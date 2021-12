Michael van Gerwen moet WK darts verlaten na positieve coronatest

15:39

15 uur 39. Sensationele comeback van Van Duijvenbode. De Nederlander Dirk van Duijvenbode heeft voor een heerlijke ommekeer gezorgd in de 4e ronde. Tegen de Engelsman Ross Smith keek Van Duijvenbode tegen een 3-0-achterstand aan in de sets. De Nederlander leek in de 4e set zijn ambities helemaal te mogen begraven, maar Smith vergat om uit te gooien. De comeback was helemaal ingezet. Van Duijvenbode boog zijn 3-0-achterstand om in een 3-4-zege. In de 4e ronde wacht Van Duijvenbode de winnaar uit het duel tussen Gerwyn Price en onze landgenoot Kim Huybrechts. "Als ik de volgende wedstrijd win, kan ik wereldkampioen worden", zegt Van Duijvenbode, die vorig jaar al de kwartfinales bereikte. .