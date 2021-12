Op het WK darts pikken ze maandag de draad weer op na een korte kerstbreak. Kim Huybrechts is de enige landgenoot die nog in actie zal komen in Ally Pally. Zijn opdracht is loodzwaar: in de derde ronde ontmoet hij nummer 1 van de wereld Gerwyn Price. Volg de wedstrijd hier maandagavond (vermoedelijk rond 20.30 u) op de voet.