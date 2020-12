10:01

10 uur 01. 2 Belgen in actie vandaag. Maar liefst 2 Belgen kunnen vandaag doorstoten naar de 1/8e finales van het WK darts. Omstreeks 14.30u neemt Kim Huybrechts het op tegen de Engelsman Ryan Searle. Op papier een haalbare kaart, want Searle staat maar 1 plaatsje hoger op de ranking en in de 2e ronde bewees Huybrechts in vorm te zijn door de nummer 10 van de wereld uit te schakelen. Ook Dimitri Van den Bergh had in zijn vorige match het goeie gevoel snel te pakken. De Nederlander Wattimena, bijgenaamd The Machine Gun, draait al een paar jaar mee op de Tour, al raakte hij nog niet verder dan de 3e ronde op het WK. .