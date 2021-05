"Go, Jonny, Go!": seizoensrevelatie Clayton heerst in Premier League darts

Aspinall maakte het de Portugees knap lastig en dwong hem na een gelijkopgaande partij bij 9-9 tot een beslissende leg. De Sousa begon die leg op z'n De Sousa's: met een 180. Op dubbel 6 maakte hij het uiteindelijk af. Net als vorig jaar, met Aspinall en Durrant, krijgen we twee debutanten in de finale.

21 uur 58. De Sousa haalt finale na nagelbijter. Na Clayton staat er nog een debutant in de finale. José de Sousa versloeg in de tweede halve finale na een nagelbijter Nathan Aspinall. De Sousa, die zich zoals gewoonlijk een paar keer knullig misrekende, wierp niet op hetzelfde huizenhoge niveau als de voorbije dagen. Aspinall maakte het de Portugees knap lastig en dwong hem na een gelijkopgaande partij bij 9-9 tot een beslissende leg. De Sousa begon die leg op z'n De Sousa's: met een 180. Op dubbel 6 maakte hij het uiteindelijk af. Net als vorig jaar, met Aspinall en Durrant, krijgen we twee debutanten in de finale. .

21:06

21 uur 06. Clayton wipt topfavoriet Van Gerwen. Geen 6e eindzege in de Premier League voor Michael van Gerwen. De Nederlander ging als favoriet zijn halve finale tegen seizoensrevelatie Jonny Clayton in, maar kon het niet waarmaken. Lange tijd ging het gelijk op, maar in het slot toonde Clayton zich secuurder: 8-10. Clayton, die gisteren in een rechtstreekse duel voor de 4e finaleplek nog Dimitri Van den Bergh over de knie legde, stoot bij zijn debuut in de Premier League zo meteen door naar de finale. Eerder dit jaar won hij met de Masters al zijn eerste major. .