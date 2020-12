WK darts: Huybrechts laat geen spaander heel van Chinees Zhuang

16:14 16 uur 14. Huybrechts vernedert Chinees Di Zhuang. Kim Huybrechts heeft indruk gemaakt in zijn eerste partij op het WK. In de 1e ronde waste hij de Chinees Di Zhuang de oren met een kurkdroge 3-0. Enkel in het begin van de wedstrijd aarzelde Huybrechts even om de eerste set binnen te halen, maar daarna zag Zhuang sterretjes tegen een erg sterk gooiende Huybrechts. De Belg stoomde op een indrukwekkende manier naar de overwinning en sloot de wedstrijd af met een gemiddelde van 104,5. Dat is het hoogste tot nu toe in de 1e ronde. Zhuang kon zelfs geen enkele leg winnen. Een ferme vertrouwensboost dus voor Kim Huybrechts, die het in de volgende ronde mag opnemen tegen Ian White. De ervaren Engelsman - bijnaam "Diamond" - is de nummer 10 van de wereld. Huybrechts prijkt op de 39e plaats. . Huybrechts vernedert Chinees Di Zhuang Kim Huybrechts heeft indruk gemaakt in zijn eerste partij op het WK. In de 1e ronde waste hij de Chinees Di Zhuang de oren met een kurkdroge 3-0.

16:13 16 uur 13. Ik ben blij. De openingswedstrijd is altijd een beetje moeilijk. Nu was het tegen een onbekende tegenstander, maar ik was alleen met mijn eigen wedstrijd bezig. Momenteel speel ik op training mijn beste darts ooit. Ik moet het alleen op de plaats van de waarheid weten te brengen en vandaag is dat gelukt. Het was echt goed. Tegen Ian White speelde ik al twee keer op een WK en het staat 1-1. Het zal in ieder geval weer een goede wedstrijd worden. Kim Huybrechts.

19-12-2020 19-12-2020.

23:18 23 uur 18. Dimitri Van den Bergh treft 66-jarige legende Paul Lim. In de tweede ronde zal onze landgenoot Dimitri Van den Bergh het moeten opnemen tegen Paul Lim uit Singapore (66). Lim was in 1990 de eerste die op een WK een 9-darter wierp.

21:28 21 uur 28. Aubergineman Dirk van Duijvenbode stoot nipt door. De Nederlander Dirk van Duijvenbode heeft zich na een knappe comeback toch nog geplaatst voor de tweede ronde, waar ex-wereldkampioen Rob Cross hem opwacht. Van Duijvenbode zag even sterretjes tegen jeugdwereldkampioen Bradley Brooks, maar won nadien 9 opeenvolgende legs en won uiteindelijk met 3-2. De Nederlander werkt in de week bij een auberginekwekerij en dat mocht bij zijn intrede niet ontbreken. Van Duijvenbode heeft als bijnaam "Aubergenius", het wordt u in onderstaande video wel snel duidelijk waarom.



Van Duijvenbode zag even sterretjes tegen jeugdwereldkampioen Bradley Brooks, maar won nadien 9 opeenvolgende legs en won uiteindelijk met 3-2.

De Nederlander werkt in de week bij een auberginekwekerij en dat mocht bij zijn intrede niet ontbreken. Van Duijvenbode heeft als bijnaam "Aubergenius", het wordt u in onderstaande video wel snel duidelijk waarom.

