaar geleden met darts na een nederlaag in ronde 1 op het WK en ging daarna door een diep dal. Begin dit jaar maakte hij een comeback en nu wint ie opnieuw met glans op hetzelfde podium waar hij twee jaar geleden afscheid nam. In de volgende ronde moet hij tegen ex-wereldkampioen Rob Cross, geen cadeau dus. .

WK darts: The Bronzed Adonis schakelt The Queen of the Palace uit

07 uur 48. Gary Anderson klopt Adrian Lewis in clash der ex-wereldkampioenen. De eerste affiche van dit WK was de Schot Gary Anderson tegen de Engelsman Adrian Lewis, allebei 2 keer wereldkampioen geweest. Anderson in 2015 en 2016, Lewis in 2011 en 2012. Lewis begon het best en won set 1, maar zesde reekshoofd Anderson raakte volledig onder stoom en won 9 van de laatste 10 legs. Het werd zo 3-1 voor de Flying Scotsman tegen Jackpot. Anderson (50) verloor nog nooit zijn 1e match op het WK en stond vorig jaar voor de 5e keer in de finale. In de derde ronde wacht Ian White of Chris Landman. .