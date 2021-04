Kan Dimitri Van den Bergh ook leider in Premier League aan?

19:36 19 uur 36. Van den Bergh tegen leider Clayton. Jonny Clayton is de verrassende leider in de Premier League. De debutant verloor in de eerste week alleen van ex-wereldkampioen Rob Cross. Met Dimitri Van den Bergh botst hij op een andere debutant in de Premier League. Clayton kon "Dancing Dimi" al eens verslaan op het EK in 2017, maar Van den Bergh klopte de Welshman op het WK in 2018 en de Grand Slam of Darts vorig jaar. . Van den Bergh tegen leider Clayton Jonny Clayton is de verrassende leider in de Premier League. De debutant verloor in de eerste week alleen van ex-wereldkampioen Rob Cross.



23:36 23 uur 36. Stand van zaken na eerste 5 speeldagen. Door zijn eerste nederlaag heeft Dimitri Van den Bergh zijn leidersplaats moeten afgeven in de stand. Jonny Clayton won van Gary Anderson en voert het pak aan met 7 punten. Achter de Welshman zit alles op een zakdoek. Van den Bergh, Aspinall, Van Gerwen en Wright volgen in het zog met elk 6 punten. Cross, Anderson en Wade staan niet veel verder, met elk 5 punten. De Sousa en Durrant zitten na het eerste speelblok van 5 wedstrijden in de gevarenzone. De Sousa heeft de rest wel nog binnen handbereik, voor titelverdediger Durrant is het wellicht nu al game over. . Stand van zaken na eerste 5 speeldagen Door zijn eerste nederlaag heeft Dimitri Van den Bergh zijn leidersplaats moeten afgeven in de stand. Jonny Clayton won van Gary Anderson en voert het pak aan met 7 punten.

23:23 23 uur 23. Van den Bergh is ongeslagen status kwijt. Op speeldag 5 in de Premier League is Dimitri Van den Bergh tegen een eerste nederlaag aangelopen. De Portugees José de Sousa, die gisteren al schitterde met een 9 darter tegen Nathan Aspinall, bleek te sterk voor onze landgenoot: 3-7. Van den Bergh moest in de eerste leg al meteen zijn worp afgeven aan "The Special One", die bekend staat om zijn knullige rekenfoutjes maar ook om zijn enorm scorend vermogen. Het bleek de voorbode van een moeilijke avond voor onze landgenoot. De Sousa haalde opnieuw erg hoge scores, met 6 180's en een gemiddelde van 104,3, en snelde in geen tijd naar een 1-5-voorsprong. Van den Bergh kon nog een break terugnemen tot 3-5, maar het bleek slechts een laatste stuiptrekking. Een secure De Sousa, die 50% haalde op zijn dubbels, liet zijn prooi niet meer los en maakte het vlot af: 3-7. De eerste nederlaag voor Van den Bergh betekent meteen ook de eerste zege voor De Sousa, die met 4 punten wel nog steeds voorlaatste staat in de stand. Van den Bergh ziet Jonny Clayton over hem springen naar de leidersplaats. . Van den Bergh is ongeslagen status kwijt Op speeldag 5 in de Premier League is Dimitri Van den Bergh tegen een eerste nederlaag aangelopen. De Portugees José de Sousa, die gisteren al schitterde met een 9 darter tegen Nathan Aspinall, bleek te sterk voor onze landgenoot: 3-7.

20:32 20 uur 32. Ingetogen walk-ons ter ere van overleden Prins Philip. Vanavond zullen we geen dansende Dimitri Van den Bergh zien op het podium van de Premier League. De spelers zullen hun opkomst wat serener uitvoeren, uit respect voor de vandaag overleden Prins Philip, de echtgenoot van Queen Elizabeth. Ook de traditionele danseressen zullen er vanavond niet bij zijn en de ronkende "180"-calls zullen uit respect voor Prins Philip wat rustiger klinken. Russ Bray en zijn collega-callers kunnen zo voor een keertje hun stem wat sparen. . Ingetogen walk-ons ter ere van overleden Prins Philip Vanavond zullen we geen dansende Dimitri Van den Bergh zien op het podium van de Premier League. De spelers zullen hun opkomst wat serener uitvoeren, uit respect voor de vandaag overleden Prins Philip, de echtgenoot van Queen Elizabeth.

