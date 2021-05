Deze 8 "walk-on"-klassiekers zetten de dartsarena meteen in vuur en vlam

14:06

14 uur 06. In spanning wachten tot de laatste match van de avond. Het zal een hele avond nagelbijten worden voor Dimitri Van den Bergh, want hij komt als laatste aan de beurt. Van den Bergh tankte gisteren wel vertrouwen door een puntje uit de brand te slepen tegen James Wade. Het leverde hem niet meteen een voordeel op voor de match van vanavond, maar het gaf hem wel een kleine boost voor de match van vanavond. Jonny Clayton daarentegen verloor zijn match tegen Peter Wright en speelde vrij nerveus in het tweede deel van de partij. .