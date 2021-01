Welshman Gerwyn Price is de eerste finalist op het WK darts

21:24

21 uur 24. Price is de eerste WK-finalist. Gerwyn Price heeft zich voor het eerst in zijn carrière kunnen plaatsen voor de finale van het WK darts. De Welshman, de nummer 3 van de wereld, klopte in de halve finales de Engelsman Stephen Bunting na een beklijvende partij met 6-4. Price maakt de beste start tegen Bunting, een voormalige wereldkampioen in de BDO-bond. Maar de Engelsman krikte na de verloren 1e set zijn niveau op en won vervolgens 3 sets op rij. Met zijn rug tegen de muur schoot Price net op tijd wakker. De Welshman krikte zijn gemiddeldes op en bij 4-4 hingen de bordjes weer in evenwicht. Maar Price had duidelijk het mentale overwicht na zijn knappe comeback en hield het hoofd ook koel aan het einde van de partij, waarin hij 15 180's gooide en afsloot met een gemiddelde van meer dan 100. Als Price er zondag in de slaag het WK te winnen, lost hij Michael van Gerwen af als nummer 1 van de wereld. De Nederlander was vrijdagavond kansloos tegen Dave Chisnall. Setstanden: 3-2, 2-3, 2-3, 1-3, 3-1, 3-1, 2-3, 3-1, 3-0, 3-1 .