Dimitri Van den Bergh kan vanavond zijn titel in de World Matchplay Darts verlengen. Onze landgenoot, nummer 8 van de wereld, neemt het in de finale in Blackpool op tegen zijn Engelse vriend Peter Wright, nummer 2 van de wereld en wereldkampioen in 2020. Volg de wedstrijd naar een best-of-35 vanaf 21.30u hier met tekst.