LIVE: Verbluffende Gerwyn Price stevent af op wereldtitel darts

22:30 22 uur 30. Tussenstand . sets (best of 13) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Gary Anderson (Sch) 2 3 1 1 1 0 3 Gerwyn Price (Wal) 3 1 3 3 3 3 2 . Tussenstand

sets (best of 13)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Gary Anderson (Sch) 2 3 1 1 1 0 3

Gerwyn Price (Wal) 3 1 3 3 3 3 2







22:01 22 uur 01. Anderson leeft nog. Gary Anderson pakt een setje terug. De Schot mist eerst nog een 120-checkout, maar 158 uitgooien met 3 pijlen blijkt vervolgens ook voor Price te moeilijk. Anderson faalt op zijn beurt niet op de dubbel-20 en zo staat het 5-2 in de sets. . Anderson leeft nog Gary Anderson pakt een setje terug. De Schot mist eerst nog een 120-checkout, maar 158 uitgooien met 3 pijlen blijkt vervolgens ook voor Price te moeilijk. Anderson faalt op zijn beurt niet op de dubbel-20 en zo staat het 5-2 in de sets.

22:00 22 uur . Gerwyn Price mist dan toch eens op double tops, waardoor Anderson er 2-2 van maakt in de 7e set. De Schot mag nu als eerste werpen om te proberen een setje terug te pakken. . Gerwyn Price mist dan toch eens op double tops, waardoor Anderson er 2-2 van maakt in de 7e set. De Schot mag nu als eerste werpen om te proberen een setje terug te pakken.

21:57 21 uur 57. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1345836562744037376

21:51 21 uur 51. Price verslapt niet. We komen stilaan superlatieven te kort voor Gerwyn Price. De Welshman wordt in de tweede leg van set 6 flink onder druk gezet door Anderson, maar checkt doodleuk een 161 uit. In de volgende leg flirt hij met een ninedarter, maar hij heeft uiteindelijk 10 pijltjes nodig om de set en een 5-1-voorsprong te pakken. . Price verslapt niet We komen stilaan superlatieven te kort voor Gerwyn Price. De Welshman wordt in de tweede leg van set 6 flink onder druk gezet door Anderson, maar checkt doodleuk een 161 uit. In de volgende leg flirt hij met een ninedarter, maar hij heeft uiteindelijk 10 pijltjes nodig om de set en een 5-1-voorsprong te pakken.

21:47 Gerwyn Price miste nog niet op de dubbel-20:. 21 uur 47. Gerwyn Price miste nog niet op de dubbel-20: Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1345833732415090690

21:44 21 uur 44. Anderson met de rug tegen de muur. Anderson kon nog even het hoofd boven water houden in de 5e set, maar Gerwyn Price maakt het toch af in zijn eigen leg. Anderson kan niet genoeg druk zetten en Price checkt een 76 out: 20, 16 en u raadt het al... double tops. Price leidt met 4-1 in de sets en heeft nog 3 sets nodig om dit WK te winnen. . Anderson met de rug tegen de muur Anderson kon nog even het hoofd boven water houden in de 5e set, maar Gerwyn Price maakt het toch af in zijn eigen leg. Anderson kan niet genoeg druk zetten en Price checkt een 76 out: 20, 16 en u raadt het al... double tops. Price leidt met 4-1 in de sets en heeft nog 3 sets nodig om dit WK te winnen.

21:41 21 uur 41. Price is dan toch nog menselijk: hij laat twee kansen liggen om set 5 met 3-0 binnen te halen, waarna Anderson koeltjes dubbel 5 uitgooit. De Schot moet wel nog altijd twee legs winnen om deze set binnen te halen. . Price is dan toch nog menselijk: hij laat twee kansen liggen om set 5 met 3-0 binnen te halen, waarna Anderson koeltjes dubbel 5 uitgooit. De Schot moet wel nog altijd twee legs winnen om deze set binnen te halen.

21:38 21 uur 38. In de 5e set gaat Price gewoon op zijn elan door. In de 1e leg forceert hij meteen een minibreak met een 83-checkout: 17, triple-16, dubbel-9. . In de 5e set gaat Price gewoon op zijn elan door. In de 1e leg forceert hij meteen een minibreak met een 83-checkout: 17, triple-16, dubbel-9.

21:35 21 uur 35. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1345830776831676417

21:33 21 uur 33. Verbluffende Price loopt verder uit. Het is voorlopig het avondje van Gerwyn Price. De nummer 3 van de wereld neemt een 3-1-voorsprong in sets. Het mag niet meer verbazen dat een 40-checkout een koud kunstje is voor de Welshman: één pijl volstaat voor de dubbel-20. Na 4 sets is het checkout-percentage van Price hallucinant: 10 op 13, dat is bijna 77 procent. . Verbluffende Price loopt verder uit Het is voorlopig het avondje van Gerwyn Price. De nummer 3 van de wereld neemt een 3-1-voorsprong in sets. Het mag niet meer verbazen dat een 40-checkout een koud kunstje is voor de Welshman: één pijl volstaat voor de dubbel-20. Na 4 sets is het checkout-percentage van Price hallucinant: 10 op 13, dat is bijna 77 procent.

21:32 21 uur 32. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1345830295732416513

21:29 21 uur 29. Gerwyn Price gooit al zijn 5e 180 van de avond. De Welshman staat erg secuur te werpen, met een gemiddelde van boven de 100 en een checkout percentage van 72%. . Gerwyn Price gooit al zijn 5e 180 van de avond. De Welshman staat erg secuur te werpen, met een gemiddelde van boven de 100 en een checkout percentage van 72%.

21:27 21 uur 27. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1345828873360076800

21:25 21 uur 25. Price opnieuw op voorsprong. Gerwyn Price wint opnieuw een set die Anderson begonnen was. De druk van de Welshman is moordend, met een gemiddelde dat boven de 100 zit. De 60-checkout is een eitje voor Price: 20 en double tops voor een 2-1-voorsprong in sets. . Price opnieuw op voorsprong Gerwyn Price wint opnieuw een set die Anderson begonnen was. De druk van de Welshman is moordend, met een gemiddelde dat boven de 100 zit. De 60-checkout is een eitje voor Price: 20 en double tops voor een 2-1-voorsprong in sets.

21:22 21 uur 22. Price zet met een break in de 1e leg meteen de toon in set 3. De Welshman lijkt op weg naar setwinst, maar Anderson houdt het hoofd boven water met een knappe 170-checkout. . Price zet met een break in de 1e leg meteen de toon in set 3. De Welshman lijkt op weg naar setwinst, maar Anderson houdt het hoofd boven water met een knappe 170-checkout.

21:22 21 uur 22. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1345827786632671234

21:17 21 uur 17. Het staat 1-1. Anderson hangt de bordjes weer in evenwicht. Price mist twee pijlen op dubbel-8 en zo ook de kans om een 5e leg af te dwingen in set 2. Anderson faalt vervolgens niet op dubbel-20 en zo staat het 1-1 in de sets. . Het staat 1-1 Anderson hangt de bordjes weer in evenwicht. Price mist twee pijlen op dubbel-8 en zo ook de kans om een 5e leg af te dwingen in set 2. Anderson faalt vervolgens niet op dubbel-20 en zo staat het 1-1 in de sets.

21:17 21 uur 17. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1345826363022974977

21:13 21 uur 13. Gary Anderson heeft maar 6 pijltjes nodig om 308 uit te gooien en forceert vervolgens een break in de derde leg van set 2. Pakt hij een set terug? . Gary Anderson heeft maar 6 pijltjes nodig om 308 uit te gooien en forceert vervolgens een break in de derde leg van set 2. Pakt hij een set terug?

21:13 21 uur 13. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1345825374920441857

21:06 21 uur 06. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1345823751833849861

21:03 21 uur 03. De eerste set is voor Price! Gerwyn Price steekt de 1e set op zak. In de 5e leg mocht Anderson als eerste gooien, maar Price zet de Schot goed onder druk. Anderson kan een 112-checkout niet verzilveren, waarna Price het met een zesje en zijn geliefkoosde double tops (dubbele 20) afmaakt. . De eerste set is voor Price! Gerwyn Price steekt de 1e set op zak. In de 5e leg mocht Anderson als eerste gooien, maar Price zet de Schot goed onder druk. Anderson kan een 112-checkout niet verzilveren, waarna Price het met een zesje en zijn geliefkoosde double tops (dubbele 20) afmaakt.

