20 uur 50. De Sousa pakt Anderson gemakkelijk in: 8-3. Gary Anderson is duidelijk op zoek naar zichzelf. De Schot speelde op het WK nog de finale tegen Gerwyn Price, maar bengelt hier eenzaam en alleen onderaan de ladder na een povere prestatie tegen José De Sousa. De Portugees daarentegen heeft de goede vorm te pakken. .

20 uur 42. Portugal tegen Schotland: wie komt weg uit de gevarenzone? In de tweede helft van de rangschikking nemen José de Sousa (180-machine, maar slechte teller) en Gary Anderson (vaste hand) het tegen elkaar op. .

20 uur 27. Clayton Pakt de volle buit tegen Wade: 8-5. Jonny Clayton begint sterk aan de tweede ronde, pakt 2 punten tegen James Wade en sluipt in het klassement bij Van den Bergh en Aspinall .

20 uur 20. Hopelijk houdt de knie het. Van den Bergh werd onlangs geopereerd aan zijn knie, iets wat hij weer voelde opspelen in aanloop naar deze tweede ronde. "Maar ik word goed begeleid en heb er het volste vertrouwen in dat het goed komt", zegt onze landgenoot. .

20:09

20 uur 09. Hoe sterk is Michael van Gerwen? Michael van Gerwen is dit seizoen niet meer de onaantastbare wereldkampioen. Ook in deze Premier League wisselt de Nederlander topmomenten af met mindere spelletjes. Toch blijft hij een echte killer, met ijzersterke finishes. Oppassen geblazen. .