Van den Bergh heeft eerste zege beet in Premier League na sterke comeback

22:14 22 uur 14. Van den Bergh: "Ik leef in een droom". Dimitri Van den Bergh was zichtbaar tevreden met zijn overwinning. Aan de microfoon toonde hij opnieuw zijn danskunsten. "De ervaring van de Premier League is waanzinnig", zei hij. "Ik had niet gedacht dat ik een matchpunt ging krijgen. Maar hij liet enkele kansen liggen en ik liet knappe dingen zien. Ik leef in een droom en geniet met volle teugen." . Van den Bergh: "Ik leef in een droom" Dimitri Van den Bergh was zichtbaar tevreden met zijn overwinning. Aan de microfoon toonde hij opnieuw zijn danskunsten. "De ervaring van de Premier League is waanzinnig", zei hij.



22:06 22 uur 06. Van den Bergh heeft eerste zege beet. Dimitri Van den Bergh heeft met veel wilskracht zijn eerste zege in de Premier League gepakt. Tegen Nathan Aspinall, die "The Dreammaker" vorig jaar nog uitschakelde op het WK, had hij een straffe terugkeer nodig. Dancing Dimi liep al snel 3-1 uit, maar één misser was voldoende om Aspinall te lanceren. Hij pakte 3 legs op rij en plots zat Van den Bergh in de problemen. Maar onze landgenoot bleef koel en draaide het nog helemaal om. Van den Bergh nam zelfs geen genoegen met een punt, en sloeg genadeloos toe in de laatste leg. Met een finish in de bullseye was zijn eerste overwinning een feit. Na de Grand Slam of Darts klopt hij Aspinall ook in de Premier League. . Van den Bergh heeft eerste zege beet Dimitri Van den Bergh heeft met veel wilskracht zijn eerste zege in de Premier League gepakt. Tegen Nathan Aspinall, die "The Dreammaker" vorig jaar nog uitschakelde op het WK, had hij een straffe terugkeer nodig. Dancing Dimi liep al snel 3-1 uit, maar één misser was voldoende om Aspinall te lanceren. Hij pakte 3 legs op rij en plots zat Van den Bergh in de problemen. Maar onze landgenoot bleef koel en draaide het nog helemaal om. Van den Bergh nam zelfs geen genoegen met een punt, en sloeg genadeloos toe in de laatste leg. Met een finish in de bullseye was zijn eerste overwinning een feit. Na de Grand Slam of Darts klopt hij Aspinall ook in de Premier League.

06-04-2021 06-04-2021.

23:37 23 uur 37. Van den Bergh: "Ik wil leren van elke match". "Ik heb gevochten en pak één punt tegen een van de meest ervaren spelers van het circuit", zei een tevreden Dimitri Van den Bergh, die voor het eerst in meer dan een half jaar speelde zonder een brace rond zijn knie. "Ik speelde zelfs niet op mijn best, maar als ik kansen krijg, grijp ik ze. Ik onthoud vooral de positieve zaken. Ik wil leren van elke wedstrijd in de Premier League." . Van den Bergh: "Ik wil leren van elke match" "Ik heb gevochten en pak één punt tegen een van de meest ervaren spelers van het circuit", zei een tevreden Dimitri Van den Bergh, die voor het eerst in meer dan een half jaar speelde zonder een brace rond zijn knie.



23:35 23 uur 35. Van den Bergh test Van Gerwen: 6-6. Dimitri Van den Bergh heeft zijn start in de Premier League Darts niet gemist. Met drievoudig wereldkampioen Michael van Gerwen kreeg hij meteen een zware tegenstander voorgeschoteld, maar "Dancing Dimi" hield zijn zenuwen onder controle. Bij 2-2 forceerde Van den Bergh zelfs een eerste break, maar kon die niet vasthouden tegen de ervaren Nederlander. Toch bleef onze landgenoot druk zetten en bij 6-5 was hij slechts één leg verwijderd van een stunt. Maar Van Gerwen had al voor hetere vuren gestaan. Met een check-out van 101 sleepte hij alsnog een gelijkspel uit de brand. . Van den Bergh test Van Gerwen: 6-6 Dimitri Van den Bergh heeft zijn start in de Premier League Darts niet gemist. Met drievoudig wereldkampioen Michael van Gerwen kreeg hij meteen een zware tegenstander voorgeschoteld, maar "Dancing Dimi" hield zijn zenuwen onder controle.



Bij 2-2 forceerde Van den Bergh zelfs een eerste break, maar kon die niet vasthouden tegen de ervaren Nederlander. Toch bleef onze landgenoot druk zetten en bij 6-5 was hij slechts één leg verwijderd van een stunt.



Maar Van Gerwen had al voor hetere vuren gestaan. Met een check-out van 101 sleepte hij alsnog een gelijkspel uit de brand.

22:13 22 uur 13. Price betwist positieve coronatest. Wereldkampioen Gerwyn Price moet de Premier League Darts laten schieten na een positieve coronatest. Maar de nummer 1 van de wereld legt zich daar niet zomaar bij neer. Hij deed zelf drie sneltests, die een negatief resultaat opleverden. "Mensen wensen me beterschap, maar doe dat alsjeblieft niet. Er is niets mis met me", schrijft Price op Instagram. . Price betwist positieve coronatest Wereldkampioen Gerwyn Price moet de Premier League Darts laten schieten na een positieve coronatest. Maar de nummer 1 van de wereld legt zich daar niet zomaar bij neer. Hij deed zelf drie sneltests, die een negatief resultaat opleverden.



"Mensen wensen me beterschap, maar doe dat alsjeblieft niet. Er is niets mis met me", schrijft Price op Instagram.