21:01 21 uur 01. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1345822403738402816

20:59 20 uur 59. Rebreak van Price. Daar is de eerste schreeuw van Price! Anderson laat een kansje liggen om de set binnen te halen en maakt de break van de Schot ongedaan met 84-checkout. . Rebreak van Price Daar is de eerste schreeuw van Price! Anderson laat een kansje liggen om de set binnen te halen en maakt de break van de Schot ongedaan met 84-checkout.

20:58 20 uur 58. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1345821847028436992

20:56 20 uur 56. Minibreak voor Anderson. Anderson snoept de tweede leg van Price af met een 76-checkout en mag nu als eerste gaan werpen om de 1e set binnen te halen. . Minibreak voor Anderson Anderson snoept de tweede leg van Price af met een 76-checkout en mag nu als eerste gaan werpen om de 1e set binnen te halen.

20:53 20 uur 53. Start van de wedstrijd. Anderson en Price zijn eraan begonnen. In de eerste leg flirt Price meteen met een break, maar Anderson behoudt zijn leg. . Start van de wedstrijd Anderson en Price zijn eraan begonnen. In de eerste leg flirt Price meteen met een break, maar Anderson behoudt zijn leg.

20:51 20 uur 51. Ice Ice Baby. Wanneer "Ice Ice Baby" van Vanilla Ice door de boxen dreunt, weet je dat het de beurt is aan Gerwyn "The Iceman" Price. De 35-jarige Schot kan zich vanavond voor het eerst in zijn carrière tot wereldkampioen kan kronen. . Ice Ice Baby Wanneer "Ice Ice Baby" van Vanilla Ice door de boxen dreunt, weet je dat het de beurt is aan Gerwyn "The Iceman" Price. De 35-jarige Schot kan zich vanavond voor het eerst in zijn carrière tot wereldkampioen kan kronen.

20:50 20 uur 50. Jump Around. Daar is Gary Anderson. De Schot doet traditioneel zijn intrede op "Jump Around" van House of Pain en gaat vanavond voor zijn 3e wereldtitel. . Jump Around Daar is Gary Anderson. De Schot doet traditioneel zijn intrede op "Jump Around" van House of Pain en gaat vanavond voor zijn 3e wereldtitel.

20:48 20 uur 48. Gary Anderson en Gerwyn Price hebben wel een verleden met elkaar. In 2018 stonden ze tegenover elkaar in de Grand Slam of Darts. Anderson ergerde zich toen blauw aan de excentrieke stijl van Price, die zich geregeld vocaal laat gelden met een stevige brul. . Gary Anderson en Gerwyn Price hebben wel een verleden met elkaar. In 2018 stonden ze tegenover elkaar in de Grand Slam of Darts. Anderson ergerde zich toen blauw aan de excentrieke stijl van Price, die zich geregeld vocaal laat gelden met een stevige brul.

20:48 20 uur 48. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1345800211889877004

20:47 20 uur 47. Gary Anderson heeft het "bullen" gewonnen en mag zo dadelijk als eerste beginnen te werpen. . Gary Anderson heeft het "bullen" gewonnen en mag zo dadelijk als eerste beginnen te werpen.

20:47 20 uur 47. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1345759886366400514

20:43 20 uur 43. Dubbelslag voor Price? Voor Gerwyn Price staat er vanavond nog een extraatje op het spel. De Welshman kan namelijk ook de nieuwe nummer 1 van de wereld worden. Om Michael van Gerwen van de troon te stoten, moet hij zich wel tot wereldkampioen kronen. . Dubbelslag voor Price? Voor Gerwyn Price staat er vanavond nog een extraatje op het spel. De Welshman kan namelijk ook de nieuwe nummer 1 van de wereld worden. Om Michael van Gerwen van de troon te stoten, moet hij zich wel tot wereldkampioen kronen.

20:42 20 uur 42. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1345780524879646721

20:40 20 uur 40. Wereldkampioen moet 7 sets winnen. De finale wordt beslist in een best-of-7. Wie het eerst 7 sets wint, mag zich de nieuwe wereldkampioen worden. De winnaar strijkt 548.000 euro op, de verliezer krijgt 219.200 euro. . Wereldkampioen moet 7 sets winnen De finale wordt beslist in een best-of-7. Wie het eerst 7 sets wint, mag zich de nieuwe wereldkampioen worden. De winnaar strijkt 548.000 euro op, de verliezer krijgt 219.200 euro.

20:39 20 uur 39. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1345796476576915464

20:33 20 uur 33. Anderson of Price? Het is bijna zover: vanavond kennen we de winnaar van het WK darts. Wordt het voor de 3e keer de Schot Gary Anderson of pakt de Welshman Gerwyn Price voor het eerst wereldkampioen? We volgen het hier dadelijk op de voet. . Anderson of Price? Het is bijna zover: vanavond kennen we de winnaar van het WK darts. Wordt het voor de 3e keer de Schot Gary Anderson of pakt de Welshman Gerwyn Price voor het eerst wereldkampioen? We volgen het hier dadelijk op de voet.

20:33 20 uur 33. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1345800211889877004

03-01-2021 03-01-2021.

23:26 23 uur 26. Anderson gunt Chisnall geen eerste finale. De finale van het WK darts gaat tussen de Schot Gary Anderson en de Welshman Gerwyn Price. Nadat Price zich eerder op de avond ontdaan had van Stephen Bunting rekende Gary Anderson in zijn halve finale af met Dave Chisnall: 6-3. Chisnall had vrijdagavond nog indruk gemaakt in de kwartfinales door topfavoriet Michael Van Gerwen op een kurkdroge 5-0 te trakteren. Maar tegen Gary Anderson, de wereldkampioen van 2015 en 2016, kon "Chizzy" dat niveau niet opnieuw halen. Anderson zette meteen de toon en Chisnall was voortdurend op achtervolgen aangewezen tegen de ervaren Schot, die zich efficiënter toonde op de dubbels en relatief vlot won met 6-3. Voor Anderson wordt het zijn 5e finale, tegenstander Gerwyn Price debuteert in de eindstrijd van het WK. Als Price wint, wordt hij de nieuwe nummer 1 van de wereld. Setstanden: 3-2, 2-3, 3-2, 3-1, 1-3, 3-2, 1-3, 3-0, 3-0 . Anderson gunt Chisnall geen eerste finale De finale van het WK darts gaat tussen de Schot Gary Anderson en de Welshman Gerwyn Price. Nadat Price zich eerder op de avond ontdaan had van Stephen Bunting rekende Gary Anderson in zijn halve finale af met Dave Chisnall: 6-3.

Chisnall had vrijdagavond nog indruk gemaakt in de kwartfinales door topfavoriet Michael Van Gerwen op een kurkdroge 5-0 te trakteren. Maar tegen Gary Anderson, de wereldkampioen van 2015 en 2016, kon "Chizzy" dat niveau niet opnieuw halen.

Anderson zette meteen de toon en Chisnall was voortdurend op achtervolgen aangewezen tegen de ervaren Schot, die zich efficiënter toonde op de dubbels en relatief vlot won met 6-3. Voor Anderson wordt het zijn 5e finale, tegenstander Gerwyn Price debuteert in de eindstrijd van het WK. Als Price wint, wordt hij de nieuwe nummer 1 van de wereld.

