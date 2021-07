LIVE: Dancing Dimi vecht terug in finale World Matchplay

22:58 22 uur 58. 14-8. Van den Bergh lijkt toch een maatje te klein vandaag. Opnieuw breakt Wright op de leg van de Belg, waardoor hij zijn voorsprong uitbouwt tot 14-8. Dancing Dimi met de rug tegen de muur. . 14-8 Van den Bergh lijkt toch een maatje te klein vandaag. Opnieuw breakt Wright op de leg van de Belg, waardoor hij zijn voorsprong uitbouwt tot 14-8. Dancing Dimi met de rug tegen de muur.

22:56 22 uur 56. 13-8. De eerste leg na de pauze is opnieuw voor Peter Wright. De Schot wordt niet onder druk gezet door Van den Bergh en brengt zichtzelf op een 13-8-voorsprong. . 13-8 De eerste leg na de pauze is opnieuw voor Peter Wright. De Schot wordt niet onder druk gezet door Van den Bergh en brengt zichtzelf op een 13-8-voorsprong.

22:50 22 uur 50. Pauze: 12-8. Wright mist de maximumfinish van 170, waardoor Dimi een nieuwe kans krijgt. Na 3 pogingen slaagt de Belg er dan toch in de double 13 te raken. Alles is nog steeds mogelijk in deze finale, maar dan moet Dimi na de pauze wel enkele legs afsnoepen van zijn tegenstander. . Pauze: 12-8 Wright mist de maximumfinish van 170, waardoor Dimi een nieuwe kans krijgt. Na 3 pogingen slaagt de Belg er dan toch in de double 13 te raken. Alles is nog steeds mogelijk in deze finale, maar dan moet Dimi na de pauze wel enkele legs afsnoepen van zijn tegenstander.

22:47 22 uur 47. 12-7. Dimi blijft Wright onder druk zetten, maar de Schot bezwijkt niet onder de stress en haalt zijn leg binnen via een double 20. Nu moet de Dreammaker wel zijn eigen spelletje over de lijn trekken. . 12-7 Dimi blijft Wright onder druk zetten, maar de Schot bezwijkt niet onder de stress en haalt zijn leg binnen via een double 20. Nu moet de Dreammaker wel zijn eigen spelletje over de lijn trekken.

22:45 22 uur 45. 11-7. Ook Dancing Dimi pakt uit met een 180-worp. Via triple 14 en double 11 houdt de Belg gelijke tred met zijn Schotse vriend. Het niveau wordt opgekrikt. . 11-7 Ook Dancing Dimi pakt uit met een 180-worp. Via triple 14 en double 11 houdt de Belg gelijke tred met zijn Schotse vriend. Het niveau wordt opgekrikt.

22:43 22 uur 43. 11-6. Het antwoord van de 'Snakebite' Wright is klaar en duidelijk: een 180-worp en vervolgens een finish via de double 16. De Schot haalt een ongelooflijk niveau in deze finale . 11-6 Het antwoord van de 'Snakebite' Wright is klaar en duidelijk: een 180-worp en vervolgens een finish via de double 16. De Schot haalt een ongelooflijk niveau in deze finale

22:40 22 uur 40. 10-6. Vlak na de pauze brengt Dimi de stand op 10-6. Onder druk van Wright, haalt onze landgenoot via de double 8 zijn eigen leg binnen. Er is nog niets verloren in deze finale. . 10-6 Vlak na de pauze brengt Dimi de stand op 10-6. Onder druk van Wright, haalt onze landgenoot via de double 8 zijn eigen leg binnen. Er is nog niets verloren in deze finale.

22:35 22 uur 35. Pauze: 10-5. De laatste leg voor de pauze gaat dan toch naar Dancing Dimi. Via een knappe bull-finish komt de Belg terug tot 10-5. Tovert onze landgenoot nog iets uit zijn mouw? . Pauze: 10-5 De laatste leg voor de pauze gaat dan toch naar Dancing Dimi. Via een knappe bull-finish komt de Belg terug tot 10-5. Tovert onze landgenoot nog iets uit zijn mouw?

22:33 22 uur 33. 10-4. Dimi mist de maximum finish van 170, waardoor Wright het via de double 36 afmaakt. 10-4 voor de Schot. De Belg heeft veel werk voor de boeg als hij zichzelf toch nog wil opvolgen. . 10-4 Dimi mist de maximum finish van 170, waardoor Wright het via de double 36 afmaakt. 10-4 voor de Schot. De Belg heeft veel werk voor de boeg als hij zichzelf toch nog wil opvolgen.

22:30 22 uur 30. 9-4. Na een mindere leg hangt Wright de bordjes op 9-4. De Schot is halverwege op zijn weg naar de beker. . 9-4 Na een mindere leg hangt Wright de bordjes op 9-4. De Schot is halverwege op zijn weg naar de beker.

22:28 22 uur 28. 8-4. Dimi krikt zijn niveau nog wat op en gooit steeds meer triples. Via een double 8 bevestigt de Belg de break: 8-4. Van den Bergh vecht terug! . 8-4 Dimi krikt zijn niveau nog wat op en gooit steeds meer triples. Via een double 8 bevestigt de Belg de break: 8-4. Van den Bergh vecht terug!

22:26 22 uur 26. 8-3. Door 4 missers van Wright krijgt DImi de uitgelezen kans om een 3e leg te pakken. Met zijn 3e pijl klaart de Belg uiteindelijk ook de klus: 8-3. . 8-3 Door 4 missers van Wright krijgt DImi de uitgelezen kans om een 3e leg te pakken. Met zijn 3e pijl klaart de Belg uiteindelijk ook de klus: 8-3.

22:24 22 uur 24. De gemiddelde score van Peter Wright is om van te duizelen. In de 2e sessie gooide de Schot maar liefst een gemiddelde van 122. . De gemiddelde score van Peter Wright is om van te duizelen. In de 2e sessie gooide de Schot maar liefst een gemiddelde van 122.

22:18 22 uur 18. Pauze: 8-2. Van den Bergh heeft zijn gemiddelde score na de pauze wat opgetrokken, maar dat is ook het geval bij Wright. De Schot heeft de touwtjes strak in handen en duikt met een 8-2-voorsprong de pauze in. . Pauze: 8-2 Van den Bergh heeft zijn gemiddelde score na de pauze wat opgetrokken, maar dat is ook het geval bij Wright. De Schot heeft de touwtjes strak in handen en duikt met een 8-2-voorsprong de pauze in.