Jonny Clayton wint met de Masters darts zijn eerste major

Jonny Clayton won nooit eerder een major in het darts. Daar bracht de Welshman vanavond verandering in. Op weg naar de finale versloeg Clayton onder meer Michael Van Gerwyn en Peter Wright. In de finale was hij ook te sterk voor Mervyn King.

Toch is een eindoverwinning niet vreemd voor de Welshman. Vorig jaar won hij de Wereldbeker, samen met Gerwyn Price. Met zijn eerste individuele titel slaat Clayton meteen een dubbelslag: hij pakt ook het laatst overgebleven plekje voor de Premier League.