Setstanden: 3-2, 2-3, 3-2, 3-1, 1-3, 3-2, 1-3, 3-0, 3-0

23:19 23 uur 19. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1345494747000037377

23:18 23 uur 18. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1345492270636740609

23:18 23 uur 18. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1345489766410760193

23:18 23 uur 18. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1345487407920144385

23:17 23 uur 17. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1345484015885807616

23:17 23 uur 17. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1345480928055975936

23:17 23 uur 17. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1345478541815783424

23:16 23 uur 16. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1345475435501596673

23:16 23 uur 16. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1345472091076915200

21:24 21 uur 24. Price is de eerste WK-finalist. Gerwyn Price heeft zich voor het eerst in zijn carrière kunnen plaatsen voor de finale van het WK darts. De Welshman, de nummer 3 van de wereld, klopte in de halve finales de Engelsman Stephen Bunting na een beklijvende partij met 6-4. Price maakt de beste start tegen Bunting, een voormalige wereldkampioen in de BDO-bond. Maar de Engelsman krikte na de verloren 1e set zijn niveau op en won vervolgens 3 sets op rij. Met zijn rug tegen de muur schoot Price net op tijd wakker. De Welshman krikte zijn gemiddeldes op en bij 4-4 hingen de bordjes weer in evenwicht. Maar Price had duidelijk het mentale overwicht na zijn knappe comeback en hield het hoofd ook koel aan het einde van de partij, waarin hij 15 180's gooide en afsloot met een gemiddelde van meer dan 100. Als Price er zondag in de slaag het WK te winnen, lost hij Michael van Gerwen af als nummer 1 van de wereld. De Nederlander was vrijdagavond kansloos tegen Dave Chisnall. Setstanden: 3-2, 2-3, 2-3, 1-3, 3-1, 3-1, 2-3, 3-1, 3-0, 3-1 . Price is de eerste WK-finalist Gerwyn Price heeft zich voor het eerst in zijn carrière kunnen plaatsen voor de finale van het WK darts. De Welshman, de nummer 3 van de wereld, klopte in de halve finales de Engelsman Stephen Bunting na een beklijvende partij met 6-4.

Price maakt de beste start tegen Bunting, een voormalige wereldkampioen in de BDO-bond. Maar de Engelsman krikte na de verloren 1e set zijn niveau op en won vervolgens 3 sets op rij.

Met zijn rug tegen de muur schoot Price net op tijd wakker. De Welshman krikte zijn gemiddeldes op en bij 4-4 hingen de bordjes weer in evenwicht. Maar Price had duidelijk het mentale overwicht na zijn knappe comeback en hield het hoofd ook koel aan het einde van de partij, waarin hij 15 180's gooide en afsloot met een gemiddelde van meer dan 100.

Als Price er zondag in de slaag het WK te winnen, lost hij Michael van Gerwen af als nummer 1 van de wereld. De Nederlander was vrijdagavond kansloos tegen Dave Chisnall.

Setstanden: 3-2, 2-3, 2-3, 1-3, 3-1, 3-1, 2-3, 3-1, 3-0, 3-1

21:19 21 uur 19. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1345464867331993607

21:08 21 uur 08. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1345461753031880707

21:05 21 uur 05. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1345459117725540352

20:58 20 uur 58. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1345456141900402688

20:45 20 uur 45. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1345454061076828160

20:26 20 uur 26. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1345453110832095233

20:26 20 uur 26. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1345449690226192384

20:11 20 uur 11. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1345447253289410561

20:00 20 uur . Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1345444491654819841

19:45 19 uur 45. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1345440958989672448

19:37 19 uur 37. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1345437409648013313

02-01-2021 02-01-2021.

22:20 22 uur 20. Chisnall deelt mokerslag uit aan Van Gerwen. Dave Chisnall heeft zich op verbluffende wijze geplaatst voor de halve finales op het WK darts. De Engelsman, in de 1/8e finales nog de boeman van onze landgenoot Dimitri Van den Bergh, overvleugelde in de kwartfinales de nummer 1 van de wereld Michael van Gerwen en won met een droge 5-0. Van Gerwen had nochtans de geschiedenis aan zijn kant, want de Nederlander had zijn vorige 27 confrontaties met Chisnall allemaal gewonnen. Maar de Engelsman speelde een fantastische wedstrijd, waarin hij onder meer 14x een 180 gooide. Van Gerwen zat nooit in de match, het verschil in gemiddeldes sprak boekdelen: 98,29 voor de Nederlander tegenover 107,34 voor Chisnall. Drievoudig wereldkampioen Van Gerwen kon uiteindelijk geen enkele set winnen en leed zijn zwaarste nederlaag ooit op het WK. Chisnall neemt het zaterdagavond in de halve finales op tegen Gary Anderson. Van de 4 halvefinalisten is Anderson de enige die het WK al eens wist te winnen. . Chisnall deelt mokerslag uit aan Van Gerwen Dave Chisnall heeft zich op verbluffende wijze geplaatst voor de halve finales op het WK darts. De Engelsman, in de 1/8e finales nog de boeman van onze landgenoot Dimitri Van den Bergh, overvleugelde in de kwartfinales de nummer 1 van de wereld Michael van Gerwen en won met een droge 5-0.

Van Gerwen had nochtans de geschiedenis aan zijn kant, want de Nederlander had zijn vorige 27 confrontaties met Chisnall allemaal gewonnen. Maar de Engelsman speelde een fantastische wedstrijd, waarin hij onder meer 14x een 180 gooide. Van Gerwen zat nooit in de match, het verschil in gemiddeldes sprak boekdelen: 98,29 voor de Nederlander tegenover 107,34 voor Chisnall.

Drievoudig wereldkampioen Van Gerwen kon uiteindelijk geen enkele set winnen en leed zijn zwaarste nederlaag ooit op het WK. Chisnall neemt het zaterdagavond in de halve finales op tegen Gary Anderson. Van de 4 halvefinalisten is Anderson de enige die het WK al eens wist te winnen.

22:19 22 uur 19. Het lukte voor geen meter. Hier baal ik enorm van. Ik kan dit alleen mezelf kwalijk nemen. Ik had Chisnall veel meer onder druk moeten zetten. Ik weet niet waarom de pijlen niet goed vielen. Als je zo weinig scoort, krijg je alle kanten van het bord te zien. Dit moet ik evalueren. Michael van Gerwen. Het lukte voor geen meter. Hier baal ik enorm van. Ik kan dit alleen mezelf kwalijk nemen. Ik had Chisnall veel meer onder druk moeten zetten. Ik weet niet waarom de pijlen niet goed vielen. Als je zo weinig scoort, krijg je alle kanten van het bord te zien. Dit moet ik evalueren. Michael van Gerwen

22:18 22 uur 18. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1345118165001527296

22:17 22 uur 17. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1345116060681428992

22:11 22 uur 11. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1345115983200051203

22:03 22 uur 03. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1345112979088564224

22:02 22 uur 02. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1345110804262170624

22:02 22 uur 02. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1345106921980915712

22:02 22 uur 02. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1345103549403963392

21:01 21 uur 01. Price is de derde halvefinalist. Gerwyn Price heeft zich voor het tweede jaar op rij weten te plaatsen voor de halve finales. De Welshman, de nummer 3 van de wereld, haalde het na een spannende partij van de Noord-Ier Daryl Gurney met 5-4. Price, bijgenaamd Iceman, toonde in het begin van de wedstrijd dat hij een koele kikker is door de eerste twee sets binnen te halen. Maar Gurney knokte zich weer langszij, onder meer nadat Price drie pijlen op dubbel 10 gemist had. In de 5e set nam Price opnieuw de bovenhand na een straffe 143-finish en de Welshman zette zijn tegenstander vervolgens met de rug tegen de nummer door ook de 6e set te winnen. Toch sleepte Gurney nog een beslissende set uit het vuur door 6 legs op rij te winnen. In die 9e set liet Gurney een 108-finish liggen om te winnen, waarna Price het afmaakte op zijn geliefde dubbel 20. Setstanden: 3-1, 3-0, 1-3, 1-3, 3-2, 3-2, 0-3, 0-3, 3-2 . Price is de derde halvefinalist Gerwyn Price heeft zich voor het tweede jaar op rij weten te plaatsen voor de halve finales. De Welshman, de nummer 3 van de wereld, haalde het na een spannende partij van de Noord-Ier Daryl Gurney met 5-4.

Price, bijgenaamd Iceman, toonde in het begin van de wedstrijd dat hij een koele kikker is door de eerste twee sets binnen te halen. Maar Gurney knokte zich weer langszij, onder meer nadat Price drie pijlen op dubbel 10 gemist had.

