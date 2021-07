Van den Bergh knalt voor 2e jaar op rij naar finale World Matchplay

De eerste pijl van de wedstrijd van Van den Bergh gaat bijna altijd in de triple 20. Het is ondertussen bijna een cliché geworden. Dat het in de halve finale niet lukte, was een teken aan de wand. The Dreammaker maakte allesbehalve een droomstart.

Terwijl Van den Bergh nog zijn ritme zocht, gooide de Pool Ratajski onverstoorbaar zijn doubles uit. Bij 4-1 bij de eerste onderbreking was het duidelijk: Dancing Dimi danste eerder een slow dan een swing. Zijn gemiddelde van 85,57 was onherkenbaar.

Bij 6-2 bleek een dan nog zeldzaam foutje van Ratajski het keerpunt voor Van den Bergh. Hij tankte vertrouwen en begon steeds beter te gooien. Ratajski kreeg plots de ene tik na de andere. Met 8 legs op een rij ging hij van een 6-2-achterstand naar een 10-6-voorsprong.

Ratajski sputterde nog even tegen, maar de Pool kreeg de vele fouten niet uit zijn spel. Tot groot jolijt van "The Dreammaker". Met nog eens 7 legs op een rij houdt hij zijn droom op een tweede eindzege recht.

In de finale wacht Van den Bergh hoe dan ook een zware opdracht. In de andere halve finale bikkelen twee ex-wereldkampioenen om het finaleticket: Peter Wright en Michael van Gerwen, de nummers 2 en 3 van de wereld.