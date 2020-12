WK darts: IJzersterke Huybrechts klopt toptienspeler White op weg naar 3e ronde

"Ik voelde me heel goed in het begin en ik domineerde de partij. Maar in de derde set werd ik plots bloednerveus. Ik heb mezelf dan gekalmeerd en heb misschien ook wel het nodige geluk gehad, maar finaal heb ik mijn kansen zelf ook gegrepen. Ik heb me nog nooit zo goed gevoeld als nu, ik voel dat dit mijn toernooi wordt", besluit hij.

21 uur 30. Huybrechts: "Hier werk ik een heel jaar voor". "Ik ben dolgelukkig", reageerde een opgeluchte Huybrechts na de wedstrijd. "Dit zijn de wedstrijden waar je zo hard voor werkt, een heel jaar lang. Als dat harde werk dan ook nog zijn vruchten afwerpt op het grootste podium van allemaal, dan is dat een enorme opluchting." "Ik voelde me heel goed in het begin en ik domineerde de partij. Maar in de derde set werd ik plots bloednerveus. Ik heb mezelf dan gekalmeerd en heb misschien ook wel het nodige geluk gehad, maar finaal heb ik mijn kansen zelf ook gegrepen. Ik heb me nog nooit zo goed gevoeld als nu, ik voel dat dit mijn toernooi wordt", besluit hij. .

20 uur 56. Huybrechts wipt ervaren toptienspeler White: 3-1. Een ijzersterke Kim Huybrechts heeft zichzelf getrakteerd op een derde ronde op het WK darts. In een erg hoogstaande wedstrijd, met gemiddeldes vlot boven de 100, begon onze landgenoot sterk. Huybrechts toonde zich beter op de dubbels dan White en pakte met 3-1 en 3-2 de eerste twee sets. In set 3 begon de machine van Huybrechts wat te sputteren. White, de nummer 10 van de wereld, profiteerde optimaal en knokte zich terug in de wedstrijd met een 3-1-setwinst. In de vierde set ging het lange tijd gelijk op. Huybrechts kon bij 1-1 als eerste breaken, maar met de zege in zicht miste hij een matchdart. White profiteerde en kwam terug tot 2-2, maar met een 180 op een uitstekend moment zette Huybrechts de Engelsman met de rug tegen de muur in de beslissende leg. Op dubbel 18 maakte hij het bij zijn tweede matchdart finaal af. Een straffe prestatie van Huybrechts, die het in de derde ronde opneemt tegen Ryan Searle, nummer 38 van de wereld. .