In de 5e set nam Price opnieuw de bovenhand na een straffe 143-finish en de Welshman zette zijn tegenstander vervolgens met de rug tegen de nummer door ook de 6e set te winnen. Toch sleepte Gurney nog een beslissende set uit het vuur door 6 legs op rij te winnen. In die 9e set liet Gurney een 108-finish liggen om te winnen, waarna Price het afmaakte op zijn geliefde dubbel 20.

Setstanden: 3-1, 3-0, 1-3, 1-3, 3-2, 3-2, 0-3, 0-3, 3-2

21:00 21 uur . Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1345097523430617090

16:31 16 uur 31. Ervaren Anderson wipt revelatie Van Duijvenbode. Gary Anderson heeft een einde gemaakt aan het sprookje van de Nederlandse auberginekweker Dirk van Duijvenbode. De Schot verloor in de kwartfinales wel nog de 1e set, maar was daarna een maatje te groot voor de toernooirevelatie: 5-1. Ondanks de uitschakeling kan "The Aubergenius" wel terugblikken op een fantastisch WK. Bij zijn tweede deelname klopte hij op weg naar de kwartfinales kleppers als Rob Cross en Glen Durrant. Anderson van zijn kant mag zich opmaken voor een duel met de winnaar van de partij tussen Michael van Gerwen en Dave Chisnall in de halve finales. Setstanden: 1-3, 3-1, 3-0, 3-0, 3-1, 3-2 . Ervaren Anderson wipt revelatie Van Duijvenbode Gary Anderson heeft een einde gemaakt aan het sprookje van de Nederlandse auberginekweker Dirk van Duijvenbode. De Schot verloor in de kwartfinales wel nog de 1e set, maar was daarna een maatje te groot voor de toernooirevelatie: 5-1.

Ondanks de uitschakeling kan "The Aubergenius" wel terugblikken op een fantastisch WK. Bij zijn tweede deelname klopte hij op weg naar de kwartfinales kleppers als Rob Cross en Glen Durrant. Anderson van zijn kant mag zich opmaken voor een duel met de winnaar van de partij tussen Michael van Gerwen en Dave Chisnall in de halve finales.

Setstanden: 1-3, 3-1, 3-0, 3-0, 3-1, 3-2

16:28 16 uur 28. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1345024604486717441

15:35 15 uur 35. Bunting rekent af met Pool Ratajski. Stephen Bunting heeft zich als eerste geplaatst voor de halve finales in Ally Pally. De Engelsman, de nummer 26 van de wereld, rekende in zijn kwartfinale af met de Pool Krzysztof Ratajski. Bunting zette zichzelf in een zetel door de eerste 3 sets te winnen en liep vervolgens ook 4-1 uit. Ratajski knabbelde dan nog wat aan zijn achterstand, maar Bunting liet de Pool niet meer langszij komen en won met 5-3. Voor de Engelsman wordt het zijn eerste keer in de halve finales van het WK. Setstanden: 3-1, 3-0, 3-2, 2-3, 3-2, 1-3, 1-3, 3-0 . Bunting rekent af met Pool Ratajski Stephen Bunting heeft zich als eerste geplaatst voor de halve finales in Ally Pally. De Engelsman, de nummer 26 van de wereld, rekende in zijn kwartfinale af met de Pool Krzysztof Ratajski.

Bunting zette zichzelf in een zetel door de eerste 3 sets te winnen en liep vervolgens ook 4-1 uit. Ratajski knabbelde dan nog wat aan zijn achterstand, maar Bunting liet de Pool niet meer langszij komen en won met 5-3. Voor de Engelsman wordt het zijn eerste keer in de halve finales van het WK.

Setstanden: 3-1, 3-0, 3-2, 2-3, 3-2, 1-3, 1-3, 3-0

15:35 15 uur 35. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1345004346434576384

01-01-2021 01-01-2021.

23:35 23 uur 35. Darts IJzersterke Chisnall roept Van den Bergh een halt toe op WK darts

30-12-2020 30-12-2020.

23:46 23 uur 46. Van Gerwen ontsnapt aan uitschakeling in waanzinnige partij. Bijna heeft Joe Cullen voor dé verrassing van het WK darts gezorgd. De Engelsman zette topfavoriet Michael van Gerwen met de rug tegen de muur en liep uit tot 3-1 in de sets. In de hele wedstrijd gooide Cullen trouwens 19(!) 180's. Van Gerwen was mentaal sterk en knokte zich terug in de match: 3-3. In de laatste set liet Cullen 2 matchdarts liggen. Een mentale tik voor Cullen, die in het beslissende leg geen enkele triple meer gooide. Van Gerwen maakte het koelbloedig af. De Nederlander stoot zo door naar de kwartfinales, waarin onze landgenoot Dimitri Van den Bergh zijn tegenstander kan worden. Maar dan moet "Dancing Dimi" morgen voorbij de Engelsman Chisnall. . Van Gerwen ontsnapt aan uitschakeling in waanzinnige partij Bijna heeft Joe Cullen voor dé verrassing van het WK darts gezorgd. De Engelsman zette topfavoriet Michael van Gerwen met de rug tegen de muur en liep uit tot 3-1 in de sets. In de hele wedstrijd gooide Cullen trouwens 19(!) 180's.

Van Gerwen was mentaal sterk en knokte zich terug in de match: 3-3. In de laatste set liet Cullen 2 matchdarts liggen. Een mentale tik voor Cullen, die in het beslissende leg geen enkele triple meer gooide. Van Gerwen maakte het koelbloedig af.

De Nederlander stoot zo door naar de kwartfinales, waarin onze landgenoot Dimitri Van den Bergh zijn tegenstander kan worden. Maar dan moet "Dancing Dimi" morgen voorbij de Engelsman Chisnall.

23:42 Van Gerwen redt zijn vel en staat in de kwartfinales. 23 uur 42. Van Gerwen redt zijn vel en staat in de kwartfinales Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1344051760512512001

23:42 Cullen maakt het net niet af. 23 uur 42. Cullen maakt het net niet af Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1344050534618193923

23:34 Van Gerwen ontsnapt, het staat 3-3. 23 uur 34. Van Gerwen ontsnapt, het staat 3-3 Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1344048719126274049

23:22 Van Gerwen komt terug tot 3-2. 23 uur 22. Van Gerwen komt terug tot 3-2 Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1344046395527991296

23:14 Van Gerwen staat met zijn rug tegen de muur: 3-1 achter tegen Cullen. 23 uur 14. Van Gerwen staat met zijn rug tegen de muur: 3-1 achter tegen Cullen Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1344043939213537280

23:00 Van Gerwen moet opnieuw achtervolgen. 23 uur . Van Gerwen moet opnieuw achtervolgen Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1344042284568997890

22:50 Van Gerwen slaat terug: 1-1. 22 uur 50. Van Gerwen slaat terug: 1-1 Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1344039799955599360

22:50 Drievoudig wereldkampioen Van Gerwen verliest 1e set tegen Cullen. 22 uur 50. Drievoudig wereldkampioen Van Gerwen verliest 1e set tegen Cullen Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1344036479589355520

21:01 21 uur 01. Chisnall: "Van den Bergh speelt geweldig". Chisnall daagt Dimitri van den Bergh uit in de achtste finales. De Brit, die in 2019 nog in de kwartfinales stond, kon Van den Bergh al een aantal keer kloppen. "Ik had Van den Bergh even in mijn zak, maar dat is nu gedaan. Hij speelt geweldig en gooit hoge gemiddeldes", zei Chizzy. "Ik zal veel beter moeten starten, want Van den Bergh mag je geen 2-0-voorsprong geven." . Chisnall: "Van den Bergh speelt geweldig" Chisnall daagt Dimitri van den Bergh uit in de achtste finales. De Brit, die in 2019 nog in de kwartfinales stond, kon Van den Bergh al een aantal keer kloppen.



"Ik had Van den Bergh even in mijn zak, maar dat is nu gedaan. Hij speelt geweldig en gooit hoge gemiddeldes", zei Chizzy. "Ik zal veel beter moeten starten, want Van den Bergh mag je geen 2-0-voorsprong geven."

