WK darts: Van Gerwen overleeft 2 matchdarts tegen Cullen, die 19(!) 180's gooit

Van Gerwen was mentaal sterk en knokte zich terug in de match: 3-3. In de laatste set liet Cullen 2 matchdarts liggen. Een mentale tik voor Cullen, die in het beslissende leg geen enkele triple meer gooide. Van Gerwen maakte het koelbloedig af.

23 uur 46. Van Gerwen ontsnapt aan uitschakeling in waanzinnige partij. Bijna heeft Joe Cullen voor dé verrassing van het WK darts gezorgd. De Engelsman zette topfavoriet Michael van Gerwen met de rug tegen de muur en liep uit tot 3-1 in de sets. In de hele wedstrijd gooide Cullen trouwens 19(!) 180's. Van Gerwen was mentaal sterk en knokte zich terug in de match: 3-3. In de laatste set liet Cullen 2 matchdarts liggen. Een mentale tik voor Cullen, die in het beslissende leg geen enkele triple meer gooide. Van Gerwen maakte het koelbloedig af. De Nederlander stoot zo door naar de kwartfinales, waarin onze landgenoot Dimitri Van den Bergh zijn tegenstander kan worden. Maar dan moet "Dancing Dimi" morgen voorbij de Engelsman Chisnall. .

21:01

21 uur 01. Chisnall: "Van den Bergh speelt geweldig". Chisnall daagt Dimitri van den Bergh uit in de achtste finales. De Brit, die in 2019 nog in de kwartfinales stond, kon Van den Bergh al een aantal keer kloppen. "Ik had Van den Bergh even in mijn zak, maar dat is nu gedaan. Hij speelt geweldig en gooit hoge gemiddeldes", zei Chizzy. "Ik zal veel beter moeten starten, want Van den Bergh mag je geen 2-0-voorsprong geven." .