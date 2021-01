Roemloze aftocht voor Dancing Dimi op Masters: eerste ronde is meteen eindstation

In de eerste ronde op deze Masters speelden de deelnemers een "best of 11 legs". Goed starten was dus de boodschap, maar daar slaagde onze landgenoot niet in.

Van den Bergh keek al snel tegen een 2-0-achterstand aan en besefte dat doorstoten moeilijk zou worden. Onze landgenoot keerde wel nog terug tot 2-2, maar kon vervolgens geen enkele leg meer winnen.

Met een 6-2-nederlaag loopt het debuut van Dancing Dimi zo met een sisser af.