20:27 20 uur 27. Van den Bergh morgen tegen Chisnall. Dimitri Van den Bergh zal vandaag met een aandachtig oog het duel gevolgd hebben tussen Dave Chisnall (Eng-8) en Danny Noppert (Ned-25). De winnaar staat morgenavond laat namelijk tegenover "Dancing Dimi" in de 1/8e finales. Noppert begon uitstekend aan de partij en liep 2-0 uit in de sets. Maar daarna stond er geen maat meer op Chisnall, die 4 sets op een rij won. Zo wacht Van den Bergh morgen een taaie brok. Chisnall schopte het 4 jaar geleden nog tot de finale van The Masters en boog toen het hoofd tegen Van Gerwen. . Van den Bergh morgen tegen Chisnall Dimitri Van den Bergh zal vandaag met een aandachtig oog het duel gevolgd hebben tussen Dave Chisnall (Eng-8) en Danny Noppert (Ned-25). De winnaar staat morgenavond laat namelijk tegenover "Dancing Dimi" in de 1/8e finales.

Noppert begon uitstekend aan de partij en liep 2-0 uit in de sets. Maar daarna stond er geen maat meer op Chisnall, die 4 sets op een rij won. Zo wacht Van den Bergh morgen een taaie brok. Chisnall schopte het 4 jaar geleden nog tot de finale van The Masters en boog toen het hoofd tegen Van Gerwen.

20:26 Noppert wint de 1e set. 20 uur 26. Noppert wint de 1e set Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1343987049343418368

20:25 Noppert loopt 2-0 uit in de sets. 20 uur 25. Noppert loopt 2-0 uit in de sets Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1343989862085619715

20:23 Chisnall blaast de wedstrijd nieuw leven in: 2-1. 20 uur 23. Chisnall blaast de wedstrijd nieuw leven in: 2-1 Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1343993280770551810

20:22 Chisnall brengt de bordjes in evenwicht. 20 uur 22. Chisnall brengt de bordjes in evenwicht Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1343995902864797697

20:21 Chisnall gaat op en over Noppert. 20 uur 21. Chisnall gaat op en over Noppert Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1343999257796349952

20:20 Chisnall maakt het af. 20 uur 20. Chisnall maakt het af Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1344001190238019586

14:25 14 uur 25. James Wade verbaast met 9-darter. James Wade zal extra hard balen dat er geen publiek welkom is in het Alexandra Palace. Want voor het eerst in 5 jaar slaagde hij erin om een 9-darter te scoren op het WK. Het was al geleden van 2 januari 2016 dat Gary Anderson Ally Pally op stelten zette met een 9-darter, de snelste manier om een leg te beëindigen met 9 perfecte pijltjes. Uiteindelijk heeft het James Wade niet geholpen. Hij verloor zijn partij tegen Stephen Bunting. . James Wade verbaast met 9-darter James Wade zal extra hard balen dat er geen publiek welkom is in het Alexandra Palace. Want voor het eerst in 5 jaar slaagde hij erin om een 9-darter te scoren op het WK.



Het was al geleden van 2 januari 2016 dat Gary Anderson Ally Pally op stelten zette met een 9-darter, de snelste manier om een leg te beëindigen met 9 perfecte pijltjes.



Uiteindelijk heeft het James Wade niet geholpen. Hij verloor zijn partij tegen Stephen Bunting.

14:20 14 uur 20. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1343908669197578241

07:37 07 uur 37. Gary Anderson pissig na psychologische oorlog. Gary Anderson, de wereldkampioen van 2015 en 2016, heeft zich na een thriller tegen Mensur Suljovic voor de 1/8e finales geplaatst. Maar erg opgetogen was de Schot na de match niet. Anderson was niet te spreken over het gedrag van zijn tegenstander, die traag speelde én ook nog eens zijn tafeltje inpikte. "Mensur bleef maar aan mijn tafeltje staan, waardoor ik een andere looproute moest nemen om bij het andere tafeltje te komen. Ik was in de eerste set helemaal van mijn melk." Anderson ergerde zich duidelijk aan alles, ook aan zijn eigen spel. "Deze wedstrijd was één grote grap, echt vreselijk. Ik krijg vaak de vraag waarom ik het niet zo graag meer doe. Wel, dit is een van de redenen." "Als het zo voortgaat, ben ik klaar met deze sport. Dan ga ik wel golfen of zo. Dit wil ik niet nog een keer meemaken. Ik wil gewoon lekker darten. Niet deze onzin." . Gary Anderson pissig na psychologische oorlog Gary Anderson, de wereldkampioen van 2015 en 2016, heeft zich na een thriller tegen Mensur Suljovic voor de 1/8e finales geplaatst. Maar erg opgetogen was de Schot na de match niet. Anderson was niet te spreken over het gedrag van zijn tegenstander, die traag speelde én ook nog eens zijn tafeltje inpikte.

"Mensur bleef maar aan mijn tafeltje staan, waardoor ik een andere looproute moest nemen om bij het andere tafeltje te komen. Ik was in de eerste set helemaal van mijn melk."

Anderson ergerde zich duidelijk aan alles, ook aan zijn eigen spel. "Deze wedstrijd was één grote grap, echt vreselijk. Ik krijg vaak de vraag waarom ik het niet zo graag meer doe. Wel, dit is een van de redenen."

"Als het zo voortgaat, ben ik klaar met deze sport. Dan ga ik wel golfen of zo. Dit wil ik niet nog een keer meemaken. Ik wil gewoon lekker darten. Niet deze onzin."

07:36 07 uur 36. Ik denk dat alle kijkers hebben weggezapt. Ik zou dat in hun plaats zeker gedaan hebben. Gary Anderson. Ik denk dat alle kijkers hebben weggezapt. Ik zou dat in hun plaats zeker gedaan hebben. Gary Anderson

07:33 07 uur 33. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1343643149525282817

29-12-2020 29-12-2020.

22:22 Verrassing! Clemens schakelt Wright uit:. 22 uur 22. Verrassing! Clemens schakelt Wright uit: Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1343302676650614784

22:17 22 uur 17. De Duitser Gabriel Clemens zorgt voor een verrassing van formaat.

22:17 22 uur 17. Peter Wright haalt de laatste 16 niet.

22:13 22 uur 13. Titelverdediger uitgeschakeld. Peter Wright zal het WK geen tweede keer op een rij winnen. De flamboyante Schot heeft zich in de 3e ronde laten verrassen door de Duitser Gabriel Clemens. Hij won na een 7e en beslissende set: 4-3. . Titelverdediger uitgeschakeld Peter Wright zal het WK geen tweede keer op een rij winnen. De flamboyante Schot heeft zich in de 3e ronde laten verrassen door de Duitser Gabriel Clemens. Hij won na een 7e en beslissende set: 4-3.

22:10 22 uur 10. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1343302316632502280

22:09 22 uur 09. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1343302244435972103

20:09 20 uur 09. Darts Het journaal van 19u met de vlotte zege van Van den Bergh en de uitschakeling van Huybrechts

16:16 16 uur 16. Darts Van den Bergh imponeert op het WK darts en stoomt door naar de 1/8e finales

15:22 15 uur 22. Darts Huybrechts krijgt motor niet aan de praat en strandt in ronde 3 op WK darts

10:01 10 uur 01. 2 Belgen in actie vandaag. Maar liefst 2 Belgen kunnen vandaag doorstoten naar de 1/8e finales van het WK darts. Omstreeks 14.30u neemt Kim Huybrechts het op tegen de Engelsman Ryan Searle. Op papier een haalbare kaart, want Searle staat maar 1 plaatsje hoger op de ranking en in de 2e ronde bewees Huybrechts in vorm te zijn door de nummer 10 van de wereld uit te schakelen. Ook Dimitri Van den Bergh had in zijn vorige match het goeie gevoel snel te pakken. De Nederlander Wattimena, bijgenaamd The Machine Gun, draait al een paar jaar mee op de Tour, al raakte hij nog niet verder dan de 3e ronde op het WK. . 2 Belgen in actie vandaag Maar liefst 2 Belgen kunnen vandaag doorstoten naar de 1/8e finales van het WK darts. Omstreeks 14.30u neemt Kim Huybrechts het op tegen de Engelsman Ryan Searle. Op papier een haalbare kaart, want Searle staat maar 1 plaatsje hoger op de ranking en in de 2e ronde bewees Huybrechts in vorm te zijn door de nummer 10 van de wereld uit te schakelen.

