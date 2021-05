Van den Bergh sleept punt uit de brand, morgen alles of niets tegen Clayton

21:28 21 uur 28. Dimitri pakt een punt: 7-7. In de rangschikking schiet Dimitri Van den Bergh niet veel op met dit punt. Hij heeft nu evenveel punten als Clayton, maar met minder gewonnen legs moet hij morgenavond sowieso winnen. Zijn afsluiter vandaag was er wel eentje om in te lijsten, met een finish op de bull's eye. . Dimitri pakt een punt: 7-7 In de rangschikking schiet Dimitri Van den Bergh niet veel op met dit punt. Hij heeft nu evenveel punten als Clayton, maar met minder gewonnen legs moet hij morgenavond sowieso winnen. Zijn afsluiter vandaag was er wel eentje om in te lijsten, met een finish op de bull's eye.

21:27 21 uur 27. Wade pakt alvast een punt: 7-6. - . Wade pakt alvast een punt: 7-6 -

21:26 21 uur 26. Dimitri toont zijn weerbaarheid: 6-6. - . Dimitri toont zijn weerbaarheid: 6-6 -

21:21 21 uur 21. Beide heren laten de dubbels liggen, Dimitri profiteert: 6-5. De spanning stijgt als we naar het einde van de wedstrijd gaan. Zowel Wade als Van den Bergh laten enkele dubbels liggen. Wade mist zelfs op zijn favoriete dubbel 20. Dimitri trekt het laken naar zich toe: 6-5. Alles kan nog. . Beide heren laten de dubbels liggen, Dimitri profiteert: 6-5 De spanning stijgt als we naar het einde van de wedstrijd gaan. Zowel Wade als Van den Bergh laten enkele dubbels liggen. Wade mist zelfs op zijn favoriete dubbel 20.



Dimitri trekt het laken naar zich toe: 6-5. Alles kan nog.

21:21 21 uur 21. 6-4 voor Wade. Kan het nog voor Dimitri? Dan moet hij nu breaken. . 6-4 voor Wade Kan het nog voor Dimitri? Dan moet hij nu breaken.

21:19 21 uur 19. Wade mist zelden op tops: 6-3. "Hij wordt niet voor niets The Machine genoemd", zegt Erik Clarys. . Wade mist zelden op tops: 6-3 "Hij wordt niet voor niets The Machine genoemd", zegt Erik Clarys.

21:18 21 uur 18. 5-3. Dimitri wint zijn spel, maar moet wel op zoek naar een break. Met een gemiddelde van meer dan 100 staan beide kleppers goed te werpen. . 5-3 Dimitri wint zijn spel, maar moet wel op zoek naar een break. Met een gemiddelde van meer dan 100 staan beide kleppers goed te werpen.

21:17 21 uur 17. Deze wedstrijd is nog zeker niet gelopen. Dimitri zit er nog volledig "in". Erik Clarys. Deze wedstrijd is nog zeker niet gelopen. Dimitri zit er nog volledig "in". Erik Clarys

21:15 21 uur 15. Wade loopt uit: 5-2. Ai. . Wade loopt uit: 5-2 Ai.

21:13 21 uur 13. 4-2 voor James Wade! Van den Bergh tankt vertrouwen met zijn 2e 180 van deze wedstrijd, maar mist dan 3 keer op dubbel 9. James Wade is alweer onverstoorbaar. Het verschil zit 'm in de kleine hoekjes. . 4-2 voor James Wade! Van den Bergh tankt vertrouwen met zijn 2e 180 van deze wedstrijd, maar mist dan 3 keer op dubbel 9. James Wade is alweer onverstoorbaar. Het verschil zit 'm in de kleine hoekjes.

21:10 21 uur 10. James Wade blijft een machine: 3-2. Onverstoorbaar. . James Wade blijft een machine: 3-2 Onverstoorbaar.

21:08 21 uur 08. 2-2. Oef. Dimitri mist dubbel 8, vervolgens dubbel 4, maar doet het toch op dubbel 2. . 2-2 Oef. Dimitri mist dubbel 8, vervolgens dubbel 4, maar doet het toch op dubbel 2.

21:07 21 uur 07. 2-1 voor James Wade. Dimitri had de kans om weer te breaken, maar mist zijn poging op de dubbel 16. James Wade aarzelt niet op tops: 2-1 . 2-1 voor James Wade Dimitri had de kans om weer te breaken, maar mist zijn poging op de dubbel 16. James Wade aarzelt niet op tops: 2-1

21:04 21 uur 04. Rebreak: 1-1. Dimitri slaagt er niet in om te bevestigen. Jammer, hij had zich meteen op rozen kunnen zetten. . Rebreak: 1-1 Dimitri slaagt er niet in om te bevestigen. Jammer, hij had zich meteen op rozen kunnen zetten.

21:02 21 uur 02. Meteen een break voor Van den Bergh. James Wade heeft niets meer te winnen in deze competitie en dat is eraan te zien tijdens de eerste leg. Van den Bergh is bij de pinken en breekt meteen door het spel van Wade. Kan hij bevestigen in leg 2? . Meteen een break voor Van den Bergh James Wade heeft niets meer te winnen in deze competitie en dat is eraan te zien tijdens de eerste leg. Van den Bergh is bij de pinken en breekt meteen door het spel van Wade. Kan hij bevestigen in leg 2?

20:59 20 uur 59. 3 eerste finalisten zijn bekend. Door het verlies van Jonny Clayton zijn Van Gerwen, Aspinall en De Sousa zeker van een plaats in de finaleronde. Zij kunnen niet meer worden ingehaald. . 3 eerste finalisten zijn bekend Door het verlies van Jonny Clayton zijn Van Gerwen, Aspinall en De Sousa zeker van een plaats in de finaleronde. Zij kunnen niet meer worden ingehaald.

20:57 20 uur 57. Ik denk dat het verlies van Clayton bevrijdend werkt voor Dimitri. Erik Clarys. Ik denk dat het verlies van Clayton bevrijdend werkt voor Dimitri Erik Clarys