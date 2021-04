Dimitri Van den Bergh blijft ongeslagen na 6-6-gelijkspel tegen Peter Wright

20:55 20 uur 55. Ik ben een vechter, ook al heb ik kansen gemist. Ik wilde winnen, maar ik ben trots op dit punt. Ik beschouw dit dan ook als een gewonnen punt, niet als een verloren punt. Ik geniet van deze ervaring. Dimitri Van den Bergh. Ik ben een vechter, ook al heb ik kansen gemist. Ik wilde winnen, maar ik ben trots op dit punt. Ik beschouw dit dan ook als een gewonnen punt, niet als een verloren punt. Ik geniet van deze ervaring. Dimitri Van den Bergh

20:45 20 uur 45. Van den Bergh versus Wright: 6-6. Ook na de 4e avond blijft Dimitri Van den Bergh ongeslagen. Tegen Peter Wright, de wereldkampioen van 2020, werd het een billijk 6-6-gelijkspel. Van den Bergh, die gisteren met een “whitewash” Durrant van de oche veegde, begon ook tegen Wright met vertrouwen. Met een knappe 160-checkout nam hij in de vierde leg de eerste break voor zijn rekening: 3-1. Het bleek de openingsdans van een festival van breaks te zijn. Om beurten namen beide spelers elkaars worp af, pas bij een 4-3-voorsprong voor Van den Bergh kon Wright opnieuw zijn worp behouden. Van den Bergh bleef goed scoren, met maar liefst acht 180’s, maar Wright, bijgenaamd “Snakebite”, beet zich vast in onze landgenoot en liet niet los. In de belangrijke 10e leg kon Van den Bergh bij een 5-4-voorsprong de cruciale break bemachtigen, maar missers op D16 en D8 deden hem de das om. In de laatste twee legs behielden beide spelers hun worp, met een 6-6-gelijkspel als resultaat. Een sterke Van den Bergh blijft zo ongeslagen in deze Premier League. Morgen neemt hij het op tegen de Portugees De Sousa. . Van den Bergh versus Wright: 6-6 Ook na de 4e avond blijft Dimitri Van den Bergh ongeslagen. Tegen Peter Wright, de wereldkampioen van 2020, werd het een billijk 6-6-gelijkspel.

11:42 11 uur 42. Vanavond Van den Bergh tegen vriend en "gastheer" Wright. Terwijl Dimitri Van den Bergh op kop staat na 3 matchen Premier League, won Peter Wright gisteren pas voor het eerst deze editie tegen zijn Schotse landgenoot Gary Anderson. Vandaag staan de 2 tegenover elkaar. En ze hebben een geschiedenis. Dancing Dimi en Snakebite zijn vrienden. En in de lockdown vorig jaar verbleef hij 3 maanden bij de toenmalige wereldkampioen thuis, wat hem een onvergetelijke ervaring en heel wat skills opleverde. Nadien won de Belg met het World Match Play zijn eerste toptoernooi. "Peter is een gentleman en een geweldig persoon, net als de rest van zijn familie. Ze namen me op als was ik hun zoon." . Vanavond Van den Bergh tegen vriend en "gastheer" Wright Terwijl Dimitri Van den Bergh op kop staat na 3 matchen Premier League, won Peter Wright gisteren pas voor het eerst deze editie tegen zijn Schotse landgenoot Gary Anderson. Vandaag staan de 2 tegenover elkaar. En ze hebben een geschiedenis.



11:40 11 uur 40. Dimitri is een fantastische "stage player". Als je gewoon tegen hem uitkomt, heb je een kans. Maar op tv is hij fantastisch. Ik ga vragen of ze de camera's willen uitzetten. Peter Wright . Dimitri is een fantastische "stage player". Als je gewoon tegen hem uitkomt, heb je een kans. Maar op tv is hij fantastisch. Ik ga vragen of ze de camera's willen uitzetten. Peter Wright

08-04-2021 08-04-2021.

21:33 21 uur 33. Een 7-0 is redelijk zeldzaam in de Premier League. Het is nog maar de 12e keer dat die score genoteerd wordt in de 16-jarige geschiedenis van het toernooi. Van den Bergh is na zijn zege bovendien de beste Belg ooit in de Premier League. Hij heeft 5 punten. In 2015 beëindigde zijn voorganger Kim Huybrechts het toernooi met 4 stuks. . Een 7-0 is redelijk zeldzaam in de Premier League. Het is nog maar de 12e keer dat die score genoteerd wordt in de 16-jarige geschiedenis van het toernooi.



Van den Bergh is na zijn zege bovendien de beste Belg ooit in de Premier League. Hij heeft 5 punten. In 2015 beëindigde zijn voorganger Kim Huybrechts het toernooi met 4 stuks.

Van den Bergh: "Het doet me pijn dat Glen zo speelt". Van den Bergh was niet euforisch na zijn ruime zege. "Ik heb mijn werk gedaan, maar dit was mentaal geen makkelijke wedstrijd omdat de tegenstander zo aan het worstelen was", vertelde hij. "Het doet me pijn dat Glen zo speelt. Hij is een fantastische gast en heeft al veel gewonnen. Ik hoop dat het keert voor hem. Ik had die 7-0 niet verwacht."

Van den Bergh blaast Durrant weg! Glen Durrant is het kneusje van deze competitie met nog geen enkel punt na 2 matchen en ook tegen Van den Bergh kon de ex-wereldkampioen zich niet herpakken, integendeel. Van den Bergh presteerde sterk en pakte bij zijn eerste beurt meteen uit met een 180 en brak zo door de eerste leg van Durrant. De 50-jarige Brit had het vooral lastig met de dubbels (out-shots). In een mum van tijd stond Van den Bergh op 5-0 mét 2 finishes op bull's eye. Indrukwekkend. Durrant wist niet meer van welk hout pijltjes te maken en pakte geen enkele leg. Van den Bergh haalt uit met een droge 7-0, de eerste van deze competitie. Een serieuze boost voor zijn zelfvertrouwen.

07-04-2021 07-04-2021.

Van den Bergh: "Ik leef in een droom". Dimitri Van den Bergh was zichtbaar tevreden met zijn overwinning. Aan de microfoon toonde hij opnieuw zijn danskunsten. "De ervaring van de Premier League is waanzinnig", zei hij. "Ik had niet gedacht dat ik een matchpunt zou krijgen. Maar hij liet enkele kansen liggen en ik liet knappe dingen zien. Ik leef in een droom en geniet met volle teugen."



Van den Bergh heeft eerste zege beet. Dimitri Van den Bergh heeft met veel wilskracht zijn eerste zege in de Premier League gepakt. Tegen Nathan Aspinall, die "The Dreammaker" vorig jaar nog uitschakelde op het WK, had hij een straffe terugkeer nodig. Dancing Dimi liep al snel 3-1 uit, maar één misser was voldoende om Aspinall te lanceren. Hij pakte 3 legs op rij en plots zat Van den Bergh in de problemen. Maar onze landgenoot bleef koel en draaide het nog helemaal om. Van den Bergh nam zelfs geen genoegen met een punt, en sloeg genadeloos toe in de laatste leg. Met een finish in de bullseye was zijn eerste overwinning een feit. Na de Grand Slam of Darts klopt hij Aspinall ook in de Premier League.