Ook Dimitri Van den Bergh had in zijn vorige match het goeie gevoel snel te pakken. De Nederlander Wattimena, bijgenaamd The Machine Gun, draait al een paar jaar mee op de Tour, al raakte hij nog niet verder dan de 3e ronde op het WK.

27-12-2020 27-12-2020.

23:31 23 uur 31. WK-finalist van 2019 ligt er al uit. Verrassing op het WK darts: Michael Smith (PDC-4) heeft de 2e ronde niet overleefd. 2 jaar geleden schopte de Engelsman het nog tot de finale, waarin Michael van Gerwen een maatje te groot was. Vanavond was Smith niet opgewassen tegen zijn landgenoot Jason Lowe, die de eerste 2 sets won met 0-3. Smith redde zijn vel nog wel in de 3e set. Maar in set 4 gunde Lowe Smith opnieuw geen leg en was het pleit beslist. Het is trouwens al voor het 2e jaar op een rij dat Smith zijn boeltje mag pakken na de 2e ronde. . WK-finalist van 2019 ligt er al uit Verrassing op het WK darts: Michael Smith (PDC-4) heeft de 2e ronde niet overleefd. 2 jaar geleden schopte de Engelsman het nog tot de finale, waarin Michael van Gerwen een maatje te groot was.

Vanavond was Smith niet opgewassen tegen zijn landgenoot Jason Lowe, die de eerste 2 sets won met 0-3. Smith redde zijn vel nog wel in de 3e set. Maar in set 4 gunde Lowe Smith opnieuw geen leg en was het pleit beslist.



Het is trouwens al voor het 2e jaar op een rij dat Smith zijn boeltje mag pakken na de 2e ronde.

23:31 Lowe maakt het af in set 4. 23 uur 31. Lowe maakt het af in set 4 Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1341869987271757825

23:29 Smith redt zijn vel in set 3. 23 uur 29. Smith redt zijn vel in set 3 Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1341868162103595016

23-12-2020 23-12-2020.

23:28 23 uur 28. Darts Dimitri Van den Bergh raast voorbij veteraan Lim naar 3e ronde op WK

22-12-2020 22-12-2020.

21:30 21 uur 30. Huybrechts: "Hier werk ik een heel jaar voor". "Ik ben dolgelukkig", reageerde een opgeluchte Huybrechts na de wedstrijd. "Dit zijn de wedstrijden waar je zo hard voor werkt, een heel jaar lang. Als dat harde werk dan ook nog zijn vruchten afwerpt op het grootste podium van allemaal, dan is dat een enorme opluchting." "Ik voelde me heel goed in het begin en ik domineerde de partij. Maar in de derde set werd ik plots bloednerveus. Ik heb mezelf dan gekalmeerd en heb misschien ook wel het nodige geluk gehad, maar finaal heb ik mijn kansen zelf ook gegrepen. Ik heb me nog nooit zo goed gevoeld als nu, ik voel dat dit mijn toernooi wordt", besluit hij. . Huybrechts: "Hier werk ik een heel jaar voor" "Ik ben dolgelukkig", reageerde een opgeluchte Huybrechts na de wedstrijd. "Dit zijn de wedstrijden waar je zo hard voor werkt, een heel jaar lang. Als dat harde werk dan ook nog zijn vruchten afwerpt op het grootste podium van allemaal, dan is dat een enorme opluchting."

"Ik voelde me heel goed in het begin en ik domineerde de partij. Maar in de derde set werd ik plots bloednerveus. Ik heb mezelf dan gekalmeerd en heb misschien ook wel het nodige geluk gehad, maar finaal heb ik mijn kansen zelf ook gegrepen. Ik heb me nog nooit zo goed gevoeld als nu, ik voel dat dit mijn toernooi wordt", besluit hij.





20:57 20 uur 57. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1341111415252393988

20:56 20 uur 56. Huybrechts wipt ervaren toptienspeler White: 3-1. Een ijzersterke Kim Huybrechts heeft zichzelf getrakteerd op een derde ronde op het WK darts. In een erg hoogstaande wedstrijd, met gemiddeldes vlot boven de 100, begon onze landgenoot sterk. Huybrechts toonde zich beter op de dubbels dan White en pakte met 3-1 en 3-2 de eerste twee sets. In set 3 begon de machine van Huybrechts wat te sputteren. White, de nummer 10 van de wereld, profiteerde optimaal en knokte zich terug in de wedstrijd met een 3-1-setwinst. In de vierde set ging het lange tijd gelijk op. Huybrechts kon bij 1-1 als eerste breaken, maar met de zege in zicht miste hij een matchdart. White profiteerde en kwam terug tot 2-2, maar met een 180 op een uitstekend moment zette Huybrechts de Engelsman met de rug tegen de muur in de beslissende leg. Op dubbel 18 maakte hij het bij zijn tweede matchdart finaal af. Een straffe prestatie van Huybrechts, die het in de derde ronde opneemt tegen Ryan Searle, nummer 38 van de wereld. . Huybrechts wipt ervaren toptienspeler White: 3-1 Een ijzersterke Kim Huybrechts heeft zichzelf getrakteerd op een derde ronde op het WK darts. In een erg hoogstaande wedstrijd, met gemiddeldes vlot boven de 100, begon onze landgenoot sterk. Huybrechts toonde zich beter op de dubbels dan White en pakte met 3-1 en 3-2 de eerste twee sets. In set 3 begon de machine van Huybrechts wat te sputteren. White, de nummer 10 van de wereld, profiteerde optimaal en knokte zich terug in de wedstrijd met een 3-1-setwinst.

In de vierde set ging het lange tijd gelijk op. Huybrechts kon bij 1-1 als eerste breaken, maar met de zege in zicht miste hij een matchdart. White profiteerde en kwam terug tot 2-2, maar met een 180 op een uitstekend moment zette Huybrechts de Engelsman met de rug tegen de muur in de beslissende leg. Op dubbel 18 maakte hij het bij zijn tweede matchdart finaal af. Een straffe prestatie van Huybrechts, die het in de derde ronde opneemt tegen Ryan Searle, nummer 38 van de wereld.

20:56 20 uur 56.

20:54 20 uur 54. Na een gelijkopgaand begin in set 4, met elk een leg op eigen worp, begon White opnieuw te knoeien bij zijn checkouts. Huybrechts leek even de kans te verprutsen op een 2-1-voorsprong door zich te misrekenen, maar maakte het na opnieuw 3 missers van White wel af op dubbel 16. Huybrechts kan het nu op eigen worp afmaken. . Na een gelijkopgaand begin in set 4, met elk een leg op eigen worp, begon White opnieuw te knoeien bij zijn checkouts. Huybrechts leek even de kans te verprutsen op een 2-1-voorsprong door zich te misrekenen, maar maakte het na opnieuw 3 missers van White wel af op dubbel 16. Huybrechts kan het nu op eigen worp afmaken.

20:48 20 uur 48. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1341108004918341636

20:47 20 uur 47. White knokt zich terug en pakt set 3: 3-1. De snelle 2-0 achterstand in set 3 heeft Huybrechts niet meer ongedaan kunnen maken. White pakt zo zijn eerste set in deze wedstrijd. De gemiddeldes liggen bij beide spelers nog steeds comfortabel boven de 100, maar Huybrechts toonde zich voorlopig wel beter op de uitworpen. . White knokt zich terug en pakt set 3: 3-1 De snelle 2-0 achterstand in set 3 heeft Huybrechts niet meer ongedaan kunnen maken. White pakt zo zijn eerste set in deze wedstrijd. De gemiddeldes liggen bij beide spelers nog steeds comfortabel boven de 100, maar Huybrechts toonde zich voorlopig wel beter op de uitworpen.

20:42 20 uur 42. Huybrechts pompt zichzelf nog eens op. Met onder andere twee 180's en een finish op de bull knokt hij zichzelf terug in de set. White kan zo dadelijk wel op eigen worp de set binnenhalen. . Huybrechts pompt zichzelf nog eens op. Met onder andere twee 180's en een finish op de bull knokt hij zichzelf terug in de set. White kan zo dadelijk wel op eigen worp de set binnenhalen.

