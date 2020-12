WK darts LIVE: Huybrechts heeft nog 1 set nodig tegen toptienspeler White

20:34 20 uur 34. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1341104371241762817

20:33 20 uur 33. Huybrechts pakt ook set 2: 3-2. Het was spannend, maar ook set 2 gaat naar Kim Huybrechts. De Belg kwam net als in set 1 al snel 2-0 voor, maar White knokte zich met onder andere een 11-darter terug naar 2-2. Huybrechts moest in de beslissende leg breaken om ook set twee binnen te halen en deed dat ook. Hij profiteerde optimaal van drie missers van White op dubbel 16. Op diezelfde dubbel maakte onze landgenoot het wel af. Huybrechts op rozen.

20:26 20 uur 26. Huybrechts lijkt zijn draai te hebben gevonden. Ook in set 2 snelt hij meteen naar een 2-0-voorsprong. White gooit hoge scores, maar slaagt er niet in om zijn finishes te vinden. Huybrechts ziet het graag gebeuren.

20:21 20 uur 21. Zoals gehoopt lag het niveau in set 1 meteen hoog. White gooide een gemiddelde van 107 in de eerste 4 legs. Huybrechts zette daar een gemiddelde van 105 tegenover, maar was in tegenstelling tot zijn tegenstander wél secuur bij de uitworpen.

20:17 20 uur 17. Huybrechts pak set 1 na breakfestival: 3-1. Huybrechts is goed begonnen aan zijn partij tegen White. De Belg pakte de openingsleg en ging daarna meteen door de worp van White, dankzij enkele missers van de Engelsman bij zijn uitworpen. Huybrechts leek op weg naar een snelle 3-0-zege in de eerste set maar White knokte zich terug door op zijn beurt te breaken. In de vierde leg ging Huybrechts opnieuw door de worp van White, met een knappe 121 checkout. "The Hurricane" pakt set 1 met 3-1.

20:04 20 uur 04. Begeleid door de stem van John McDonald, de speaker in het Alexandra Palace, komen Huybrechts en White het podium op. Zoals u weet is er op dit WK geen publiek toegelaten in de zaal. White, die zich beter in zijn sas voelt op de vloertoernooien, zal dat niet meteen erg vinden. Huybrechts daarentegen kan wel genieten van een een massa enthousiaste dartsfans.

19:55 19 uur 55. Krisztof Ratajski heeft zonet Ryan Joyce gewipt in de eerste wedstrijd van de avond (3-0). Kim Huybrechts en Ian White staan klaar om zo dadelijk aan hun wedstrijd te beginnen.

19:21 19 uur 21. Wat ik van mijn tweede ronde verwacht? Ian White is een topspeler. Op de vloertoernooien behoort hij misschien wel tot de beste vijf spelers. Op het podium heeft hij nog nooit echt zijn potentieel laten zien, maar dat is geen reden om hem te onderschatten. Kim Huybrechts.

19:00 19 uur . Stevige opdracht voor Huybrechts in R2. Na zijn dominante prestatie in ronde 1 tegen de onbekende Chinees Zhuang is Kim Huybrechts vanavond opnieuw aan zet op het WK darts. Zijn tegenstander in ronde 2 is de ervaren Engelsman Ian White, de nummer 10 van de wereld. White, bijgenaamd "Diamond", begint vanavond aan zijn tiende WK darts. Zijn beste resultaat behaalde hij in 2014, toen hij zich naar de kwartfinales wierp. Het wordt voor White en Huybrechts bovendien niet de eerste keer dat ze elkaar treffen op het WK: in 2014 verloor Huybrechts in de 1/16e-finales van White, een jaar later nam hij in dezelfde ronde revanche tegen de Engelsman.

Het wordt voor White en Huybrechts bovendien niet de eerste keer dat ze elkaar treffen op het WK: in 2014 verloor Huybrechts in de 1/16e-finales van White, een jaar later nam hij in dezelfde ronde revanche tegen de Engelsman.

18:50 18 uur 50. Live om 20u met tekstupdates. De wedstrijden van de Belgen op dit WK kan u bij Sporza live volgen met tekstupdates. Beginnen doen we vanavond met Kim Huybrechts, die in zijn tweede ronde het opneemt tegen Ian White. Morgen komt Dimitri van den Bergh voor het eerst in actie op dit WK, hij sluit dag 8 af met zijn tweede ronde tegen de 66-jarige veteraan Paul Lim.

21-12-2020 21-12-2020.

