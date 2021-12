LIVE: Kan Mike De Decker topper Dave Chisnall verrassen op WK darts?

23:59 23 uur 59. Sets (best of 5) 1 2 3 4 5 Dave Chisnall (Eng) 2 Mike De Decker (Bel) 1 . Sets (best of 5) 1 2 3 4 5 Dave Chisnall (Eng) 2







16:30 16 uur 30. Chisnall kan de eerste set op eigen worp binnenhalen, maar gaat kwistig om met zijn kansen op een dubbel. De Decker doet dat niet en kuist dubbel 10 op. . Chisnall kan de eerste set op eigen worp binnenhalen, maar gaat kwistig om met zijn kansen op een dubbel. De Decker doet dat niet en kuist dubbel 10 op.

16:27 16 uur 27. Voorlopig gaat het bij De Decker nog wat op en af. Onze landgenoot wierp al twee 180's, maar wisselt de hoge scores af met mindere worpen. Chisnall profiteert en harkt de eerste twee legs binnen. . Voorlopig gaat het bij De Decker nog wat op en af. Onze landgenoot wierp al twee 180's, maar wisselt de hoge scores af met mindere worpen. Chisnall profiteert en harkt de eerste twee legs binnen.

16:23 16 uur 23. We zijn vertrokken! Chisnall mag beginnen werpen en doet dat met een statement. De eerste "one hundred and eightyyyy" galmt al door Alexandra Palace. . We zijn vertrokken! Chisnall mag beginnen werpen en doet dat met een statement. De eerste "one hundred and eightyyyy" galmt al door Alexandra Palace.

16:21 16 uur 21. Wat het straks ook wordt, De Decker heeft nu al een succesvol toernooi achter de rug. Door zijn zege in de eerste ronde is onze landgenoot zeker van een plekje in de top 64 van de wereld, wat hem verzekert van een PDC-tourkaart voor volgend seizoen. . Wat het straks ook wordt, De Decker heeft nu al een succesvol toernooi achter de rug. Door zijn zege in de eerste ronde is onze landgenoot zeker van een plekje in de top 64 van de wereld, wat hem verzekert van een PDC-tourkaart voor volgend seizoen.

16:11 16 uur 11. Chizzy. De tegenstander met dienst voor Mike De Decker is niet de minste. Dave Chisnall, kortweg "Chizzy", draait al jaren mee aan de top van het circuit. De Engelsman, de nummer 14 van de wereld, heeft er een goed seizoen opzitten, met drie kwartfinales op de zogenaamde major-toernooien. Zijn uitschieter van het afgelopen jaar was ongetwijfeld zijn halve finale op het afgelopen WK. Hij was toen de killer van Dimitri Van den Bergh in de achtste finales na een wereldpartij. Daarna smeerde hij in de kwartfinale topfavoriet Michael van Gerwen ook nog een verpletterende 5-0-nederlaag aan. In 2017 en 2019 haalde hij ook al eens de kwartfinale op het WK. Chisnall kent zijn weg dus in Alexandra Palace. . Chizzy De tegenstander met dienst voor Mike De Decker is niet de minste. Dave Chisnall, kortweg "Chizzy", draait al jaren mee aan de top van het circuit. De Engelsman, de nummer 14 van de wereld, heeft er een goed seizoen opzitten, met drie kwartfinales op de zogenaamde major-toernooien. Zijn uitschieter van het afgelopen jaar was ongetwijfeld zijn halve finale op het afgelopen WK. Hij was toen de killer van Dimitri Van den Bergh in de achtste finales na een wereldpartij. Daarna smeerde hij in de kwartfinale topfavoriet Michael van Gerwen ook nog een verpletterende 5-0-nederlaag aan. In 2017 en 2019 haalde hij ook al eens de kwartfinale op het WK. Chisnall kent zijn weg dus in Alexandra Palace.

16:07 16 uur 07. In het verleden had ik vaak problemen om op de grote podia mijn spel te spelen, maar nu begon ik zonder druk. Ik ben dolgelukkig dat ik het kon afmaken, ondanks die nine-darter van hem. Mike De Decker na zijn zege in R1. In het verleden had ik vaak problemen om op de grote podia mijn spel te spelen, maar nu begon ik zonder druk. Ik ben dolgelukkig dat ik het kon afmaken, ondanks die nine-darter van hem. Mike De Decker na zijn zege in R1

15:55 15 uur 55. Let's play darts! Op het WK darts is de eerste studieronde voorbij. Bij de overgebleven 64 spelers zitten nog 3 Belgen, waarvan Mike De Decker als eerste in actie komt. Hij neemt het in zijn tweede ronde - na zijn knappe overwinning tegen Darius Labanauskas (PDC-33) - op tegen de ervaren Dave Chisnall, de nummer 14 van de wereld. Kan De Decker opnieuw stunten in Ally Pally? Volg de partij live om 16.30 uur. . Let's play darts! Op het WK darts is de eerste studieronde voorbij. Bij de overgebleven 64 spelers zitten nog 3 Belgen, waarvan Mike De Decker als eerste in actie komt. Hij neemt het in zijn tweede ronde - na zijn knappe overwinning tegen Darius Labanauskas (PDC-33) - op tegen de ervaren Dave Chisnall, de nummer 14 van de wereld. Kan De Decker opnieuw stunten in Ally Pally? Volg de partij live om 16.30 uur.