20:42 20 uur 42. In set 3 zijn de rollen omgekeerd: White ging meteen door de worp van Huybrechts en verdubbelde daarna op eigen worp zijn voorsprong. Het niveau lijkt wat gezakt bij Huybrechts, al kan hij zich optrekken aan het feit dat White blijft sukkelen met zijn checkouts. Hij wierp voorlopig slechts 22% van zijn dubbels. . In set 3 zijn de rollen omgekeerd: White ging meteen door de worp van Huybrechts en verdubbelde daarna op eigen worp zijn voorsprong. Het niveau lijkt wat gezakt bij Huybrechts, al kan hij zich optrekken aan het feit dat White blijft sukkelen met zijn checkouts. Hij wierp voorlopig slechts 22% van zijn dubbels.

20:34 20 uur 34. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1341104371241762817

20:33 20 uur 33. Huybrechts pakt ook set 2: 3-2. Het was spannend, maar ook set 2 gaat naar Kim Huybrechts. De Belg kwam net als in set 1 al snel 2-0 voor, maar White knokte zich met onder andere een 11-darter terug naar 2-2. Huybrechts moest in de beslissende leg breaken om ook set twee binnen te halen en deed dat ook. Hij profiteerde optimaal van drie missers van White op dubbel 16. Op diezelfde dubbel maakte onze landgenoot het wel af. Huybrechts op rozen. . Huybrechts pakt ook set 2: 3-2 Het was spannend, maar ook set 2 gaat naar Kim Huybrechts. De Belg kwam net als in set 1 al snel 2-0 voor, maar White knokte zich met onder andere een 11-darter terug naar 2-2. Huybrechts moest in de beslissende leg breaken om ook set twee binnen te halen en deed dat ook. Hij profiteerde optimaal van drie missers van White op dubbel 16. Op diezelfde dubbel maakte onze landgenoot het wel af. Huybrechts op rozen.

20:26 20 uur 26. Huybrechts lijkt zijn draai te hebben gevonden. Ook in set 2 snelt hij meteen naar een 2-0-voorsprong. White gooit hoge scores, maar slaagt er niet in om zijn finishes te vinden. Huybrechts ziet het graag gebeuren. . Huybrechts lijkt zijn draai te hebben gevonden. Ook in set 2 snelt hij meteen naar een 2-0-voorsprong. White gooit hoge scores, maar slaagt er niet in om zijn finishes te vinden. Huybrechts ziet het graag gebeuren.

20:21 20 uur 21. Zoals gehoopt lag het niveau in set 1 meteen hoog. White gooide een gemiddelde van 107 in de eerste 4 legs. Huybrechts zette daar een gemiddelde van 105 tegenover, maar was in tegenstelling tot zijn tegenstander wél secuur bij de uitworpen. . Zoals gehoopt lag het niveau in set 1 meteen hoog. White gooide een gemiddelde van 107 in de eerste 4 legs. Huybrechts zette daar een gemiddelde van 105 tegenover, maar was in tegenstelling tot zijn tegenstander wél secuur bij de uitworpen.

20:19 20 uur 19. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1341100751288987664

20:17 20 uur 17. Huybrechts pak set 1 na breakfestival: 3-1. Huybrechts is goed begonnen aan zijn partij tegen White. De Belg pakte de openingsleg en ging daarna meteen door de worp van White, dankzij enkele missers van de Engelsman bij zijn uitworpen. Huybrechts leek op weg naar een snelle 3-0-zege in de eerste set maar White knokte zich terug door op zijn beurt te breaken. In de vierde leg ging Huybrechts opnieuw door de worp van White, met een knappe 121 checkout. "The Hurricane" pakt set 1 met 3-1. . Huybrechts pak set 1 na breakfestival: 3-1 Huybrechts is goed begonnen aan zijn partij tegen White. De Belg pakte de openingsleg en ging daarna meteen door de worp van White, dankzij enkele missers van de Engelsman bij zijn uitworpen. Huybrechts leek op weg naar een snelle 3-0-zege in de eerste set maar White knokte zich terug door op zijn beurt te breaken. In de vierde leg ging Huybrechts opnieuw door de worp van White, met een knappe 121 checkout. "The Hurricane" pakt set 1 met 3-1.

20:04 20 uur 04. Begeleid door de stem van John McDonald, de speaker in het Alexandra Palace, komen Huybrechts en White het podium op. Zoals u weet is er op dit WK geen publiek toegelaten in de zaal. White, die zich beter in zijn sas voelt op de vloertoernooien, zal dat niet meteen erg vinden. Huybrechts daarentegen kan wel genieten van een een massa enthousiaste dartsfans. . Begeleid door de stem van John McDonald, de speaker in het Alexandra Palace, komen Huybrechts en White het podium op. Zoals u weet is er op dit WK geen publiek toegelaten in de zaal. White, die zich beter in zijn sas voelt op de vloertoernooien, zal dat niet meteen erg vinden. Huybrechts daarentegen kan wel genieten van een een massa enthousiaste dartsfans.

19:55 19 uur 55. Krisztof Ratajski heeft zonet Ryan Joyce gewipt in de eerste wedstrijd van de avond (3-0). Kim Huybrechts en Ian White staan klaar om zo dadelijk aan hun wedstrijd te beginnen. . Krisztof Ratajski heeft zonet Ryan Joyce gewipt in de eerste wedstrijd van de avond (3-0). Kim Huybrechts en Ian White staan klaar om zo dadelijk aan hun wedstrijd te beginnen.

19:21 19 uur 21. Wat ik van mijn tweede ronde verwacht? Ian White is een topspeler. Op de vloertoernooien behoort hij misschien wel tot de beste vijf spelers. Op het podium heeft hij nog nooit echt zijn potentieel laten zien, maar dat is geen reden om hem te onderschatten. Kim Huybrechts. Wat ik van mijn tweede ronde verwacht? Ian White is een topspeler. Op de vloertoernooien behoort hij misschien wel tot de beste vijf spelers. Op het podium heeft hij nog nooit echt zijn potentieel laten zien, maar dat is geen reden om hem te onderschatten. Kim Huybrechts

19:00 19 uur . Stevige opdracht voor Huybrechts in R2. Na zijn dominante prestatie in ronde 1 tegen de onbekende Chinees Zhuang is Kim Huybrechts vanavond opnieuw aan zet op het WK darts. Zijn tegenstander in ronde 2 is de ervaren Engelsman Ian White, de nummer 10 van de wereld. White, bijgenaamd "Diamond", begint vanavond aan zijn tiende WK darts. Zijn beste resultaat behaalde hij in 2014, toen hij zich naar de kwartfinales wierp. Het wordt voor White en Huybrechts bovendien niet de eerste keer dat ze elkaar treffen op het WK: in 2014 verloor Huybrechts in de 1/16e-finales van White, een jaar later nam hij in dezelfde ronde revanche tegen de Engelsman. . Stevige opdracht voor Huybrechts in R2 Na zijn dominante prestatie in ronde 1 tegen de onbekende Chinees Zhuang is Kim Huybrechts vanavond opnieuw aan zet op het WK darts. Zijn tegenstander in ronde 2 is de ervaren Engelsman Ian White, de nummer 10 van de wereld. White, bijgenaamd "Diamond", begint vanavond aan zijn tiende WK darts. Zijn beste resultaat behaalde hij in 2014, toen hij zich naar de kwartfinales wierp.

Het wordt voor White en Huybrechts bovendien niet de eerste keer dat ze elkaar treffen op het WK: in 2014 verloor Huybrechts in de 1/16e-finales van White, een jaar later nam hij in dezelfde ronde revanche tegen de Engelsman.

18:55 18 uur 55. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1340946158567481344

18:50 18 uur 50. Live om 20u met tekstupdates. De wedstrijden van de Belgen op dit WK kan u bij Sporza live volgen met tekstupdates. Beginnen doen we vanavond met Kim Huybrechts, die in zijn tweede ronde het opneemt tegen Ian White. Morgen komt Dimitri van den Bergh voor het eerst in actie op dit WK, hij sluit dag 8 af met zijn tweede ronde tegen de 66-jarige veteraan Paul Lim. . Live om 20u met tekstupdates De wedstrijden van de Belgen op dit WK kan u bij Sporza live volgen met tekstupdates. Beginnen doen we vanavond met Kim Huybrechts, die in zijn tweede ronde het opneemt tegen Ian White. Morgen komt Dimitri van den Bergh voor het eerst in actie op dit WK, hij sluit dag 8 af met zijn tweede ronde tegen de 66-jarige veteraan Paul Lim.