16:14 16 uur 14. Huybrechts vernedert Chinees Di Zhuang. Kim Huybrechts heeft indruk gemaakt in zijn eerste partij op het WK. In de 1e ronde waste hij de Chinees Di Zhuang de oren met een kurkdroge 3-0. Enkel in het begin van de wedstrijd aarzelde Huybrechts even om de eerste set binnen te halen, maar daarna zag Zhuang sterretjes tegen een erg sterk gooiende Huybrechts. De Belg stoomde op een indrukwekkende manier naar de overwinning en sloot de wedstrijd af met een gemiddelde van 104,5. Dat is het hoogste tot nu toe in de 1e ronde. Zhuang kon zelfs geen enkele leg winnen. Een ferme vertrouwensboost dus voor Kim Huybrechts, die het in de volgende ronde mag opnemen tegen Ian White. De ervaren Engelsman - bijnaam "Diamond" - is de nummer 10 van de wereld. Huybrechts prijkt op de 39e plaats.

Enkel in het begin van de wedstrijd aarzelde Huybrechts even om de eerste set binnen te halen, maar daarna zag Zhuang sterretjes tegen een erg sterk gooiende Huybrechts.

De Belg stoomde op een indrukwekkende manier naar de overwinning en sloot de wedstrijd af met een gemiddelde van 104,5. Dat is het hoogste tot nu toe in de 1e ronde. Zhuang kon zelfs geen enkele leg winnen.

Een ferme vertrouwensboost dus voor Kim Huybrechts, die het in de volgende ronde mag opnemen tegen Ian White. De ervaren Engelsman - bijnaam "Diamond" - is de nummer 10 van de wereld. Huybrechts prijkt op de 39e plaats.

16:13 16 uur 13. Ik ben blij. De openingswedstrijd is altijd een beetje moeilijk. Nu was het tegen een onbekende tegenstander, maar ik was alleen met mijn eigen wedstrijd bezig. Momenteel speel ik op training mijn beste darts ooit. Ik moet het alleen op de plaats van de waarheid weten te brengen en vandaag is dat gelukt. Het was echt goed. Tegen Ian White speelde ik al twee keer op een WK en het staat 1-1. Het zal in ieder geval weer een goede wedstrijd worden. Kim Huybrechts.

19-12-2020 19-12-2020.

23:18 23 uur 18. Dimitri Van den Bergh treft 66-jarige legende Paul Lim. In de tweede ronde zal onze landgenoot Dimitri Van den Bergh het moeten opnemen tegen Paul Lim uit Singapore (66). Lim was in 1990 de eerste die op een WK een 9-darter wierp.

21:28 21 uur 28. Aubergineman Dirk van Duijvenbode stoot nipt door. De Nederlander Dirk van Duijvenbode heeft zich na een knappe comeback toch nog geplaatst voor de tweede ronde, waar ex-wereldkampioen Rob Cross hem opwacht. Van Duijvenbode zag even sterretjes tegen jeugdwereldkampioen Bradley Brooks, maar won nadien 9 opeenvolgende legs en won uiteindelijk met 3-2. De Nederlander werkt in de week bij een auberginekwekerij en dat mocht bij zijn intrede niet ontbreken. Van Duijvenbode heeft als bijnaam "Aubergenius", het wordt u in onderstaande video wel snel duidelijk waarom.



Van Duijvenbode zag even sterretjes tegen jeugdwereldkampioen Bradley Brooks, maar won nadien 9 opeenvolgende legs en won uiteindelijk met 3-2.

De Nederlander werkt in de week bij een auberginekwekerij en dat mocht bij zijn intrede niet ontbreken. Van Duijvenbode heeft als bijnaam "Aubergenius", het wordt u in onderstaande video wel snel duidelijk waarom.

18-12-2020 18-12-2020.

16:42 16 uur 42. De Decker meteen out, nog 2 Belgen over. Mike De Decker is er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de tweede ronde op het WK darts. Onze landgenoot verloor kansloos in drie sets (best of five) van de Japanse outsider Edward Foulkes. Kim Huybrechts komt zaterdag in actie in zijn eerste ronde, Dimitri Van den Bergh is vrij.

Kim Huybrechts komt zaterdag in actie in zijn eerste ronde, Dimitri Van den Bergh is vrij.

17-12-2020 17-12-2020.

23:17 23 uur 17. Wereldkampioen vlot door naar derde ronde. Voor zijn eerste opdracht op het WK deed Peter Wright zijn klauwen uiteindelijk wel uit. De titelverdediger had weinig problemen tegen Steve West en gaf in de eerste twee sets geen enkele leg weg. West wriemelde nog even tegen, maar Wright maakte het af met 3-1.

23:15 23 uur 15. Peter Wright verzorgt de show. Met zijn opvallende kapsels trekt Peter Wright sowieso al de aandacht, maar voor de openingsspeeldag van het WK darts deed de wereldkampioen er nog een schepje bovenop. Hij verfde ook zijn baard en wenkbrauwen groen en betrad het Alexandra Palace als 'The Grinch', een animatiefiguur.

