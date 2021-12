LIVE om 22.15u: Trakteert Huybrechts zich op clash tegen wereldkampioen Price?

23:59 23 uur 59. Sets (best of 5) 1 2 3 4 5 Kim Huybrechts (Bel) Steve Beaton (Eng) . Sets (best of 5) 1 2 3 4 5 Kim Huybrechts (Bel)











21:58 21 uur 58. Zet Huybrechts opmars verder? Kim Huybrechts is terug van nooit weggeweest. "The Hurricane" klom na zijn PDC-debuut in 2012 in sneltempo op naar de wereldtop, maar kwam de voorbije jaren in een negatieve spiraal terecht. Daar lijkt Huybrechts stilaan uitgeklautert, zo liet hij de laatste maanden nog enkele hoopgevende prestaties optekenen. De voormalige nummer 10 van de wereld schopte het eind oktober nog tot de kwartfinale van de World Series Finals, een majortoernooi. Onderweg wipte hij Michael Smith en Peter Wright, om in de kwartfinale uiteindelijk nipt te verliezen van... Dimitri Van den Bergh. Qua loting heeft hij het alvast niet getroffen in Ally Pally. Met Steve Beaton treft hij meteen een pittige tegenstander in zijn openingswedstrijd. Als hij die ook wint, dan volgt er met wereldkampioen Gerwyn Price een aartsmoeilijke opdracht in ronde 3. . Zet Huybrechts opmars verder? Kim Huybrechts is terug van nooit weggeweest. "The Hurricane" klom na zijn PDC-debuut in 2012 in sneltempo op naar de wereldtop, maar kwam de voorbije jaren in een negatieve spiraal terecht. Daar lijkt Huybrechts stilaan uitgeklautert, zo liet hij de laatste maanden nog enkele hoopgevende prestaties optekenen. De voormalige nummer 10 van de wereld schopte het eind oktober nog tot de kwartfinale van de World Series Finals, een majortoernooi. Onderweg wipte hij Michael Smith en Peter Wright, om in de kwartfinale uiteindelijk nipt te verliezen van... Dimitri Van den Bergh. Qua loting heeft hij het alvast niet getroffen in Ally Pally. Met Steve Beaton treft hij meteen een pittige tegenstander in zijn openingswedstrijd. Als hij die ook wint, dan volgt er met wereldkampioen Gerwyn Price een aartsmoeilijke opdracht in ronde 3.

21:48 21 uur 48. Naar het einde van dit seizoen heb ik mijn goede spel teruggevonden. Ik ben nog niet op mijn topniveau, maar er zit veel goeds aan te komen. Ik heb een lastige loting, maar ik ga er het beste van maken. Kim Huybrechts. Naar het einde van dit seizoen heb ik mijn goede spel teruggevonden. Ik ben nog niet op mijn topniveau, maar er zit veel goeds aan te komen. Ik heb een lastige loting, maar ik ga er het beste van maken. Kim Huybrechts

21:47 Beaton wierp zondag nog publiekslieveling Fallon Sherrock naar huis. 21 uur 47. Beaton wierp zondag nog publiekslieveling Fallon Sherrock naar huis.

21:38 21 uur 38. Veteraan én recordman Beaton. Niet Fallon Sherrock, maar wel Steve Beaton is vanavond de eerste tegenstander van Kim Huybrechts. Beaton klopte afgelopen zondag de publieksfavoriete in ronde één, ondanks een hoop boegeroep van het publiek in Londen. Beaton verbrak in Alexandra Palace dit jaar al een record. De oud-wereldkampioen van 1996 in de BDO stond voor het 31e jaar op rij op het podium van een WK. Daarmee verbrak hij het record dat hij sinds vorig jaar deelde met legende Phil Taylor. Beaton, 57 ondertussen, kwam in de PDC nooit verder dan de 1/8e finales op het WK. "The Bronzed Adonis" heeft er ook een moeizaam seizoen opzitten, maar begint wel met vertrouwen en een rugzak vol ervaring aan zijn partij tegen Huybrechts. . Veteraan én recordman Beaton Niet Fallon Sherrock, maar wel Steve Beaton is vanavond de eerste tegenstander van Kim Huybrechts. Beaton klopte afgelopen zondag de publieksfavoriete in ronde één, ondanks een hoop boegeroep van het publiek in Londen. Beaton verbrak in Alexandra Palace dit jaar al een record. De oud-wereldkampioen van 1996 in de BDO stond voor het 31e jaar op rij op het podium van een WK. Daarmee verbrak hij het record dat hij sinds vorig jaar deelde met legende Phil Taylor. Beaton, 57 ondertussen, kwam in de PDC nooit verder dan de 1/8e finales op het WK. "The Bronzed Adonis" heeft er ook een moeizaam seizoen opzitten, maar begint wel met vertrouwen en een rugzak vol ervaring aan zijn partij tegen Huybrechts.

18:54 18 uur 54. Huybrechts rond 22u aan zet. Kim Huybrechts speelt de derde match van de avond. Normaal gezien komt hij dan rond 22u aan het bord. Ook Nathan Aspinall, Dirk van Duijvenbode en Simon Whitlock komen vanavond aan de beurt. . Huybrechts rond 22u aan zet Kim Huybrechts speelt de derde match van de avond. Normaal gezien komt hij dan rond 22u aan het bord. Ook Nathan Aspinall, Dirk van Duijvenbode en Simon Whitlock komen vanavond aan de beurt.

11:51 11 uur 51. Belgische hoop rust op de schouders van Kim Huybrechts. Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad, maar Kim Huybrechts is uiteindelijk in het Verenigd Koninkrijk geraakt. Nadat de Belg van de Franse douane de oversteek niet mocht maken, is hij uiteindelijk met het vliegtuig naar Londen gereisd. Al was ook dat een hobbelig parcours, met een vlucht die vertraagd was en een bagage die een tijdje zoek was. In Ally Pally neemt Huybrechts (PDC-32) het vanavond op tegen de ervaren Engelsman Steve Beaton, de nummer 43 van de wereld die in 1995 wereldkampioen werd in de BDO. Als Huybrechts wint, wacht hem in de 3e ronde een clash met de regerende wereldkampioen Gerwyn Price.



Nadat de Belg van de Franse douane de oversteek niet mocht maken, is hij uiteindelijk met het vliegtuig naar Londen gereisd. Al was ook dat een hobbelig parcours, met een vlucht die vertraagd was en een bagage die een tijdje zoek was.



In Ally Pally neemt Huybrechts (PDC-32) het vanavond op tegen de ervaren Engelsman Steve Beaton, de nummer 43 van de wereld die in 1995 wereldkampioen werd in de BDO. Als Huybrechts wint, wacht hem in de 3e ronde een clash met de regerende wereldkampioen Gerwyn Price.