21-12-2020 21-12-2020.

16:14 16 uur 14. Huybrechts vernedert Chinees Di Zhuang. Kim Huybrechts heeft indruk gemaakt in zijn eerste partij op het WK. In de 1e ronde waste hij de Chinees Di Zhuang de oren met een kurkdroge 3-0. Enkel in het begin van de wedstrijd aarzelde Huybrechts even om de eerste set binnen te halen, maar daarna zag Zhuang sterretjes tegen een erg sterk gooiende Huybrechts. De Belg stoomde op een indrukwekkende manier naar de overwinning en sloot de wedstrijd af met een gemiddelde van 104,5. Dat is het hoogste tot nu toe in de 1e ronde. Zhuang kon zelfs geen enkele leg winnen. Een ferme vertrouwensboost dus voor Kim Huybrechts, die het in de volgende ronde mag opnemen tegen Ian White. De ervaren Engelsman - bijnaam "Diamond" - is de nummer 10 van de wereld. Huybrechts prijkt op de 39e plaats. . Huybrechts vernedert Chinees Di Zhuang Kim Huybrechts heeft indruk gemaakt in zijn eerste partij op het WK. In de 1e ronde waste hij de Chinees Di Zhuang de oren met een kurkdroge 3-0.

Enkel in het begin van de wedstrijd aarzelde Huybrechts even om de eerste set binnen te halen, maar daarna zag Zhuang sterretjes tegen een erg sterk gooiende Huybrechts.

De Belg stoomde op een indrukwekkende manier naar de overwinning en sloot de wedstrijd af met een gemiddelde van 104,5. Dat is het hoogste tot nu toe in de 1e ronde. Zhuang kon zelfs geen enkele leg winnen.

Een ferme vertrouwensboost dus voor Kim Huybrechts, die het in de volgende ronde mag opnemen tegen Ian White. De ervaren Engelsman - bijnaam "Diamond" - is de nummer 10 van de wereld. Huybrechts prijkt op de 39e plaats.

16:13 16 uur 13. Ik ben blij. De openingswedstrijd is altijd een beetje moeilijk. Nu was het tegen een onbekende tegenstander, maar ik was alleen met mijn eigen wedstrijd bezig. Momenteel speel ik op training mijn beste darts ooit. Ik moet het alleen op de plaats van de waarheid weten te brengen en vandaag is dat gelukt. Het was echt goed. Tegen Ian White speelde ik al twee keer op een WK en het staat 1-1. Het zal in ieder geval weer een goede wedstrijd worden. Kim Huybrechts. Ik ben blij. De openingswedstrijd is altijd een beetje moeilijk. Nu was het tegen een onbekende tegenstander, maar ik was alleen met mijn eigen wedstrijd bezig. Momenteel speel ik op training mijn beste darts ooit. Ik moet het alleen op de plaats van de waarheid weten te brengen en vandaag is dat gelukt. Het was echt goed. Tegen Ian White speelde ik al twee keer op een WK en het staat 1-1. Het zal in ieder geval weer een goede wedstrijd worden. Kim Huybrechts

16:12 16 uur 12. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1340312185004810240

16:12 16 uur 12. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1340310653022703616

16:12 16 uur 12. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1340307658717466626

16:12 16 uur 12. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1340306611794038784

19-12-2020 19-12-2020.

23:18 23 uur 18. Dimitri Van den Bergh treft 66-jarige legende Paul Lim. In de tweede ronde zal onze landgenoot Dimitri Van den Bergh het moeten opnemen tegen Paul Lim uit Singapore (66). Lim was in 1990 de eerste die op een WK een 9-darter wierp. . Dimitri Van den Bergh treft 66-jarige legende Paul Lim In de tweede ronde zal onze landgenoot Dimitri Van den Bergh het moeten opnemen tegen Paul Lim uit Singapore (66). Lim was in 1990 de eerste die op een WK een 9-darter wierp.

23:17 23 uur 17. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1088851753402056705

21:28 21 uur 28. Aubergineman Dirk van Duijvenbode stoot nipt door. De Nederlander Dirk van Duijvenbode heeft zich na een knappe comeback toch nog geplaatst voor de tweede ronde, waar ex-wereldkampioen Rob Cross hem opwacht. Van Duijvenbode zag even sterretjes tegen jeugdwereldkampioen Bradley Brooks, maar won nadien 9 opeenvolgende legs en won uiteindelijk met 3-2. De Nederlander werkt in de week bij een auberginekwekerij en dat mocht bij zijn intrede niet ontbreken. Van Duijvenbode heeft als bijnaam "Aubergenius", het wordt u in onderstaande video wel snel duidelijk waarom. . Aubergineman Dirk van Duijvenbode stoot nipt door De Nederlander Dirk van Duijvenbode heeft zich na een knappe comeback toch nog geplaatst voor de tweede ronde, waar ex-wereldkampioen Rob Cross hem opwacht.



Van Duijvenbode zag even sterretjes tegen jeugdwereldkampioen Bradley Brooks, maar won nadien 9 opeenvolgende legs en won uiteindelijk met 3-2.

De Nederlander werkt in de week bij een auberginekwekerij en dat mocht bij zijn intrede niet ontbreken. Van Duijvenbode heeft als bijnaam "Aubergenius", het wordt u in onderstaande video wel snel duidelijk waarom.

21:28 21 uur 28. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1339999114893938688

18-12-2020 18-12-2020.

16:42 16 uur 42. De Decker meteen out, nog 2 Belgen over. Mike De Decker is er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de tweede ronde op het WK darts. Onze landgenoot verloor kansloos in drie sets (best of five) van de Japanse outsider Edward Foulkes. Kim Huybrechts komt zaterdag in actie in zijn eerste ronde, Dimitri Van den Bergh is vrij. . De Decker meteen out, nog 2 Belgen over Mike De Decker is er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de tweede ronde op het WK darts. Onze landgenoot verloor kansloos in drie sets (best of five) van de Japanse outsider Edward Foulkes.

Kim Huybrechts komt zaterdag in actie in zijn eerste ronde, Dimitri Van den Bergh is vrij.

16:39 16 uur 39. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1339569348399259651

17-12-2020 17-12-2020.

23:17 23 uur 17. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1338963554280550400

23:17 23 uur 17. Wereldkampioen vlot door naar derde ronde. Voor zijn eerste opdracht op het WK deed Peter Wright zijn klauwen uiteindelijk wel uit. De titelverdediger had weinig problemen tegen Steve West en gaf in de eerste twee sets geen enkele leg weg. West wriemelde nog even tegen, maar Wright maakte het af met 3-1. . Wereldkampioen vlot door naar derde ronde Voor zijn eerste opdracht op het WK deed Peter Wright zijn klauwen uiteindelijk wel uit. De titelverdediger had weinig problemen tegen Steve West en gaf in de eerste twee sets geen enkele leg weg. West wriemelde nog even tegen, maar Wright maakte het af met 3-1.

23:15 23 uur 15. Peter Wright verzorgt de show. Met zijn opvallende kapsels trekt Peter Wright sowieso al de aandacht, maar voor de openingsspeeldag van het WK darts deed de wereldkampioen er nog een schepje bovenop. Hij verfde ook zijn baard en wenkbrauwen groen en betrad het Alexandra Palace als 'The Grinch', een animatiefiguur. . Peter Wright verzorgt de show Met zijn opvallende kapsels trekt Peter Wright sowieso al de aandacht, maar voor de openingsspeeldag van het WK darts deed de wereldkampioen er nog een schepje bovenop. Hij verfde ook zijn baard en wenkbrauwen groen en betrad het Alexandra Palace als 'The Grinch', een animatiefiguur.

23:13 23 uur 13. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1338952926354677760

16:25 16 uur 25. Darts Beter leren darten? Dat doe je met 3 gouden tips van kampioen Dancing Dimi