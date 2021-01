WK-revelatie Van Duijvenbode bijt zijn tanden stuk op ervaren Anderson

16:31 16 uur 31. Ervaren Anderson wipt revelatie Van Duijvenbode. Gary Anderson heeft een einde gemaakt aan het sprookje van de Nederlandse auberginekweker Dirk van Duijvenbode. De Schot verloor in de kwartfinales wel nog de 1e set, maar was daarna een maatje te groot voor de toernooirevelatie: 5-1. Ondanks de uitschakeling kan "The Aubergenius" wel terugblikken op een fantastisch WK. Bij zijn tweede deelname klopte hij op weg naar de kwartfinales kleppers als Rob Cross en Glen Durrant. Anderson van zijn kant mag zich opmaken voor een duel met de winnaar van de partij tussen Michael van Gerwen en Dave Chisnall in de halve finales. Setstanden: 1-3, 3-1, 3-0, 3-0, 3-1, 3-2 . Ervaren Anderson wipt revelatie Van Duijvenbode Gary Anderson heeft een einde gemaakt aan het sprookje van de Nederlandse auberginekweker Dirk van Duijvenbode. De Schot verloor in de kwartfinales wel nog de 1e set, maar was daarna een maatje te groot voor de toernooirevelatie: 5-1.

15:35 15 uur 35. Bunting rekent af met Pool Ratajski. Stephen Bunting heeft zich als eerste geplaatst voor de halve finales in Ally Pally. De Engelsman, de nummer 26 van de wereld, rekende in zijn kwartfinale af met de Pool Krzysztof Ratajski. Bunting zette zichzelf in een zetel door de eerste 3 sets te winnen en liep vervolgens ook 4-1 uit. Ratajski knabbelde dan nog wat aan zijn achterstand, maar Bunting liet de Pool niet meer langszij komen en won met 5-3. Voor de Engelsman wordt het zijn eerste keer in de halve finales van het WK. Setstanden: 3-1, 3-0, 3-2, 2-3, 3-2, 1-3, 1-3, 3-0 .

30-12-2020. 23:46 23 uur 46. Van Gerwen ontsnapt aan uitschakeling in waanzinnige partij. Bijna heeft Joe Cullen voor dé verrassing van het WK darts gezorgd. De Engelsman zette topfavoriet Michael van Gerwen met de rug tegen de muur en liep uit tot 3-1 in de sets. In de hele wedstrijd gooide Cullen trouwens 19(!) 180's. Van Gerwen was mentaal sterk en knokte zich terug in de match: 3-3. In de laatste set liet Cullen 2 matchdarts liggen. Een mentale tik voor Cullen, die in het beslissende leg geen enkele triple meer gooide. Van Gerwen maakte het koelbloedig af. De Nederlander stoot zo door naar de kwartfinales, waarin onze landgenoot Dimitri Van den Bergh zijn tegenstander kan worden. Maar dan moet "Dancing Dimi" morgen voorbij de Engelsman Chisnall.

