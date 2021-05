22:34 22 uur 34. Van den Bergh pakt er eentje terug. Een sterke leg van Van den Bergh, die een 24-finish vlotjes uitgooit. De Belg komt zo terug tot 3-2. . Van den Bergh pakt er eentje terug Een sterke leg van Van den Bergh, die een 24-finish vlotjes uitgooit. De Belg komt zo terug tot 3-2.

22:32 22 uur 32. Clayton sluipt verder weg. Clayton voert de druk op door 30 over te laten, terwijl Van den Bergh een moeilijke 121 niet kan finishen. Zo heeft Clayton drie pijlen voor de dubbel 15. De derde is de goeie en daarmee staat de Welshman op een 3-1-voorsprong. . Clayton sluipt verder weg Clayton voert de druk op door 30 over te laten, terwijl Van den Bergh een moeilijke 121 niet kan finishen. Zo heeft Clayton drie pijlen voor de dubbel 15. De derde is de goeie en daarmee staat de Welshman op een 3-1-voorsprong.

22:30 22 uur 30. Clayton op voorsprong. Jonny Clayton zet Dimitri Van den Bergh onder druk. Hij snoept Dancing Dimi zijn leg af met een 84-checkout: triple 20 en double 12. . Clayton op voorsprong Jonny Clayton zet Dimitri Van den Bergh onder druk. Hij snoept Dancing Dimi zijn leg af met een 84-checkout: triple 20 en double 12.

22:27 22 uur 27. Clayton gaat niet in de fout in zijn eigen leg. De Welshman gooit knap uit: triple 20, triple 11 en dubbel 14. Een checkout van 121 dus om de bordjes in evenwicht te hangen. . Clayton gaat niet in de fout in zijn eigen leg. De Welshman gooit knap uit: triple 20, triple 11 en dubbel 14. Een checkout van 121 dus om de bordjes in evenwicht te hangen.

22:25 22 uur 25. 1-0 voor Van den Bergh. De eerste leg is voor Van den Bergh, die uitgooit op dubbel 8. Zo zet hij Clayton meteen onder druk. . 1-0 voor Van den Bergh De eerste leg is voor Van den Bergh, die uitgooit op dubbel 8. Zo zet hij Clayton meteen onder druk.

22:25 22 uur 25. 180! Dimitri Van den Bergh lijkt voorlopig geen last te hebben van de zenuwen. Bij zijn eerste beurt gooit hij meteen een 180. Van een lekkere binnenkomer gesproken! . 180! Dimitri Van den Bergh lijkt voorlopig geen last te hebben van de zenuwen. Bij zijn eerste beurt gooit hij meteen een 180. Van een lekkere binnenkomer gesproken!

22:22 22 uur 22. Daar is Dimi. De twee gladiatoren betreden de arena. Bij Dimitri Van den Bergh gebeurt dat uiteraard op de tonen van "Happy". De opdracht voor Dancing Dimi is duidelijk: hij moet vanavond winnen om nog 4e te worden en zo Michael van Gerwen partij te geven in de halve finales. . Daar is Dimi De twee gladiatoren betreden de arena. Bij Dimitri Van den Bergh gebeurt dat uiteraard op de tonen van "Happy". De opdracht voor Dancing Dimi is duidelijk: hij moet vanavond winnen om nog 4e te worden en zo Michael van Gerwen partij te geven in de halve finales.

22:17 22 uur 17. Van Gerwen op één. Michael van Gerwen heeft zich voor de 8e keer verzekerd van de 1e plek in de reguliere competitie van de Premier League. De Nederlander rekende in zijn laatste wedstrijd af met Peter Wright: 8-6. Van Gerwen was voor het duel met Wright al zeker van die 1e plek, omdat concurrent Aspinall verloren had van De Sousa. De koppositie levert de Nederlander alvast 25.000 pond op. Daar kan op de finaleavond nog een veelvoud bijkomen. Van Gerwen neemt het in de halve finales op tegen "onze" Dimitri Van den Bergh of de Welshman Jonny Clayton. . Van Gerwen op één Michael van Gerwen heeft zich voor de 8e keer verzekerd van de 1e plek in de reguliere competitie van de Premier League. De Nederlander rekende in zijn laatste wedstrijd af met Peter Wright: 8-6.

21:52 21 uur 52. De Sousa maakt indruk. Eén halve finale staat al vast: de Portugees Jose de Sousa neemt het daarin op tegen Nathan Aspinall, een heruitgave dus van de tweede wedstrijd van vanavond. De Sousa heeft in elk geval vertrouwen getankt door Aspinall met 8-3 te verslaan. De Portugees imponeerde ook met een verbluffende 120-checkout, waarbij hij 3 keer op rij double tops gooide. . De Sousa maakt indruk Eén halve finale staat al vast: de Portugees Jose de Sousa neemt het daarin op tegen Nathan Aspinall, een heruitgave dus van de tweede wedstrijd van vanavond.

