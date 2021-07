19:05

19 uur 05. Van den Bergh in het voordeel. Dimitri Van den Bergh lijkt op papier de favoriet om door te stoten naar de finale van het World Matchplay. Zijn tegenstander, de Pool Krzysztof Ratajski, staat voor het eerst in een halve finale van een groot PDC-toernooi. The Polish Eagle had eerder wel al succesvol de kwartfinales bereikt van het UK Open en het WK. .