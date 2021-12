11:51

11 uur 51. Belgische hoop rust op de schouders van Kim Huybrechts. Het heeft heel wat voeten in de aarde geraakt, maar Kim Huybrechts is uiteindelijk in het Verenigd Koninkrijk geraakt. Nadat de Belg van de Franse douane de oversteek niet mocht maken, is hij uiteindelijk met het vliegtuig naar Londen gereisd. Al was ook dat een hobbelig parcours, met een vlucht die vertraagd was en een bagage die een tijdje zoek was. In Ally Pally neemt Huybrechts (PDC-32) het vanavond op tegen de ervaren Engelsman Steve Beaton, de nummer 43 van de wereld. Als Huybrechts wint, wacht hem in de 3e ronde een duel met de regerende wereldkampioen Gerwyn Price. .