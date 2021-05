22 uur 13. Daar is Dancing Dimi! Dimitri Van den Bergh heeft er zin in. Op de tonen van Happy voert hij bij het opkomen zijn gebruikelijke dansje op. .

22 uur 03. Zo meteen sluit Van den Bergh de avond af. De 3 matchen voor Dimitri Van den Bergh zijn afgewerkt. De resultaten vielen zeker niet in zijn nadeel uit. Michael van Gerwen en José De Sousa konden allebei winnen, Nathan Aspinall speelde gelijk en verliest zijn koppositie aan Van Gerwen. Als Van den Bergh Peter Wright kan verslaan, springt hij weer in de top 4. Enkel die plaatst zich voor de finale van de Premier League. .

15:12

De fans waren in hun nopjes: "Stand up if you love the darts". 15 uur 12.