Met ook nog eens 11 180's, een evenaring van het record in de Premier League, volgde een extra verwittiging voor onze landgenoot.

José De Sousa is vrijdagavond de opponent van Dimitri Van den Bergh. Hij warmde donderdag al op met een 9-darter.

20:55 20 uur 55. Ik ben een vechter, ook al heb ik kansen gemist. Ik wilde winnen, maar ik ben trots op dit punt. Ik beschouw dit dan ook als een gewonnen punt, niet als een verloren punt. Ik geniet van deze ervaring. Dimitri Van den Bergh. Ik ben een vechter, ook al heb ik kansen gemist. Ik wilde winnen, maar ik ben trots op dit punt. Ik beschouw dit dan ook als een gewonnen punt, niet als een verloren punt. Ik geniet van deze ervaring. Dimitri Van den Bergh

20:45 20 uur 45. Van den Bergh versus Wright: 6-6. Ook na de 4e avond blijft Dimitri Van den Bergh ongeslagen. Tegen Peter Wright, de wereldkampioen van 2020, werd het een billijk 6-6-gelijkspel. Van den Bergh, die gisteren met een “whitewash” Durrant van de oche veegde, begon ook tegen Wright met vertrouwen. Met een knappe 160-checkout nam hij in de vierde leg de eerste break voor zijn rekening: 3-1. Het bleek de openingsdans van een festival van breaks te zijn. Om beurten namen beide spelers elkaars worp af, pas bij een 4-3-voorsprong voor Van den Bergh kon Wright opnieuw zijn worp behouden. Van den Bergh bleef goed scoren, met maar liefst acht 180’s, maar Wright, bijgenaamd “Snakebite”, beet zich vast in onze landgenoot en liet niet los. In de belangrijke 10e leg kon Van den Bergh bij een 5-4-voorsprong de cruciale break bemachtigen, maar missers op D16 en D8 deden hem de das om. In de laatste twee legs behielden beide spelers hun worp, met een 6-6-gelijkspel als resultaat. Een sterke Van den Bergh blijft zo ongeslagen in deze Premier League. Morgen neemt hij het op tegen de Portugees De Sousa. . Van den Bergh versus Wright: 6-6 Ook na de 4e avond blijft Dimitri Van den Bergh ongeslagen. Tegen Peter Wright, de wereldkampioen van 2020, werd het een billijk 6-6-gelijkspel.

11:42 11 uur 42. Vanavond Van den Bergh tegen vriend en "gastheer" Wright. Terwijl Dimitri Van den Bergh op kop staat na 3 matchen Premier League, won Peter Wright gisteren pas voor het eerst deze editie tegen zijn Schotse landgenoot Gary Anderson. Vandaag staan de 2 tegenover elkaar. En ze hebben een geschiedenis. Dancing Dimi en Snakebite zijn vrienden. En in de lockdown vorig jaar verbleef hij 3 maanden bij de toenmalige wereldkampioen thuis, wat hem een onvergetelijke ervaring en heel wat skills opleverde. Nadien won de Belg met het World Match Play zijn eerste toptoernooi. "Peter is een gentleman en een geweldig persoon, net als de rest van zijn familie. Ze namen me op als was ik hun zoon." . Vanavond Van den Bergh tegen vriend en "gastheer" Wright Terwijl Dimitri Van den Bergh op kop staat na 3 matchen Premier League, won Peter Wright gisteren pas voor het eerst deze editie tegen zijn Schotse landgenoot Gary Anderson. Vandaag staan de 2 tegenover elkaar. En ze hebben een geschiedenis.



11:40 11 uur 40. Dimitri is een fantastische "stage player". Als je gewoon tegen hem uitkomt, heb je een kans. Maar op tv is hij fantastisch. Ik ga vragen of ze de camera's willen uitzetten. Peter Wright . Dimitri is een fantastische "stage player". Als je gewoon tegen hem uitkomt, heb je een kans. Maar op tv is hij fantastisch. Ik ga vragen of ze de camera's willen uitzetten. Peter Wright

