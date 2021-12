Gerwyn Price laat spierballen rollen op eerste WK-dag en legt publiek het zwijgen op

Neen, Gerwyn Price is niet de meest geliefde darter van het hele pak. Het is niet de eerste keer dat de Welshman het boegeroep van de zaal over zich krijgt. Ook vanavond was dat niet anders tijdens de walk-on voor de match tegen Ritchie Edhouse.

De venijnige houding van het publiek leek ook even in zijn hoofd te kruipen, want Price was niet helemaal bij de zaak bij het begin van de match. Of was het de druk van de wereldtitel die hem ietwat verlamde?

Ondanks het gejoel vocht Price zich terug in de wedstrijd om stilaan vertrouwen te danken en in de laatste set keihard toe te slaan. Hij finishte 2 keer kort na elkaar een indrukwekkende 130-score. Price liet de spierballen rollen en brulde als een leeuw.

In de volgende ronde wacht onze landgenoot Kim Huybrechts of aanstormend talent bij de vrouwen Fallon Sherrock. Maar wie zijn tegenstander wordt, maakt hem niet uit. Price: "Ik was alleen nog maar met deze wedstrijd bezig en ben blij dat ik door deze ronde ben. Mijn volgende match is pas na Kerstmis. Daar kan ik nu van genieten. Wie dan mijn tegenstander wordt, maakt me niet echt uit. Ik zal er klaar voor zijn."

Het mag duidelijk zijn: deze wereldkampioen wil zijn titel verlengen.